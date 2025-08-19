Bên cạnh những nhà đầu tư chọn lướt sóng trong cơn lên đồng của giá căn hộ Hà Nội thì một bộ phận không nhỏ người mua ở thực và giới đầu tư đang giữ tâm trạng “chần chừ” trước đà tăng giá quá mạnh. Họ đều không tự tin mua vào trước thực tế đang diễn ra.

Người Mua Ở Thực… Chưa Dám Mua

Gia đình chị Nguyễn Thị Lan Thy, hiện thuê tại Sudico Mỹ Đình đang tìm mua nhà từ hơn tháng nay. Giữa tháng 7, hai vợ chồng chị tìm hiểu dòng căn hộ 2 phòng ngủ 1 vệ sinh loại diện tích 55m2 thuộc một đại đô thị ở phía Tây Hà Nội có giá bán 4,1 tỷ đồng/căn. Đến đầu tháng 8, cùng diện tích đó, tương đương cả về vị trí, hướng nhà, giá rao bán đã tăng lên 4,4 tỷ đồng/căn. Chỉ chưa đầy 2 tuần, giá bán đã tăng thêm 300 triệu đồng, vượt khả năng chi trả của hai vợ chồng.

Nhiều người mua ở thực không dám xuống tiền vì giá căn hộ tăng quá cao. Ảnh: Tạp chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ

Anh chị lại chuyển sang tìm hiểu một dự án xa trung tâm hơn, ở Hoài Đức với hy vọng giá sẽ rẻ hơn và diện tích to hơn. Đầu tháng 8, một căn 2 ngủ 2 vệ sinh tại Hoài Đức được chào bán 3,8 tỷ đồng, hai vợ chồng quyết định mua, đến ngày hẹn cọc thì chủ nhà thông báo không bán nữa. Hành trình tìm nhà lại tiếp tục. Chưa đầy một tuần sau, môi giới gọi điện báo chủ nhà căn hộ ở xã Hoài Đức lại rao bán sau một tuần ngừng bán với mức giá mới là 4,3 tỷ đồng, hỏi chị còn nhu cầu không. Bất ngờ khi giá tăng liên tục, vợ chồng chị Thy cảm thấy thị trường quá ảo, mất niềm tin và quyết định dừng việc mua nhà. Giá tăng quá mạnh khiến gia đình chị Thy rơi cảnh tài chính vốn đuối lại càng đuối hơn.

Khảo sát của Batdongsan.com.vn với các môi giới ghi nhận, lượng giao dịch thị trường căn hộ không tăng mạnh theo đà tăng của giá bán. Anh Toàn Thịnh, môi giới căn hộ khu vực Mỹ Đình cho biết, so với cùng kì năm ngoái, lượng giao dịch nhóm anh đạt được chỉ bằng khoảng 60%. Giao dịch diễn ra túc tắc, không ồ ạt như đà tăng liên tiếp của giá bán. Người mua cũng cân nhắc, tham khảo rất nhiều chỗ, nhiều nơi trước khi xuống tiền.

Thừa nhận sức mua chững lại vì giá liên tục tăng, môi giới Nguyễn Trúc Quỳnh, hiện bán căn hộ ở thị trường phía Đông cho biết: “Chỉ trong vòng 1 tuần, người mua có khi còn chưa kịp hiểu hết dự án, thị trường khu vực thì chủ nhà đã báo giá khác, tăng vài trăm triệu so với giá ban đầu đưa ra khiến nhóm khách hàng mua ở thực, phần lớn là tài chính yếu lại càng yếu hơn trước cơn bão giá theo ngày, theo tuần. Vì thế không ít khách hàng mua ở đã tiếp tục gác lại ý định mua nhà, tiếp tục ở thuê.

Nhà Đầu Tư… Cũng Nghe Ngóng

Không chỉ người mua ở thực mà ngay đến cả giới đầu tư cũng ngần ngừ trước quyết định mua vào đối với căn hộ chung cư Hà Nội. Trừ những nhà đầu tư chọn phương án lướt sóng với tâm lý “được ăn cả, ngã về không” thì một bộ phân không nhỏ nhà đầu tư mua vào với mục đích tích sản cũng hoang mang trước đà tăng quá mạnh của căn hộ Hà Nội.

Nhà đầu tư Hoàng Thị Thanh Phương, người đang tìm mua căn hộ chung cư Hà Nội cho biết, việc giá căn hộ tăng quá mạnh khiến bà lo sợ những diễn biến hiện tại đang tiềm ẩn nguy cơ “bong bóng”. “Tôi lo ngại giá tăng quá mạnh và nhanh sẽ vượt xa giá trị thực và sức mua của thị trường. Điều này có thể dẫn đến bong bóng bất động sản. Khi giá lên quá cao, lượng khách mua để ở giảm vì không còn phù hợp thu nhập, khiến việc bán lại hoặc cho thuê khó khăn hơn. Giá mua cao trong khi giá cho thuê không tăng tương ứng sẽ kéo tỷ suất lợi nhuận xuống, giảm sức hấp dẫn của đầu tư cho thuê so với các kênh đầu tư khác”, bà Phương cho biết.

Ngay đến cả giới đầu tư cũng chần chừ không dám mua vào khi giá căn hộ liên tục tăng cao. Ảnh: Báo điện tử Chính phủ

Đồng quan điểm, nhà đầu tư Phạm Quang Bảo cho biết, nếu giá cao vượt xa khả năng chi trả của số đông thì nhu cầu thực giảm, chỉ còn lại nhóm đầu cơ “ôm hàng”, khiến thị trường dễ biến động mạnh. Ông Bảo nhấn mạnh: “Một nghịch lý thường thấy là giá mua tăng nhanh nhưng giá thuê chỉ nhích nhẹ. Ví dụ, một căn hộ trung tâm có giá 8 tỷ đồng nhưng cho thuê chỉ khoảng 20-25 triệu đồng/tháng, lợi suất thuê chưa đến 5%/năm, thấp hơn lãi suất gửi tiết kiệm hoặc trái phiếu doanh nghiệp. Giá bất động sản leo thang thường kéo theo động thái kiểm soát của Nhà nước nhằm đảm bảo bình ổn, minh bạch và sự lành mạnh của thị trường như siết tín dụng, nghiên cứu áp thuế sở hữu nhà thứ hai hoặc tăng cường thanh tra các dự án. Những biện pháp này có thể khiến dòng tiền đầu tư bị chững lại, thị trường trầm lắng”.

