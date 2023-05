Người trẻ “chuộng” dùng vốn vay đầu tư bất động sản

Tính toán đầu tư một dự án căn hộ tại khu vực Bình Tân với tài chính ban đầu chỉ có 500 triệu đồng, anh Đỗ Đức Minh (quận 8, TP.HCM) cho biết không ngại đi vay ngân hàng số vốn còn lại vì nếu tính toán hợp lý, việc đầu tư không nhiều rủi ro và vẫn kiếm lợi nhuận tốt. Nhà đầu tư này cho biết, đây không phải lần đầu anh dùng đòn bẩy tài chính để đầu tư BĐS. Trước đó vào năm 2018, anh cũng vay gần 70% giá trị để đầu tư một căn hộ 1,8 tỷ đồng tại TP. Thủ Đức. Thời điểm đó lãi suất khoảng 11-12% trong 25 năm, sau khi nhận nhà, anh cho thuê khoảng 2 năm để cáng đáng thêm tiền lãi vay và vừa bán lại thành công giá 2,8 tỷ đồng, lãi gần 1 tỷ sau 3 năm đầu tư.

"Sau nhiều năm đầu tư, tôi đúc kết ra việc cần tận dụng triệt để các chương trình hỗ trợ lãi suất từ chủ đầu tư. Nếu biết dùng, chính sách này thực sự mang lại nhiều lợi thế cho người mua nhà, đặc biệt là những nhà đầu tư có nguồn vốn thấp. Với những người trẻ vốn không mạnh, không liều lĩnh chọn cách vay vốn thì không biết phải chờ bao lâu mới có thể mua nổi nhà”, anh Minh chia sẻ.

Ngày càng nhiều người trẻ có nhu cầu dùng đòn bẩy tài chính để đầu tư và sở hữu BĐS thay vì chọn cách gom đủ tiền mới mua nhà.

Không chỉ dân đầu tư, các gia đình trẻ mua căn hộ cũng ngày càng biết cách tận dụng đòn bẩy tài chính hỗ trợ từ chủ đầu tư thay vì chờ đợi tích góp đủ vốn mới mua nhà. Chị Nguyễn Hồng Trâm (quận 6, TP.HCM) chia sẻ, gia đình chị quyết định vay ngân hàng hơn 50% nguồn tài chính mua căn hộ hơn 2 tỷ đồng tại khu Tây. Theo chị nếu chỉ với lương nhân viên văn phòng của hai vợ chồng, chờ tích góp đủ mới mua nhà thì sẽ không bao giờ mua nổi khi giá nhà cứ tăng liên tục như hiện nay. Chấp nhận đi vay, mang theo gánh nặng tài chính trên lưng cũng là động lực giúp vợ chồng chị quyết tâm làm việc và để có chỗ an cư lâu dài hơn. Chị Trâm cũng cho biết, để “liều” được như trên, quan trọng vẫn là phải kiếm dự án mà chủ đầu tư chấp nhận hỗ trợ vay cho người mua, các chính sách thanh toán phải dễ thở, ưu đãi về lãi suất ít hay nhiều và quan trọng nhất là uy tín xây dựng phải đảm bảo để người mua không phải gánh thêm rủi ro về tiến độ.

Theo ông Đặng Hồng Lĩnh, Phó TGĐ Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Thăng Long Capital, việc sử dụng đòn bẩy tài chính là một trong những chiến lược quan trọng nhất của các nhà đầu tư BĐS. Đòn bẩy được tạo ra bằng cách sử dụng vốn vay làm nguồn tài trợ khi đầu tư, cho phép khách hàng mua được một tài sản giá trị lớn hơn qua đó tối ưu tỷ suất lợi nhuận so với việc bỏ ra 100% giá trị tài sản. Thông thường, khi sử dụng đòn bẩy tài chính thì khách hàng chỉ phải bỏ ra 30-50% trên tổng giá trị tài sản. Theo ước tính thời gian gần đây, có khoảng 70% lượng khách hàng sử dụng đòn bẩy tài chính khi đầu tư nhà đất. Đánh vào xu hướng mới này, nhiều chủ đầu tư đang mở rộng cái các gói tài chính nhằm hướng đến đối tượng mua nhà là người trẻ.

