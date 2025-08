Thị trường BĐS 2023 các tháng cuối năm ghi nhận hoạt động mua bán nhộn nhịp hơn, nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh việc bán hàng, tung sản phẩm mới bù cho những tháng đầu năm ế ẩm.

Thị Trường BĐS 2023 Thời Điểm Cuối Năm, Doanh Nghiệp Tranh Thủ “Tất Tay”

Nhận định giai đoạn khó khăn nhất của thị trường BĐS 2023 đã đi qua, tín hiệu tích cực về sự phục hồi đã nhen nhóm. Vì vậy, dù chưa thể ra quân “rầm rộ” như giai đoạn cao điểm vài năm trước, nhưng nhiều chủ đầu tư cũng đã rục rịch mở bán trở lại.

Cuối năm là thời điểm mà nhiều doanh nghiệp BĐS tăng cường hoạt động bán hàng, giới thiệu dự án mới.

Lượng sản phẩm tung ra thị trường đa dạng hơn, đi kèm với đó là các chính sách ưu đãi mạnh tay, kích cầu cuối năm để gỡ gạc cho nguyên năm 2023 thất thu.

Cụ thể, nhà phát triển Kusto Home chuẩn bị ra mắt dòng căn hộ diện tích lớn Green Terrace và Sky View tại dự án Urban Green (Tp. Thủ Đức). Đây là giai đoạn 2 của dự án này sau đợt mở bán đầu tiên tổ chức vào thời điểm cuối năm 2021. Giá bán dự kiến trung bình từ 65 triệu đồng/m2.

Một dự án khác là khu phức hợp Westgate Bình Chánh cũng rục rịch chào bán các căn còn lại của đợt mở bán cuối cùng. Đi kèm đó là các giải pháp tài chính hỗ trợ khách hàng thanh toán 10% để dọn vào ở, phần còn lại trả chậm trong 24 tháng. Đây được xem là căn hộ đã bàn giao có mức thanh toán thấp trên thị trường BĐS từ trước tới nay.

Tại khu Tây, CĐT Nam Long tiếp tục triển khai mở bán dự án Akari City (Bình Tân). Đây là dự án thứ năm trong chương trình hợp tác chiến lược giữa Nam Long cùng 2 chủ đầu tư Nhật Bản. Theo đó, sản phẩm chào bán dịp này là tòa tháp AK NEO, tháp cuối cùng thuộc giai đoạn 2 và mở bán trong tháng 9/2023.

Theo CĐT, sản phẩm mở bán đợt này có những cải tiến vượt trội về chất lượng, thiết kế, tiện ích nhưng vẫn có mức giá cạnh tranh, từ 48,9 triệu/m2. Từ khi tiến hành bàn giao giai đoạn đầu tiên vào cuối năm 2021 đến nay, Akari City đã đón gần 2.000 hộ gia đình về an cư, sinh sống.

Cùng thuộc địa bàn quận Bình Tân, dự án The Privia của CĐT Khang Điền cũng đang manh nha thông tin sắp mở bán. Dù chưa tiết lộ chính thức, song một số thông tin cho biết giá bán giỏ hàng tới đây sẽ dao động trên dưới 60 triệu đồng/m2.

Còn tại khu Nam, dự án căn hộ Celesta Rise do Keppel Land kết hợp Phú Long triển khai cũng chuẩn bị tung ra sản phẩm mới trong các tháng cuối năm với tầm giá dự kiến trên 55 triệu đồng/m2.

Với những thị trường vệ tinh lân cận TP.HCM, nguồn cung có xu hướng đa dạng hơn, cả ở căn hộ, nhà phố và đất nền.

Tại Bình Dương, nối tiếp thành công của chuỗi dự án chung cư tại thành phố Dĩ An, Tập đoàn Bcons ra mắt dự án Bcons Polaris , tọa lạc tại mặt tiền đường Lê Trọng Tấn. Hiện, giá dự kiến của dự án là từ 1,6 tỷ đồng/căn, tương đương khoảng 39 triệu đồng/m2, khá cạnh tranh so với mặt bằng chung các dự án trong khu vực.

