Người Trẻ Và Hành Trình “Mua Nhà Không Khó”

Hải Âu
Cập nhật lần cuối vào 05/09/2025 08:00Đọc trong khoảng 6 phút
Thị trường bất động sản hiện nay đang chứng kiến làn sóng “trẻ hoá” người mua nhà, ngày càng nhiều người trẻ dưới 30 tuổi sở hữu bất động sản đầu tiên nhờ tận dụng các chính sách tài chính linh hoạt từ chủ đầu tư.
Theo một khảo sát từ kênh thông tin Bất động sản, tỷ lệ người mua nhà dưới 30 tuổi đang tăng nhanh, đặc biệt là tại các đô thị lớn như TP.HCM. Theo đó, nhóm khách hàng trẻ có độ tuổi từ 22 đến dưới 39 tuổi đang trở thành nhóm khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường, dần thay thế cho nhóm khách hàng trung lưu trên 40 tuổi.
Theo các chuyên gia, việc người trẻ ngày càng sớm sở hữu nhà riêng đến từ nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là chính sách tài chính hỗ trợ thanh toán linh hoạt, chia thành nhiều đợt trong dài hạn từ các chủ đầu tư. Cụ thể, các gói vay dài hạn có thể tới 20 -25 năm với lãi suất ưu đãi chỉ khoảng 5–6%/năm, mức thấp hiếm thấy trên thị trường, giúp giấc mơ an cư trước tuổi 30 trở nên khả thi hơn.
Hành trình mua nhà của người trẻ còn được hỗ trợ từ các chính sách vĩ mô. Thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng thương mại triển khai gói tín dụng ưu đãi trị giá tới 120 nghìn tỷ đồng, ưu tiên cho nhà ở thương mại giá hợp lý, đặc biệt hướng tới nhóm người mua trẻ dưới 35 tuổi. Sự đồng hành không chỉ giúp người trẻ có chỗ ở ổn định, mà còn mở ra cơ hội đầu tư, trong bối cảnh hậu sáp nhập.
Song song đó, tư duy tài chính của thế hệ Gen Z và Gen Y cũng ngày càng tiến bộ: thu nhập nhiều nguồn, biết tận dụng các công cụ fintech để so sánh lãi suất, lập kế hoạch trả góp và cân đối chi tiêu hợp lý, qua đó duy trì khả năng trả nợ ổn định và vẫn đảm bảo các mục tiêu khác trong cuộc sống. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ về vốn ban đầu từ gia đình cũng giúp giảm đáng kể áp lực vay nợ.
Làn sóng người trẻ có nhà không còn hiếm thấy tại TP.HCM
Anh Diệp Quang Nhân (29 tuổi) sở hữu một căn hộ 2 phòng ngủ tại TP.HCM từ năm 2022 cho hay: “Nhờ trợ lực tài chính với gói vay 6,5% trong vòng 10 năm, với cách quản lý chi tiêu hợp lý, kết hợp với làm thêm freelance ngoài giờ, sau gần 3 năm trả góp và tích luỹ thì số nợ đã giảm đáng kể, vợ chồng tôi thấy đã quyết định rất đúng đắn khi chọn mua nhà từ sớm.”
Đây cũng lựa chọn chung của nhiều người trẻ hiện nay: ưu tiên những căn hộ tiện nghi, gần trung tâm, kèm chính sách thanh toán mềm, để việc trả góp trở nên nhẹ nhàng, không áp lực. Đây chính là lý do phân khúc căn hộ đang trở thành “vùng xanh” thu hút nhóm khách hàng có tư duy tài chính tốt.
Đáp ứng đúng “khẩu vị” của thế hệ trẻ và nhu cầu thị trường, Khải Hoàn Prime nổi lên như một lựa chọn sáng giá khi hội đủ nhiều ưu điểm nổi bật. Toạ lạc ngay mặt tiền Lê Văn Lương – cửa ngõ Nam Sài Gòn, dự án sở hữu lợi thế liền kề khu đô thị hiện đại Phú Mỹ Hưng, kết nối nhanh với trung tâm qua hàng loạt trục giao thông huyết mạch. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, đảm bảo chất lượng sống lẫn tiềm năng tăng giá mạnh, khi hạ tầng khu Nam tiếp tục bứt tốc.
Tiện ích chuẩn nghỉ dưỡng cao cấp tại Khải Hoàn Prime hút người mua trẻ
Không dừng ở vị trí, Khải Hoàn Prime được phát triển theo phong cách “resort” ven sông với mật độ xây dựng chỉ 21%, tạo không gian sống thoáng đãng, xanh mát khó tìm thấy ở những dự án cùng phân khúc. Chuỗi tiện ích khép kín như hồ bơi muối khoáng, đường chạy bộ ven sông, khu BBQ, vườn xanh, clubhouse… cũng mang đến phong cách sống “vừa ở cao cấp – vừa chill thời thượng”. Đặc biệt, Khải Hoàn Prime còn “ghi điểm” mạnh mẽ bằng phương thức thanh toán xóa bỏ rào cản tài chính, giúp người trẻ đạt được giấc mơ mua nhà, mà không phải hy sinh các mục tiêu khác.
Dựa vào chính sách hỗ trợ lãi suất chỉ 3,8%, ân hạn nợ gốc tới 36 tháng, 20% vốn tự có ban đầu, người mua độc thân hoặc mới lập nghiệp chỉ cần trả từ 3,9 triệu đồng/tháng cho căn 1 phòng ngủ. Với các cặp vợ chồng trẻ hoặc nhà đầu tư cho thuê có thể chọn phương án thanh toán từ 5,7 triệu đồng/tháng cho căn hộ 2 phòng ngủ. Các chính sách thanh toán và tài chính đều được bảo chứng bởi ngân hàng uy tín HD Bank, đảm bảo tiến độ và quyền lợi của khách hàng.
Xét về bài toán tài chính, đây là mức tương đương chi phí thuê nhà ở TP.HCM, nhưng thay vì trả tiền thuê mỗi tháng mà không để lại giá trị, khoản chi này sẽ biến thành tài sản sở hữu, vừa là nơi an cư, vừa là khoản đầu tư tích luỹ giá trị theo thời gian.
Khải Hoàn Prime đang hội tụ đủ yếu tố để trở thành lựa chọn chiến lược của thế hệ trẻ
Với lãi suất ưu đãi, thanh toán linh hoạt, Khải Hoàn Prime đang mở ra một cơ hội hiếm có cho người trẻ hiện thực hóa giấc mơ an cư mà vẫn đảm bảo mục tiêu tài chính dài hạn. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dần sôi động trở lại, lựa chọn đúng thời điểm và đúng sản phẩm sẽ là bước khởi đầu vững chắc cho hành trình an cư – đầu tư bền vững.
Tác giả: Hải Yến
Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
Thời gian xuất bản: 07:00 05/09/2025
Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/nguoi-tre-va-hanh-trinh-mua-nha-khong-kho-70152.html
