Người trẻ tại Bình Dương đang “khát” căn hộ giá rẻ?

Đô thị Bình Dương đang phát triển năng động bậc nhất khu vực phía Nam.

Giá nhà tăng phi mã

Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2021 của trang Batdongsan.com.vn cho thấy, thị trường bất động sản Bình Dương là nơi đang được quan tâm nhất ở khu vực phía Nam, gấp đôi Long An và vượt Đồng Nai. Tuy nhu cầu lớn nhưng giá nhà đất tăng mạnh thời gian vừa qua, vượt quá khả năng tài chính của hầu hết người mua để ở, nhất là những lao động trẻ và người nhập cư.

Vừa tốt nghiệp đại học, anh Đình Quý vào Bình Dương để sinh sống và làm việc. Qua vài năm nỗ lực, anh tích góp được vài trăm triệu đồng và dự định mua một căn hộ để ổn định cuộc sống, lập gia đình. Tuy nhiên, tìm hiểu một vài dự án, dù chấp nhận vay ngân hàng nhưng anh vẫn chưa đủ khả năng mua nhà.

Anh Quý chia sẻ: “Với mức thu nhập khá, tôi tính toán khoảng 2 năm dành dụm và nhờ ngân hàng hỗ trợ thêm một ít, tôi sẽ mua được một căn hộ. Nhưng không ngờ giá nhà lại tăng mạnh, nếu cứ tiếp đà này giấc mơ sở hữu căn nhà riêng ngày càng xa tầm với”.

Tương tự, với mức thu nhập tương đối ổn định, gia đình chị Lan mong muốn tìm kiếm một căn hộ diện tích vừa phải, tích hợp nhiều tiện ích để con nhỏ có không gian vui chơi, vừa đảm bảo thoáng mát và an ninh. Nhưng giá căn hộ tại Bình Dương hiện nay thấp nhất không dưới 1 tỷ đồng, vượt ngoài khả năng tài chính của chị. “Nếu giá nhà cứ tăng vọt như thế này thì không biết đến bao giờ tôi mới có thể mua được một căn hộ như mong muốn”, chị Lan bộc bạch.

Sở hữu một căn hộ đang là mơ ước của nhiều người trẻ tại Bình Dương.

Trên thực tế, năm 2018, giá căn hộ tại Bình Dương đạt khoảng 22-28 triệu đồng/m2, đến năm 2020 tăng mạnh lên mức 35-40 triệu đồng/m2. Từ đầu năm 2021 đến nay, dù ảnh hưởng của dịch Covid 19, giá nhà tại Bình Dương vẫn tiếp tục lập đỉnh mới, vào khoảng 40-45 triệu đồng/m2. Cá biệt, một số dự án tại lõi trung tâm thành phố Thủ Dầu Một hay thành phố Dĩ An đã chạm ngưỡng 60 triệu đồng/m2. Mức giá này tiệm cận một số căn hộ tầm trung, thậm chí cao cấp tại TP. HCM. Nguyên nhân tăng giá, theo các chuyên gia, phần lớn do nguồn cung dự án mới vẫn tiếp tục khan hiếm, thời gian làm thủ tục pháp lý kéo dài khiến chi phí vốn tăng, giá vật liệu xây dựng cũng như lãi suất ngân hàng đều tăng vọt…

Trong bối cảnh đó, không chỉ anh Quý hay chị Lan mà hầu hết lao động trẻ tại Bình Dương đều dần rời xa giấc mơ an cư lạc nghiệp. Bởi mỗi năm trôi qua, giá nhà đất lại tăng cao, khi họ tiết kiệm được một khoản tài chính nho nhỏ thì giá lại lập đỉnh mới.

“Khát” nguồn cung căn hộ giá rẻ

Hiện nay Bình Dương đang có 48 khu/cụm công nghiệp lớn, chiếm một phần tư diện tích khu công nghiệp toàn miền Nam. Như vậy, để có đủ nguồn lực tại các khu công nghiệp, ước tính mỗi năm Bình Dương cần thêm khoảng 80.000 lao động, kéo theo nhu cầu nhà ở và các tiện ích tăng mạnh.

Đồng thời, trong khoảng 2 năm trở lại đây, do giá nhà đất đắt đỏ, nhiều khách hàng tại TP.HCM cũng có xu hướng bắt đầu dịch chuyển về các tỉnh giáp ranh để có nhiều lựa chọn và mức giá tốt hơn. Trong đó, Bình Dương với lợi thế tiếp giáp thành phố Thủ Đức, hạ tầng phát triển mạnh và nằm trong top đầu hút vốn FDI trở thành điểm đến được nhiều nhà đầu tư lựa chọn.

Những yếu tố nói trên càng khiến nguồn cung căn hộ tại Bình Dương thấp xa so với nhu cầu. Và đây chính là lý do khiến nhiều chuyên gia tin rằng giá căn hộ tại Bình Dương sẽ sớm tiếp tục thiết lập mặt bằng mới, nhất là tại những đô thị năng động như Thuận An, Dĩ An hay Thủ Dầu Một.

Lo ngại bão giá trong thời gian tới, nếu tích lũy được một khoản tài chính, những người có nhu cầu thực sẽ chọn phương án vay mượn thêm để nhanh chóng sở hữu nhà. Các nhà đầu tư cũng nắm bắt cơ hội tìm kiếm bất động sản giá tốt thời điểm này để đón đầu lợi nhuận.

Tuy nhiên, theo khảo sát, hiện nay Bình Dương không có nhiều dự án mới mà hầu hết vẫn là những dự án cũ chào bán giai đoạn tiếp theo. Mức giá các dự án này cũng được chủ đầu tư điều chỉnh tăng 10-15% theo mặt bằng chung của thị trường và tiến độ triển khai xây dựng.

Số dự án mới chuẩn bị bung hàng để đáp ứng nhu cầu thị trường có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong số đó, được chú ý nhiều nhất là dự án của Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh phát triển tại thành phố Thuận An với giá chưa đến 1 tỉ đồng/căn.

Theo thông tin từ Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh, dự án này hiện đã hoàn thiện pháp lý và xây dựng phần móng, đã có nhà mẫu với nhiều loại diện tích, phong cách thiết kế khác nhau để khách hàng tham khảo. Đặc biệt, Kim Oanh sẽ thiết kế nhiều chính sách bán hàng, khuyến mãi và hỗ trợ tài chính linh hoạt nhằm giúp khách hàng sở hữu căn hộ một cách dễ dàng nhất. Dự kiến, thông tin chính thức của dự án sẽ được Kim Oanh chính thức công bố rộng rãi ngay trong tháng 5 này.

Hiền Thị