Tập đoàn Charm Group cũng tái khởi động lại dự án tổ hợp biệt thự, nhà phố nghỉ dưỡng Charm Resort Hồ Tràm. Đi kèm với đó là hàng loạt sự kiện khởi động tăng sức nóng cho BĐS tại Hồ Tràm, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trần Anh Group bên cạnh việc bàn giao nhà cho khách hàng Dự án Khu đô thị Phúc An Ashita ở Bình Dương còn đẩy mạnh công tác bán hàng tại Dự án Phúc An Asuka tại TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang). Các sản phẩm tại Phúc An Asuka đều có pháp lý đầy đủ và có sổ riêng từng nền.

Nhận Diện Cơ Hội Mua Nhà

Chưa bao giờ thị trường BĐS 2023 đón nhận nhiều chính sách tháo gỡ như vừa qua. Càng về cuối năm, các tín hiệu khởi sắc càng thể hiện rõ nét do những chính sách dần phát huy hiệu quả.

Thị trường BĐS 2023 trong 7 tháng đầu năm tuy ghi nhận nhiều chỉ số suy giảm so với cùng kỳ nhưng gần về cuối năm đã bắt đầu xuất hiện tín hiệu tăng trưởng trở lại. Đầu quý 3/2023, nhu cầu mua nhà đất trên cả nước và lượng tin rao bán nhà đất được cải thiện. Sức mua tập trung nhiều vào loại hình chung cư, biệt thự và đất nền.

Riêng trong tháng 7, nhu cầu tìm mua BĐS trên cả nước tăng 6%, lượng tin rao bán nhà đất cũng tăng 4% so với tháng trước. Xu hướng tăng này diễn ra với tất cả các loại hình. Trong đó, chung cư và biệt thự tăng 7% so với tháng 6/2023; đất nền tăng 6%; nhà riêng và đất dự án tăng 3%. Lượng tin đăng bán các phân khúc trên cũng tăng từ 2% đến 9%.

Theo Hội môi giới BĐS Việt Nam , 80% lượng giao dịch trên thị trường BĐS 2023 là đến từ các dự án có giá vừa túi tiền, pháp lý và tiến độ đảm bảo, phát triển bởi chủ đầu tư uy tín.

Thị trường BĐS 2023 là điểm rơi lý tưởng cho người mua nhà "bắt đáy".

Trước nhiều chỉ dấu tích cực, trên thị trường BĐS 2023 từ đầu quý 3 đến nay, hàng loạt chủ đầu tư lớn đã khởi động dự án trở lại. Theo các chuyên gia, những sản phẩm có pháp lý và tiến độ xây dựng đảm bảo, tại những khu vực nhiều tiềm năng về nhu cầu ở thực cũng như khai thác cho thuê sẽ là kênh trú ẩn an toàn của dòng tiền.

Bên cạnh đó, lãi suất cho vay liên tục hạ nhiệt, lãi suất huy động điều chỉnh về mức thấp tạo kỳ vọng dòng tiền tiết kiệm sau đáo hạn sẽ dịch chuyển về kênh đầu tư là BĐS vào cuối năm 2023, đầu năm 2024.

Chuyên gia BĐS Trần Khánh Quang nhận định, trong bối cảnh thị trường chững lại, nếu nhanh nhẹn người mua có thể nắm bắt được nhiều cơ hội hơn. Các doanh nghiệp BĐS đang khá mạnh tay trong việc tung chính sách hỗ trợ người mua giai đoạn này, vừa để kích thích thanh khoản dự án, vừa để tạo lực cho thị trường ấm lên. Nếu có tiền nhàn rỗi, thời điểm này nên mua một BĐS có tầm giá vừa phải, với tầm nhìn trong vòng 2-3 năm thì cơ hội là rất hấp dẫn.

Phương Uyên