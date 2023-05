Người trẻ ít tiền chuyển hướng mua căn hộ đã qua sử dụng

Sau gần 1 năm tìm mua căn hộ mới bất thành, vợ chồng anh Hoàng Việt (quê Hưng Yên) quyết định chuyển hướng tìm mua căn hộ đã qua sử dụng để phù hợp với túi tiền.

Theo chia sẻ của anh Việt, các căn hộ mới đang mở bán giá khoảng 1-1,2 tỷ đồng thì diện tích chỉ trên dưới 50m2, không phù hợp với gia đình 2 vợ chồng và 2 con nhỏ. Còn các căn diện tích lớn hơn cũng xấp xỉ 1,7 – 2 tỷ đồng. Một số dự án khác ở Chương Mỹ, Quốc Oai… giá bán “mềm” hơn nhưng vị trí quá xa trung tâm.

Được một người bạn làm bên môi giới nhà đất giới thiệu, anh Việt đã quyết định chọn mua căn hộ tại một dự án nằm trên đường Lê Trọng Tấn, gần Thiên Đường Bảo Sơn. “Căn hộ này có diện tích 80m2, đã sử dụng được 2 năm, giá bán 1,35 tỷ đồng (bao gồm cả trang thiết bị nội thất). Chủ cũ của căn nhà là một phụ nữ độc thân, có nhu cầu đổi chỗ ở nên nhượng lại. Vì nhu cầu sử dụng ít nên trang thiết bị nội thất căn nhà còn khá mới”, anh Việt cho biết thêm.



Hiện nay một số cặp vợ chồng trẻ chuyển hướng nhắm đến các căn hộ

đã qua sử dụng để phù hợp với túi tiền. Ảnh: Internet

Tương tự, vợ chồng chị Thùy và anh Tâm, công nhân Nhà máy Pin Văn Điển cũng có nhu cầu mua căn hộ chung cư giá rẻ nhưng gần 2 năm vẫn không tìm được dự án phù hợp. Lý do cũng chỉ xoay quanh hai chữ tài chính. Bởi giá nhà hiện tại tăng quá cao, nếu vợ chồng chị chấp nhận mua căn hộ mới thì phải vay ngân hàng một khoản khá lớn. Điều này vượt quá sức chi trả của gia đình chị. Hiện vợ chồng chị đang chuyển hướng tìm mua chung cư đã qua sử dụng tại khu vực Thanh Trì hoặc Hoàng Mai để tiện cho việc đi làm của hai vợ chồng.

“Vợ chồng tôi tích cóp được gần 1,2 tỷ đồng. Nếu mua căn hộ đã qua sử dụng thì chỉ cần vay thêm 300-400 triệu đồng nhưng nếu mua căn hộ mới thì phải vay số tiền gấp đôi. Bởi các căn hộ mới đang mở bán trung bình cũng 23 – 31 triệu đồng/m2 trong khi căn hộ đã qua sử dụng giá bán dao động khoảng 15-17,5 triệu đồng/m2”, chị Thùy chia sẻ.

Thực tế, đây cũng chính là “bài toán” nan giải của nhiều gia đình trẻ muốn mua nhà tại Hà Nội hiện nay. Nếu mua nhà gần chỗ làm thì giá quá cao, gánh nặng tiền đi vay. Còn nếu giá mềm hơn chút thì khoảng cách di chuyển đi làm, đưa đón con cái lại quá xa. Chính vì vậy, thay vì mua mới, những gia đình có thu nhập trung bình lại tìm đến các chung cư đã qua sử dụng để mua lại, vừa tiết kiệm một phần chi phí trong khi vẫn có được một không gian sinh sống đảm bảo, không quá xa trung tâm và có dịch vụ tiện ích tương đối tốt. Hơn nữa, đa số những căn hộ đã qua sử dụng đều có pháp lý đầy đủ nên người mua sẽ cảm thấy yên tâm.

Theo các chuyên gia, nếu khả năng tài chính eo hẹp, mức thu nhập bình quân không quá cao và không muốn phải gánh thêm nợ ngân hàng, các cặp vợ chồng trẻ có thể cân nhắc mua căn hộ đã qua sử dụng. Đây được xem là giải pháp hữu hiệu trong bối cảnh giá nhà ở đang vượt xa mức tăng trưởng thu nhập của người dân.

Tuy nhiên, người mua cần lưu ý một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tìm hiểu lịch sử giao dịch của căn hộ. Ví dụ: Căn hộ được xây dựng khi nào? Đã trải qua mấy đời chủ? Có từng can thiệp, sửa đổi kết cấu căn hộ hay không?… Tránh mua những căn hộ có tuổi đời quá cao hay bị can thiệp quá nhiều vào kết cấu vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng căn hộ.

Thứ hai, kiểm tra tính pháp lý của căn hộ. Không nên mua những căn hộ mà gia chủ đã dọn vào sống thời gian quá lâu nhưng chưa được cấp sổ hồng. Khi đến xem nhà, cần yêu cầu chủ nhà cho xem giấy tờ sở hữu bản gốc.

Thứ ba, xác nhận diện tích thực so với diện tích trên giấy tờ. Thực tế có không ít trường hợp giấy tờ nhà ghi diện tích sai khác so với diện tích sử dụng. Nguyên nhân có thể do chủ đầu tư cố ý tính diện tích tim tường chứ không phải diện tích sử dụng. Do đó, người mua cần đối chiếu số liệu diện tích của căn hộ trên sổ với diện tích đo đạc thực tế.

Hà Nhung

