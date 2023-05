TP.HCM tiếp tục khan hiếm nguồn cung

Nguồn cung hạn chế, giá bán tăng cao khiến TP.HCM hiện không còn là thị trường BĐS sôi động nhất phía Nam. Số liệu từ Sở Xây dựng TP.HCM cho thấy, quý 1/2021, TP.HCM có 8 dự án được cấp sản phẩm đủ điều kiện bán hàng với 3.422 căn hộ và 414 thấp tầng. So với năm 2020 lượng cung căn hộ chỉ đạt 22,7%. Báo cáo của Hội môi giới BĐS Việt Nam cũng ghi nhận từ các chủ đầu tư, sàn giao dịch BĐS quý 1/2021 tại TP.HCM không có nhiều căn hộ mới được chào bán. Giao dịch so với quý 4/2020 chỉ đạt 38%. Tổng sản phẩm chào bán trên toàn thị trường TP.HCM vào khoảng 5.976 căn hộ. So với cùng kỳ năm 2020, lượng căn hộ chào bán trên toàn thị trường giảm gần 30%.

Các báo cáo cũng cho thấy, trong năm 2021 với lượng mở bán mới của thành phố dự kiến đạt 20.000-25.000 căn. Quỹ đất khan hiếm cùng nguồn cung hạn chế ở khu vực nội thành khiến nguồn cung mới chuyển hướng sang khu vực ngoại thành, nơi có quỹ đất lớn và mạng lưới giao thông dần hoàn thiện.

Không chỉ thiếu hụt nguồn cung, giá nhà tại TP.HCM cũng đang trên đà tăng mạnh, ngay cả những dự án có giá quanh ngưỡng 40 triệu đồng/m2 cũng dần trở thành hàng hiếm. Số liệu từ Bộ Xây dựng cho thấy, hầu hết dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai ở quý 1/2021 đều có giá trên dưới 50 triệu đồng/m2. Xét về nguồn cung, TP.HCM xuất hiện nhiều dự án ở phân khúc siêu sang như Grand Marina Saigon giá từ 360 triệu đồng/m2, Cover Residences giá 161 triệu đồng/m2, The River trung bình 138 triệu đồng/m2. Ngay cả những dự án ở Thủ Đức như King Crown Infinity hay The Origami giá cũng chạm mốc 90-100 triệu đồng/m2. Thậm chí khu Tây TP.HCM, nơi vốn tập trung nhiều dự án bình dân cũng không còn nhiều sản phẩm giá dưới 40 triệu đồng/m2.

Quỹ đất khan hiếm, giá tăng cao khiến nguồn cung nhà ở tại TP.HCM ngày càng ít dần và nghiêng hẳn về phân khúc cao cấp, hạng sang. Ảnh minh họa

Theo bà Trang Bùi, Giám đốc thị trường JLL Việt Nam, nhiều khả năng giá căn hộ tại TP.HCM sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới khi mà nhiều dự án căn hộ tại Bình Dương, Đồng Nai đã chạm ngưỡng 38-45 triệu đồng/m2. Nguồn cung mới khan hiếm khiến giá đất nền nói riêng và giá BĐS nói chung tại TP.HCM đã lên quá cao trong 5 năm qua. Trong năm 2021 dù thị trường TP.HCM có chuyển biến tích cực thì nguồn cung dự kiến cả năm cũng rất hạn chế, lại tập trung vào loại hình cao cấp. Các thị trường vệ tinh vẫn sẽ tiếp tục là tâm điểm cung cấp sản phẩm giao dịch trong năm nay.

Dự án bất động sản mới tập trung về các tỉnh

Quỹ đất khan hiếm cùng sự ách tắc trong quy trình thủ tục pháp lý khiến nhiều chủ đầu tư buộc phải tiếp tục “bỏ rơi” thị trường TP.HCM, đi xa về các đô thị vệ tinh để săn quỹ đất phát triển dự án. Lượng lớn sản phẩm BĐS chào bán trong năm 2021 vẫn là ở các thị trường vệ tinh bao gồm sản phẩm nhà liền thổ và cả căn hộ. Kế hoạch phát triển của nhiều doanh nghiệp trong năm 2021 cho thấy, trọng điểm đầu tư đều đang tập trung tại các thị trường Long An, Đồng Nai, Bình Dương và một số khu vực miền Tây.

