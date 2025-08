Nguồn cung bất động sản đang có những dấu hiệu tích cực về sự hồi phục. Thanh khoản quý 3/2023 cũng tăng nhẹ trở lại ở các loại hình đáp ứng nhu cầu thực là chung cư và nhà riêng lẻ, theo Bộ Xây dựng.

Nguồn Cung Bất Động Sản Tăng Nhẹ

Báo cáo của Bộ Xây dựng chỉ ra, trong quý 3/2023 cả nước có 21 dự án, nhà ở thương mại, quy mô 7.633 căn hoàn thành và đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Nguồn cung bất động sản có sự cải thiện hơn, số lượng dự án hoàn thành tăng 300% so với quý 2/2023. Khu vực miền Bắc có 6 dự án với 1.843 căn; miền Trung có 3 dự án với 195 căn; miền Nam có 12 dự án với 5.595 căn.

Nguồn cung bất động sản có sự cải thiện trong quý 3/2023.

Số lượng dự án đang triển khai xây dựng tại các địa phương là 863 dự án với 442.453 căn, số lượng căn hộ của các dự án đang triển khai xây dựng tăng gần 107% so với quý trước. Tuy nhiên, phần lớn dự án đang triển khai tập trung tại các tỉnh phía Bắc và miền Trung (với khoảng 366 dự án miền Bắc và miền Trung là 377 dự án). Khu vực phía Nam vẫn có khá ít dự án triển khai, chỉ tầm 120 dự án.

Cũng theo Bộ Xây dựng, số dự án được cấp phép mới trong quý 3 là 15 dự án với 3.028 căn, lần lượt là miền Bắc có 4 dự án, miền Trung có 7 dự án, miền Nam có 4 dự án. Lượng dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai có 47 dự án với 8.208 căn, số lượng căn hộ tại các dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai tăng 132,28% so với quý 2 trước đó. Tuy nhiên nguồn cung bất động sản hiện tại được đánh giá là vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu nhà ở trên thị trường.

Xét về từng phân khúc, đất nền có 36 dự án hoàn thành với 1.627 nền, tăng 144%. Với các dự án đất nền đang triển khai xây dựng, tổng số khoảng 224 dự án với 40.981 nền, bằng 68,71% so với quý 2. Dự án mới được cấp phép là 23 dự án với 1.810 nền, số lượng nền trong dự án được cấp phép mới bằng 94% so với quý 2 trước đó.

Nhận định về thị trường bất động sản, ông Hoàng Hải, cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), cho biết trong quý 3 nguồn cung bất động sản có sự tăng trưởng rõ rệt, số dự án nhà ở thương mại hoàn thành, số lượng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở đều tăng.

Giao Dịch Đã Cải Thiện Hơn 2 Quý Trước Đó

Theo Bộ Xây dựng, lượng giao dịch nhà đất trong quý 3 cũng có dấu hiệu tích cực hơn so với 2 quý trước. Theo đó, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có 29.723 giao dịch thành công, đất nền có 91.277 giao dịch thành công.

Qua số liệu tổng hợp, đất nền có lượng giao dịch thành công tăng hơn 135,72% so với quý 2/2023. Còn giao dịch căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong quý 3 cũng bằng với quý trước.

Cũng trong quý 3 năm nay, tồn kho trên thị trường bất động sản vào khoảng 16.940 sản phẩm, trong đó có 3.196 căn chung cư, 6.554 căn nhà ở riêng lẻ và 7.190 nền đất.

Về giá giao dịch căn hộ chung cư, Bộ Xây dựng cho biết giá chung cư ít bị ảnh hưởng nhất bởi các tác động tiêu cực của thị trường trong năm qua do nguồn cung bất động sản này phục vụ nhu cầu ở thực. Bên cạnh đó, mức độ quan tâm chung cư đã có dấu hiệu phục hồi, nhu cầu tìm mua tăng 1% và tìm thuê tăng 6% so với quý trước. Trong đó, các căn hộ có giá từ 2 – 4 tỉ đồng được tìm kiếm nhiều nhất.

