Nguồn cung bất động sản sẽ sôi động hơn trong quý tới

Sở Xây dựng TP.HCM vừa cập nhật danh sách các dự án nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán trong 3 tháng đầu năm 2020. Theo đó, có 5 dự án bất động sản trong tháng 12/2019 và 6 dự án trong 3 tháng đầu năm nay đủ điều kiện huy động vốn. Các dự án đủ điều kiện trong 3 tháng đầu năm gồm 99 căn chung cư Sài Gòn Co.op thuộc khu nhà ở cán bộ, công nhân Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM tại quận Gò Vấp, 456 căn hộ thuộc dự án The Metropole Thủ Thiêm của Tập đoàn Quốc Lộc Phát tại phường An Khánh, quận 2; 214 căn hộ dự án khu chung cư lô H thuộc dự án Khu nhà ở Bình Chiểu, quận Thủ Đức do CTCP Phát triển nhà Thủ Đức làm chủ đầu tư; 193 căn trên tổng số 242 căn hộ tại dự án khu dân cư nằm trong Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM).

Trước đó, loạt chủ đầu tư lớn trên địa bàn thành phố cũng cho biết chuẩn bị chào sân thị trường các dự án lớn trong các tháng tới đây. Tập đoàn Vạn Phúc có kế hoạch tiếp tục mở bán khu phố thương mại giai đoạn 3 dự án Van Phuc City với quy mô rộng 198 ha tại quận Thủ Đức. Kiến Á Group chính thức giới thiệu ra thị trường dự án chung cư Citi Grand tại quận 2 có quy mô 152 ha, gồm 666 căn hộ dự kiến chào bán trong quý 2/2020. Sunshine Group cũng cho biết sẽ giới thiệu dự án căn hộ cao cấp nhất mà tập đoàn này phát triển tại TP.HCM trong tháng 4 là Sunshine Venicia tọa lạc ngay trong khu Bình An, quận 2. Ngoài ra nhiều dự án có quy mô lớn đang trong giai đoạn chuẩn bị như Laimian City của HDTC, quận 2 (đợt 2), Vinhomes Grand Park, quận 9 (giai đoạn 2) của Vingroup, dự kiến cung ứng khoảng 4.000 – 6.000 căn, Saigon Sport City, quận 2 của Keppel Land quy mô 64 ha với hơn 4.000 căn hộ.

Nguồn cung BĐS dự kiến sẽ gia tăng trở lại trong 6 tháng cuối của năm 2020 nếu dịch bệnh được kiểm soát. Ảnh minh họa

Tại thị trường Bình Dương, theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , Công ty BĐS Phú Đông cũng đang có kế hoạch triển khai chào bán dự án Phú Đông Premier 2 tại khu vực Phạm Văn Đồng, tiếp giáp thành phố Dĩ An, Bình Dương. Tập đoàn Hưng Thịnh Corp thông báo sẽ mở bán dự án tại Khu đại học Quốc gia TP.HCM. Đây là dự án có quy mô 95.224,5 m2, bao gồm 6 block với thiết kế cao 27 tầng gồm 3.080 căn hộ. Tiếp nối sự thành công chuỗi dự án Bcons Suối Tiên, Bcons Garden và Bcons Miền Đông, chủ đầu tư Bcons tiếp tục công bố dự án bất động sản cao tầng Bcons Green View thuộc Dĩ An – Bình Dương. Dự án căn hộ này có quy mô 9.298m2 gồm 916 căn với giá bán trung bình vào khoảng 1,5 tỷ đồng/căn. Tập đoàn Novaland tiếp tục ra mắt khách hàng phân khu The Valencia thuộc một trong những khu đô thị quy mô lớn nằm phía Đông TP.HCM là Aqua City.

Nhận định về nguồn cung BĐS trong các quý tới đây, bà Phạm Ngọc Thiên Thanh, Quản lý cấp cao, CBRE Việt Nam cho biết, lượng sản phẩm BĐS chào bán ra thị trường trong các quý còn lại của năm 2020 phụ thuộc nhiều vào diễn biến của dịch Covid-19. Cụ thể, nếu đại dịch được kiểm soát hoàn toàn trong quý 2/2020, loạt dự án mới sẽ ra hàng đúng với kế hoạch mở bán trước đó, nguồn cung nhà ở tại TP.HCM có thể đạt khoảng 25.000 căn chào bán. Tuy nhiên trong tình trạng xấu hơn, nếu hết quý 3/2020 dịch Covid mới chấm dứt, lượng sản phẩm chào bán sẽ chỉ còn khoảng 15.000 căn.

“Hiện nay các doanh nghiệp đều có những phương án khác nhau để chủ động đối phó với diễn biến kéo dài của dịch Covid-19. Trong tình trạng xấu nhất, nhiều dự án có thể phải dời sang năm 2021 mới triển khai chào bán. Điều này ảnh hưởng đến sức tiêu thụ chung của thị trường. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là BĐS 2020 sẽ hoàn toàn dừng lại. Nhiều CĐT chia sẻ họ vẫn sẽ triển khai phương án chào bán trong năm nay. Những dự án trung cấp, đáp ứng nhu cầu ở thực vẫn ghi nhận mức độ quan tâm cao, nhất là phân khúc căn hộ hạng B với mức giá từ 30 – 40 triệu đồng/m2, hoặc căn hộ có giá trị trên dưới 2 tỷ đồng/căn, đang là sự lựa chọn của đa số người mua. Điểm chung là các dự án chào bán trong thời điểm này sẽ có sự điều chỉnh trong phương thức bán hàng, các chính sách thanh toán linh hoạt hơn nhằm hỗ trợ người mua, kích cầu thị trường”, bà Thanh nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Hoàng, GĐ R&D DKRA Việt Nam, tình hình thị trường hiện tại là thời điểm để các chủ đầu tư điều chỉnh kế hoạch theo từng giai đoạn ngắn hạn và ứng dụng công nghệ vào nhiều hoạt động, có sự thay đổi chiến lược và chuẩn bị nâng cao năng lực của mình. Bên cạnh đó, thời điểm này doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ lớn từ Chính phủ, đầu tiên là về tài chính, thuế để giảm bớt khó khăn trước mắt cho doanh nghiệp. Hỗ trợ tiếp theo là cơ chế chính sách để nguồn cung mới được dồi dào hơn, đáp ứng nhu cầu người mua và ổn định giá bán.

Phương Uyên