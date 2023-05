Nguồn cung BĐS nội thành Hà Nội sụt giảm, giới đầu tư đổ tiền về đâu?

Số căn hộ mở bán cực thấp

Theo số liệu từ Sở Xây dựng Hà Nội, năm 2018 số lượng dự án nhà ở hình thành trong tương lai là 61 dự án nhưng trong 9 tháng đầu năm 2019, nguồn cung nhà ở hình thành trong tương lại sụt giảm mạnh, chỉ còn 17 dự án với số sản phẩm bằng khoảng 36% về số lượng chung cư, khoảng 47% về số căn nhà so với năm 2018. Còn theo ghi nhận của HoREA, 9 tháng qua chỉ có 01 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư, giảm khoảng 83%; không có dự án nhà ở nào được công nhận chủ đầu tư; chỉ có 12 dự án được chấp thuận đầu tư, giảm khoảng 72% và chỉ có 24 dự án được cấp phép xây dựng, giảm khoảng 38%, so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân là do nhà nước siết chặt pháp lý và quỹ đất nội thành cũng đã cạn.

Ngược lại với sự sụt giảm của nguồn cung BĐS, dân số Hà Nội không ngừng tăng nhanh. Theo một thống kê mới đây của Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội, trung bình mỗi năm dân số Thủ đô tăng thêm khoảng 200.000 người, tương đương một huyện lớn.

Với tốc độ gia tăng dân số chóng mặt và trình độ dân trí không ngừng nâng cao từ nhiều năm nay, nhu cầu về nhà ở chất lượng cao của người dân trở thành một vấn đề bức thiết. Ngoài ra, thu hút FDI kéo theo nhu cầu về nhà ở cho các lãnh đạo, chuyên gia nước ngoài cũng khiến nhu cầu mua căn hộ cao cấp ngày một lớn. Các chuyên gia nhận định, việc thiếu hụt nguồn cung sẽ khiến giá bán căn hộ cao cấp tăng trong thời gian tới.

Chị Lê Thị Hồng Nhi, một cư dân Hà Nội cho biết: “Giá BĐS tăng nhanh khiến tôi nửa mừng nửa lo. Cách đây 2 năm, tôi mua một căn hộ tại dự án ở khu vực Tây Hà Nội, chỉ trong thời gian ngắn đã có người đến hỏi mua lại với giá chênh lệch vài trăm triệu”.

Anh Vũ Mạnh Thắng, Giám đốc phát triển kinh doanh sàn giao dịch Homes Real Estate chia sẻ: “Theo quan sát của tôi, rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến vấn đề thiếu nguồn cung căn hộ. Đặc biệt là khu vực nội đô như Cầu Giấy thời gian qua được người mua hỏi thăm rất nhiều”.

Cũng theo anh Thắng, dự án đang được khách hàng kỳ vọng nhiều nhất hiện nay là Mipec Rupik360 tại Xuân Thủy, Cầu Giấy. Với vị trí đẹp, tiện ích đẳng cấp, đây hứa hẹn là phương án có lợi cho cả nhà đầu tư lẫn người có nhu cầu ở thực, thu hút sự quan tâm không chỉ của riêng khách hàng trong nước mà còn một lượng lớn các khách hàng nước ngoài.

Điểm sáng khu vực Tây Hà Nội

Tại phía Tây Hà Nội, Quận Cầu Giấy là khu vực hưởng lợi thế về hạ tầng và chất lượng sống. Đây là khu vực được quy hoạch đồng bộ, mật độ xây dựng thấp, không khí trong lành do có nhiều diện tích dành cho cây xanh… Cùng với đó, hạ tầng giao thông phát triển cũng tạo đòn bẩy bền vững nâng cao giá trị bất động sản khu vực. Hưởng lợi từ những điều này, dự án khu phức hợp trung tâm thương mại, văn phòng, dịch vụ hội nghị và 2 tòa tháp chung cư cao cấp có tên là Mipec Rubik360 nằm tại vị trí 122-124 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy tuy chưa ra mắt chính thức nhưng nhận được rất nhiều dự báo tích cực.



Phối cảnh dự án Mipec Rubik360

Ngay tại vị trí vàng hiếm hoi còn lại của Thủ đô – liền kề khu liên cơ hành chính của Quận Cầu Giấy, Mipec Rubik360 gây bất ngờ với tổng diện tích lên đến 4.2ha, mật độ xây dựng thấp và hệ thống tiện ích phong phú. Dự án hưởng lợi từ 54 tiện ích từ mua sắm, giải trí, giáo dục, y tế bao gồm: 10 khoảng xanh giữa tầng không, quảng trường trung tâm với không gian vui chơi của trẻ em, người già, khu tập thể thao, trung tâm thương mại với siêu thị, rạp chiếu phim, tổ hợp gym & fitness, khu mua sắm, ẩm thực, trung tâm tiệc cưới và tổ chức sự kiện, hầm đỗ xe và bãi đỗ xe rộng lớn với gần 1400 chỗ đỗ xe ôtô… Điều này là bảo chứng vững chắc cho không gian sống tiện nghi của cư dân Mipec Rubik360 trong tương lai.

Chủ đầu tư cũng thể hiện sự ưu ái với dự án này khi kết hợp cùng đơn vị thiết kế hàng đầu Nhật Bản – KUME, tác giả của các dự án nổi tiếng như: Khách sạn Novotel Suite Hà Nội, Pulman Sài Gòn, Novotel Phú Quốc, Bitexco The Manor Central Park…

Trong bối cảnh hiện tại, Mipec Rubik360 có thể xem là có được cả “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, phù hợp với 3 phương án: Đầu tư sinh lời từ tăng giá, đầu tư cho thuê và không gian sống tận hưởng đúng điệu.



Website: homesrs.com

Công ty TNHH Đầu tư – Thương mại Thiên Mộc

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 096 700 6666 | 092 806 8868 Thông tin chi tiết về dự án Mipec Rubik360, độc giả có thể liên hệ đại lý chiến lược phân phối chính thức Mipec Rubik360:Website: homesrealestate.vn Công ty TNHH Đầu tư – Thương mại Thiên MộcĐịa chỉ: Tầng 10, Tòa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà NộiHotline: 096 700 6666 | 092 806 8868

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2019/11/23/nguon-cung-bds-noi-thanh-ha-noi-sut-giam-gioi-dau-tu-do-tien-ve-dau