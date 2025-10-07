Người Trẻ Chọn Tích Sản Bằng Cách Mua Nhà - Lựa Chọn Thông Minh Thời Bão Giá

Giữa bối cảnh các chi phí sinh hoạt đều leo thang, giá nhà tăng nhanh, người trẻ đang dần thay đổi tư duy tài chính. Thay vì tập trung vào các khoản đầu tư ngắn hạn hoặc tiêu dùng trải nghiệm, họ chọn tích sản bằng cách mua nhà.

Trên thực tế, theo thống kê của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, những người dưới 35 tuổi ngày càng ưu tiên việc mua nhà sớm để vừa đáp ứng nhu cầu an cư vừa hướng tới mục tiêu tích sản.

Tư Duy Tài Chính Của Thế Hệ Trẻ Đang Đổi Khác

Nếu như trước đây, thế hệ trẻ ưu tiên chi tiêu cho trải nghiệm, thì nay, một bộ phận lớn đang dịch chuyển sang tư duy tích sản – chiến lược tích lũy tài sản có giá trị tăng trưởng theo thời gian nhằm đảm bảo an toàn và bền vững tài chính.

Trong các kênh đầu tư, bất động sản nổi bật nhờ yếu tố hữu hình, ít biến động hơn thị trường tài chính và có khả năng chống lạm phát tốt. Theo dữ liệu của CBRE, trong 10 năm qua, giá nhà ở tại TP.HCM tăng bình quân 8–10%/năm, trong khi lạm phát trung bình chỉ ở mức 3–4%.

Việc sở hữu căn hộ còn có thể tạo ra nguồn thu nhập thụ động. Thống kê của CBRE cho thấy, tỷ suất lợi nhuận cho thuê căn hộ tại TP.HCM hiện dao động khoảng 5–8%/năm, cao hơn lãi suất tiết kiệm trung bình năm 2025 (khoảng 4–5%/năm). Đặc biệt, các dự án có vị trí thuận lợi, tiện ích đồng bộ thường dễ dàng thu hút khách thuê ổn định, giúp chủ sở hữu duy trì dòng tiền đều đặn.

Bất động sản là một trong những kênh tích sản an toàn cho người trẻ

Không chỉ là tài sản tài chính, căn nhà còn là một dạng “kỷ luật tích sản”. Việc vay mua nhà sớm buộc người trẻ xây dựng thói quen tiết kiệm, kiểm soát chi tiêu và lập kế hoạch dài hạn – những yếu tố nền tảng của tự do tài chính.

Cuối cùng, sở hữu nhà còn đem lại những giá trị xã hội và tâm lý. Nghiên cứu của Đại học Harvard chỉ ra rằng việc có một ngôi nhà riêng giúp người trẻ an tâm tập trung phát triển sự nghiệp, đồng thời nâng cao cảm giác an toàn về mặt tài chính và tinh thần.

Với những lý do trên, mua nhà không chỉ là giải pháp nơi ở, mà còn là phương thức tích sản thông minh, đặt nền móng vững chắc cho một tương lai tài chính bền vững. TS. Đinh Thế Hiển – chuyên gia tài chính, bất động sản – khẳng định: “Ở Việt Nam, bất động sản là kênh đầu tư an toàn, sinh lợi tốt. Vì vậy, người trẻ mua một căn hộ để vừa an cư vừa tích lũy là định hướng đúng.”

Cơ Hội Sở Hữu Tổ Ấm Đầu Tiên Cho Người Trẻ

Trong bối cảnh đô thị hóa tăng tốc, Việt Nam đang chứng kiến một thập kỷ bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng và nhu cầu an cư. Theo Quy hoạch tổng thể quốc gia, đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa dự kiến vượt mốc 50%, với 1.000–1.200 đô thị trên toàn quốc, đóng góp tới 85% GDP.

Xu hướng này gây áp lực lên giá nhà tại các khu vực trung tâm, nhưng cũng đồng thời mở ra tiềm năng tăng trưởng lớn cho các đô thị vệ tinh. Tại khu vực Long An cũ (nay thuộc Tây Ninh), tỷ lệ đô thị hóa được dự báo sẽ tăng lên 55% vào năm 2030, minh chứng rõ cho sự chuyển dịch này.

Hạ tầng giao thông chính là động lực then chốt thúc đẩy quá trình đô thị hóa. Các dự án trọng điểm như cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận, vành đai 3 và vành đai 4 giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tăng kết nối liên vùng. Song song đó, giá trị bất động sản được tái định vị theo trục giao thông: đất và nhà tại các đô thị vệ tinh hiện vẫn giữ mức giá hợp lý, nhưng có biên độ tăng trưởng cao khi hạ tầng dần hoàn thiện. Điều này mở ra cơ hội cho người trẻ, vừa tiếp cận nhà ở dễ dàng hơn, vừa nắm bắt tiềm năng tăng giá dài hạn.

Trong bức tranh đó, Solaria Rise nổi bật như một lựa chọn tiêu biểu. Tọa lạc ở trung tâm đại đô thị tích hợp Waterpoint 355 ha do Nam Long và Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản), Solaria Rise thụ hưởng trọn vẹn tiềm năng từ hệ thống giao thông liên vùng huyết mạch: cao tốc TP.HCM – Trung Lương, cao tốc Bến Lức – Long Thành, vành đai 3 và 4…

Solaria Rise nằm ở trung tâm đại đô thị tích hợp Waterpoint

Dự án quy hoạch gần 700 căn hộ đa dạng loại hình, gồm studio, 1PN+1, 2PN, 3PN và căn hộ 2 tầng, phù hợp đa dạng nhu cầu an cư và đầu tư dài hạn. Phần lớn căn hộ đều có thiết kế thông thoáng, tầm nhìn rộng mở về công viên Central Park, vịnh cảng nước ngọt… giúp không gian sống luôn đầy năng lượng tự nhiên.

Được thiết kế theo phong cách “resort living”, Solaria Rise thiết lập chuẩn sống chất lượng cao với tiện ích hoàn chỉnh ngay ngưỡng cửa. Từ hồ bơi, phòng gym, yoga, phòng xông hơi, khu thể thao đa năng, khu BBQ, khu làm việc ngoài trời và trong nhà… giúp cư dân dễ dàng trải nghiệm, tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Hồ bơi chuẩn ‘resort living’ tại Solaria Rise

Đáng chú ý, dự án có mức giá hợp lý từ 1,39 tỷ đồng/ căn, thanh toán 5% ký hợp đồng mua bán, phần còn lại được chia nhỏ thành nhiều đợt. Giải pháp tài chính linh hoạt giúp người trẻ dễ dàng cân đối dòng tiền, sở hữu tổ ấm đầu tiên mà không quá áp lực tài chính. Trong trường hợp sử dụng gói vay, khách hàng được vay lên đến 65% giá trị căn hộ, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất tối đa 27 tháng.

Theo các chuyên gia tài chính, chỉ cần có công việc ổn định và tích lũy sau tối thiểu 3 năm, người trẻ hoàn toàn có thể sở hữu nhà từ thu nhập tiền lương nếu biết tận dụng các gói vay ưu đãi và lập kế hoạch sớm, tạo dựng nền tảng cho tương lai.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Xây dựng

Thời gian xuất bản: 06:30 07/10/2025

Link nguồn: https://tapchixaydung.vn/nguoi-tre-chon-tich-san-bang-cach-mua-nha-lua-chon-thong-minh-thoi-bao-gia-202012240000336045.html

