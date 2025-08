Nguồn Cung Bất Động Sản Mới Dồi Dào Trong Năm 2025

Nguồn cung bất động sản mới của thị trường trong năm 2025 được dự báo dồi dào khi nhiều ông lớn sẽ chính thức tung nguồn hàng, tập trung chính ở hai phân khúc cao tầng và thấp tầng. Nguồn cung nhiều lên, giá bán được dự báo sẽ tiếp tục tăng khi nguồn hàng tập trung chính ở phân khúc cao cấp, hạng sang.

Cũng trong năm 2025, chủ đầu tư An Gia cũng lên kế hoạch ra mắt 3.000 căn hộ The Gió Riverside trong quý 1/2025. Dự án có quy mô khoảng 2,9 ha, nằm tại vị trí ngã ba sông Đồng Nai và sông Ngọc, liền kề trục Xa lộ Hà Nội (Dĩ An, Bình Dương). Trong 2-3 năm tới, chủ đầu tư An Gia dự kiến triển khai thêm hai dự án trọng điểm là The Lá Village (TP.HCM) và Westgate 2 (TP.HCM). Tập đoàn Đất Xanh cũng dự kiến sẽ mở bán Gems Riverside trong năm 2025, bổ sung cho thị trường TP.HCM 3.175 căn hộ cao tầng. Chủ đầu tư Phát Đạt dự kiến mở bán dự án Thuận An 1 & 2 tại Bình Dương với quy mô 5.954 căn hộ chung cư.