Tại TP.HCM, số lượng căn hộ mở bán mới đa phần đến từ giai đoạn tiếp theo của các dự án hiện hữu. Khoảng 60% nguồn cung mới trong 9 tháng đầu năm 2023 đến từ một dự án khu đô thị ở phía Đông. Khoảng 96% nguồn cung bất động sản mới đến từ phân khúc cao cấp và 4% nguồn cung mới còn lại thuộc phân khúc hạng sang, từ giai đoạn tiếp theo của một dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Giá bán sơ cấp của thị trường căn hộ TP.HCM trong quý 3/2023 đạt hơn 60 triệu đồng/m2.

Giao dịch đất nền và căn hộ chung cư diễn biến ổn định, giá có xu hướng tăng ở loại hình chung cư.

Trên thị trường thứ cấp, giá trung bình đạt 45 triệu đồng/m2, tăng 3% so với quý trước. Trong khi giá thứ cấp ở phân khúc hạng sang và bình dân gần như giữ nguyên so với quý 2. Mức tăng theo quý chủ yếu là do tăng giá thứ cấp ở phân khúc cao cấp và trung cấp, đặc biệt là đối với các dự án kề cận trung tâm như quận Bình Thạnh, Tp.Thủ Đức.

Với loại hình đất nền, nhà riêng lẻ, trong quý 3/2023, nhu cầu tìm kiếm, sự quan tâm của các nhà đầu tư tới các sản phẩm đối với nhà ở riêng lẻ, đất nền trong dự án bất động sản đã tăng, tuy nhiên tình hình giao dịch nhìn chung chưa có nhiều cải thiện.

Giá bán biệt thự liền kề, nhà ở riêng lẻ và đất nền dự án ở nhiều địa phương đã có sự chững lại về mức độ giảm giá so với quý trước. Tại TP. Hà Nội, các khu vực Vành đai 4 đi qua huyện Hoài Đức (gần Cụm công nghiệp Dương Liễu, cầu vượt Song Phương) giá khoảng gần 100 triệu/m2; khu vực gần dự án Vinhomes Wonder Park huyện Đan Phượng giá khoảng 140 triệu đồng/m2; Khu vực đầu cầu Nhật Tân phía Đông Anh, giá khoảng hơn 200 triệu đồng/m2 với những lô đẹp mặt đường lớn.

Tại TpP.HCM, giá đất nền tại Thủ Thiêm Villa (Quận 2) có giá khoảng 126,2 triệu đồng/m2, The EverRich III (Quận 7) có giá khoảng 115,5 triệu đồng/m2, Đông Tăng Long (Quận 7) có giá khoảng 66,2 triệu đồng/m2, Hoàng Anh Minh Tuấn (Quận 9) có giá khoảng 91,5 triệu đồng/m2, Kim Sơn (Quận 7) giá khoảng 136,5 triệu đồng/m2, Khu dân cư Kiến Á (Quận 9) giá khoảng 72 triệu đồng/m2.

Đại diện Bộ Xây dựng cho hay, lĩnh vực bất động sản bắt đầu xuất hiện những tín hiệu tích cực. Nhiều doanh nghiệp đã thành công trong việc tái cơ cấu nợ, tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, và bắt đầu triển khai các dự án mới đã được tháo gỡ về pháp lý và nguồn vốn.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như việc gặp khó khăn về giao dịch, về pháp lý đất đai, áp lực thanh toán nợ trái phiếu đến hạn… Tín hiệu thanh khoản cải thiện và nhiều lực đẩy từ chính sách quản lý, điều hành đang gần tháo gỡ khó khăn về nguồn cung bất động sản và giúp thanh khoản thị trường dự kiến tích cực hơn trong các quý tới.

Phương Uyên