Cụ thể, Tập đoàn Novaland cho biết, thị trường chính trong năm 2021 của doanh nghiệp này vẫn là mở rộng dự án ra các tỉnh vùng ven Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai và Phan Thiết. Hiện Novaland đang nắm trong tay hơn 5.000 ha đất, trong đó quỹ đất tại TP.HCM chỉ khoảng 700 ha, còn lại đều tập trung ở các khu vực vệ tinh. Một ông lớn khác là Nam Long Group cũng đang tập trung phát triển dự án tại các thị trường tỉnh khi hầu hết các quỹ đất của doanh nghiệp đều nằm ở vùng ven. Năm 2021, bên cạnh các dự án đang triển khai, Nam Long sẽ phát triển dự án KĐT Izumi City và dự án Nam Long Đại Phước tại Đồng Nai. Ngoài ra doanh nghiệp này cũng tiếp tục mở rộng quỹ đất tại Cần Thơ và Long An.

Sức nóng của thị trường năm 2021 vẫn nghiêng về các đô thị vệ tinh khi phần lớn dự án mới đều được triển khai tại khu vực này.

Tập đoàn Bất động sản An Gia mới đây cũng công bố chi thêm từ 3.000 đến 5.000 tỷ đồng mỗi năm để thực hiện tham vọng bành trướng quỹ đất, nhắm đến những khu đất quy mô lớn ở vùng ven để triển khai các dự án phức hợp. Mới đây, An Gia đã mua quỹ đất khoảng 3 ha tại Bình Dương với quy mô gần 3.000 sản phẩm và đang trong quá trình hoàn tất đàm phán tiếp tục mua thêm 30-50 ha quỹ đất thấp tầng. Những cái tên khác như Danh Khôi, LDG Group, Hưng Thịnh, Khang Điền, Phát Đạt… cũng đang tích cực tìm kiếm quỹ đất mới tại các thị trường vệ tinh TP.HCM

Bên cạnh các kế hoạch thâu tóm quỹ đất, nguồn cung chào bán mới của thị trường trong quý 2/2021 cũng đổ về các tỉnh vùng ven. Đầu tháng 4/2021, Thắng Lợi Group ra mắt Dự án West Market Lạc Tấn, tại huyện Tân Trụ (Long An). Trần Anh Group chính thức ra đợt hàng mới tại các dự án La Villa Green City, West Lakes Golf & Villas và mở bán dự án Phúc An Garden tại Bình Dương. Cát Tường Group triển khai bán giai đoạn tiếp theo của dự án Cát Tường Western Pearl 2 tại Tiền Giang. Cùng với đó doanh nghiệp này còn tổ chức lễ giới thiệu Dự án Taka Garden Riverside Homes tại TP. Tân An.

Đề cập tới khả năng phát triển của thị trường các tỉnh giáp ranh TP.HCM, ông Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam cho rằng, quỹ đất trống trong trung tâm ngày càng hạn chế trong khi cơ sở hạ tầng tại các khu vực cửa ngõ TP.HCM đã được hoàn thiện, là động lực thu hút ngày càng nhiều khách mua để ở ra các khu vực ngoại thành. Sức hấp dẫn của các thị trường vệ tinh quanh TP.HCM là quỹ đất đa dạng và giá bán vừa tầm tay khiến không chỉ giới đầu tư mà cả khách mua có nhu cầu ở thực cũng dịch chuyển về thị trường vùng ven tìm cơ hội. Không chỉ vậy, trong năm 2021 phần lớn nguồn cung nhà đất chào bán trên thị trường cũng được triển khai tại các tỉnh, điều này cũng có nghĩa tâm điểm giao dịch BĐS trong năm nay vẫn là các đô thị vùng ven.

Phương Uyên