Cụ thể như dự án Westgate (Bình Chánh) áp dụng hình thức hỗ trợ vay với khách mua căn hộ chỉ cần chuẩn bị khoảng 15% giá trị căn hộ và lũy kế đến quý IV/2022 đóng tổng cộng 30%. Còn lại, ngân hàng cho vay đến khi nhận nhà vào năm 2023 là hai năm không lãi, ân hạn nợ gốc. Như vậy với khoản tiền đầu tư đó, tính đến lúc nhận nhà, người mua nộp 30% chia cho giá trị tài sản, thì mức sinh lời có thể đạt được từ 30-100% khi biên độ tăng giá trung bình 10-30% sau 1-2 năm. "Chính sách được thiết kế để phù hợp với các gia đình trẻ, có thu nhập khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng phù hợp sử dụng đòn bẩy tài chính", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Đặc biệt, khách mua căn hộ còn được miễn hoàn toàn lãi vay, miễn phí trả nợ trước hạn và ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà. Theo đại diện doanh nghiệp, với khoản thanh toán ban đầu thấp, khách hàng hoàn toàn có thể dễ dàng sở hữu căn hộ có nhiều phòng ngủ hơn hoặc mua cùng lúc nhiều căn hộ cho mục đích đầu tư.

Nhà đầu tư trẻ ngày càng biết tận dụng thành công các chính sách hỗ trợ tài chính từ chủ đầu tư để sở hữu BĐS trong bối cảnh giá nhà leo thang.

Một dự án khác cũng hướng đến đối tượng người trẻ mua nhà là Phú Đông Sky Garden. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 20% cho đến khi nhận nhà, 50% tiếp theo sẽ được hỗ trợ 100% lãi vay trong 2 năm. "Với chính sách thanh toán này khi mua căn hộ 2,2 tỷ đồng, khách hàng chỉ cần tài chính tầm 440 triệu đồng. Tại thời điểm mặt bằng lãi suất ngân hàng vẫn ở mức thấp, với mức thanh toán được chia nhỏ sẽ là giải pháp hữu ích, giúp người trẻ tối ưu lợi nhuận và giảm tải gánh nặng tài chính khi mua nhà", ông Ngô Quang Phúc, TGĐ Phú Đông Group cho hay.

Theo đại diện Tập đoàn Bất động sản An Gia, việc sử dụng đòn bẩy tài chính là một trong những chiến lược quan trọng nhất của các nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường bất động sản. Đòn bẩy được tạo ra bằng cách sử dụng vốn vay làm nguồn tài trợ khi đầu tư, cho phép khách hàng mua được một tài sản giá trị lớn hơn qua đó tối ưu tỷ suất lợi nhuận so với việc bỏ ra 100% giá trị tài sản. Lý do người trẻ mua nhà bằng vốn vay ngày càng gia tăng là bởi họ khá năng động, có tư duy cởi mở về tài chính, biết cách vận dụng lợi thế mà ngân hàng và các tổ chức tín dụng mang tới, và quan trọng họ có nguồn thu nhập ổn định.

Ông Trần Khánh Quang, Chủ tịch SREC cho rằng, trong nhiều tiêu chí đặt ra khi sử dụng đòn bẩy tài chính mua nhà, uy tín của chủ đầu tư rất quan trọng. Nếu chủ đầu tư và nhà thầu uy tín kém, tiến độ xây dựng bị treo, nhà đầu tư có thể bị chôn vốn, trong khi vẫn phải chi trả tiền gốc và lãi cho ngân hàng. Nhà đầu tư nên quan tâm đến những ngân hàng có lãi suất ít biến động, chú ý tính dòng tiền và đề xuất cho vay thời hạn tối đa, qua đó giảm áp lực dòng tiền.

Phương Uyên