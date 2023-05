Người trẻ ngày càng chuộng xu hướng "sống ngoại ô, làm nội đô"

Xu hướng “sống ở ngoại ô, làm nội đô” giúp người trẻ ở các thành phố lớn giải quyết được bài toán mua nhà

1001 lý do để "sống ở ngoại ô, làm nội đô"

Để đảm bảo chất lượng không gian sống, theo Liên Hiệp Quốc, mật độ dân số nên dừng ở mức 35-40 người mỗi km2. Thế nhưng ở TP.HCM, vào cuối năm 2019 – đầu năm 2020 con số này đang đạt tới 4.292 người/km2 (tăng gần 26% so với năm 2009) và cũng là thành phố có mật độ dân số cao nhất của cả nước.

Một trong những lý do chính khiến giới trẻ chọn lựa sống ở ngoại ô các thành phố lớn là không gian sống thoáng đãng, trong lành, thích hợp để nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng và cân bằng cuộc sống. Một chốn an cư ấm cúng với không gian xanh mát giúp họ an tâm phát triển sự nghiệp và xây dựng lối sống lành mạnh, chất lượng hơn.

Việc di chuyển tới các văn phòng, tụ điểm giải trí không thể nhanh chóng tức thời như dân cư ở nội thành, nhưng hiện nay hệ thống hạ tầng giao thông phát triển thuận tiện khiến nhiều người có xu hướng chọn mua nhà ở ngoại ô để sinh sống.

Đặc biệt, với những khu đô thị mới nổi, các dự án nằm ở vị trí cửa ngõ Tp.HCM, dân cư dễ dàng tận dụng các trục đường cao tốc hay các nút giao thông được mở rộng để di chuyển, giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn giao thông.

Thùy Nhung (nhân viên sales làm việc tại Quận 3) chia sẻ: "Các ngày trong tuần thì mọi hoạt động công việc, gặp gỡ đối tác, giải trí,… của mình đều quanh khu trung tâm thành phố. Riêng cuối tuần thì mình thích ở nhà trong khu ngoại thành, thư giãn và tái tạo năng lượng, để cân bằng và thấy mình đang sống chất lượng hơn".

Bên cạnh đó, xu hướng sống này cũng giúp người trẻ ở các thành phố lớn giải quyết được bài toán chi phí với đề bài "bao giờ mới mua được nhà?".

Với định hướng mở rộng các khu đô thị mới và giãn dân, thị trường bất động sản (BĐS) cũng xuất hiện nhiều dự án đầy tiềm năng tại các khu vực này, với mức giá hấp dẫn, đi kèm nhiều ưu đãi hỗ trợ mà vẫn đảm bảo chất lượng vượt trội.

Quỹ đất dồi dào cũng đem lại cho các khu dân cư ngoại thành diện tích xanh lý tưởng và bao phủ nhiều tiện ích phong phú. Chỉ cần chịu khó "săn" tin về các dự án mới, tính toán ngân sách và khéo sắp xếp lịch trình di chuyển khoa học, giới trẻ hoàn toàn có thể chủ động nâng tầm chất lượng cuộc sống của chính mình trong nguồn lực tài chính giới hạn.



Hình phối cảnh dự án Elite Life

Dự án Elite Life – chất lượng xứng tầm cho "đồng tiền thông minh"

Dự án Elite Life là khu đô thị khép kín kiểu mẫu đang được chú ý trong thời gian gần đây, mang đến kỳ vọng đây sẽ là "làn gió mới" cho chuẩn mực sống tại khu vực phía Nam Sài Gòn: chất lượng vượt trội trên đường biên chi phí.

Hơn nữa, Elite Life gây ấn tượng với giới trẻ không chỉ vì nắm bắt nhạy bén thị hiếu với sản phẩm nhà phố xây sẵn, được thiết kế chú trọng phục vụ nhu cầu đời sống hàng ngày của con người, kết hợp hoàn mỹ của tính thẩm mỹ – thực tiễn, sự tiện nghi – hạnh phúc.

Từng căn nhà đều được tối ưu hóa diện tích và công năng, đón gió và ánh nắng tự nhiên, đem lại đầy đủ không gian học tập, làm việc, sinh hoạt, giải trí cho các thành viên.

Elite Life cũng "ghi điểm" mạnh khi dành mảng diện tích lớn và xuyên suốt cho không gian xanh, cảnh quan và tiện ích. Dự án được bao quanh bởi hệ sinh thái tiện ích nội khu như công viên ven sông, phố đi bộ, trung tâm thương mại, trường mẫu giáo, khu hoạt động thể thao, phòng gym, khu vui chơi trẻ em, khu tổ chức sự kiện ngoài trời…

Mục tiêu của chủ đầu tư là đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt của cư dân, đồng thời đem lại sự hài lòng tuyệt đối khi chăm chút từng chi tiết nhỏ như lát gạch tự chèn cao cấp phủ khắp lối đi nội khu, hệ thống cây xanh được chọn lọc kỹ càng,…

Đáng lưu ý, dự án Elite Life nằm tại mặt tiền đường ĐT 826E (xã Long Hậu, Cần Giuộc Long An), với địa thế đắc địa kết nối nhanh chóng với các nút giao thông quan trọng vào TP.HCM như đường Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Tạo – Nguyễn Hữu Thọ, Vành đai 4, Tuyến Metro số 4, hay cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Không chỉ xóa bỏ những giới hạn về chất lượng, đem lại lợi ích tối đa cho cư dân, Elite Life còn đem ước mơ an cư lập nghiệp tới gần hơn với tầm tay giới trẻ khi hỗ trợ người mua chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Hướng tới những giá trị đích thực và bền vững với thời gian, Elite Life là giải pháp thông minh cho những người trẻ năng động đang tìm kiếm sự đầu tư xứng đáng cho tương lai.