Nguồn Cung Căn Hộ Dịch Vụ, Căn Hộ Khách Sạn Hà Nội Tiếp Tục Tăng Trưởng

Thị trường căn hộ dịch vụ Hà Nội đang trải qua một giai đoạn thăng hoa khi nguồn cung mới liên tiếp được đổ ra thị trường. Đi cùng với sự gia tăng nguồn cung là sự tăng trưởng mạnh mẽ của nguồn cầu.

Căn Hộ Dịch Vụ: Dồi Dào Nguồn Cung

Thị trường bất động sản Hà Nội trong nửa đầu năm 2025 ghi nhận sự dồi dào của nguồn cung căn hộ dịch vụ và căn hộ khách sạn – phân khúc hướng tới nhóm khách hàng là chuyên gia nước ngoài, quản lý tầm trung, cấp cao tại các tập đoàn. Nhóm khách này đến công tác ngắn hạn hoặc làm việc lâu dài tại Hà Nội.

Thị trường căn hộ dịch vụ Hà Nội đang diễn ra sôi nổi. Ảnh: Thời báo Tài chính

Một trong những nguồn cung căn hộ dịch vụ, căn hộ khách sạn đi vào hoạt động thời điểm năm 2025 là Swiss-Belresidences Hanoi được vận hành bởi Tập đoàn Swiss-Belhotel International. Swiss-Belresidences Hanoi nằm tại số 19 phố Duy Tân với 30 tầng nổi và 4 tầng hầm đỗ xe. Dự án cung cấp cho thị trường 150 căn hộ với diện tích đa dạng từ 32m2 đến 120m2.

Cùng thời điểm, một dự án khác cũng tung nguồn cung mới căn hộ khách sạn, căn hộ dịch vụ là TIG Tower Office – Apartments. Đây là một dự án phát triển căn hộ khách sạn và văn phòng, được hình thành trên diện tích khu đất khoảng 30.000m2, có chiều cao 29 tầng nổi và 3 tầng hầm. TIG Tower Office – Apartments sẽ cung cấp cho thị trường Hà Nội 200 căn hộ khách sạn 5 sao, đa dạng diện tích, dao động từ 57-100m2. Dự án do Tập đoàn Đầu tư Thăng Long cùng Công ty Cổ phần BĐS Hoa Anh Đào làm chủ đầu tư.

Một tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ dịch vụ và khách sạn khác cũng chào sân thị trường Hà Nội thời điểm này phải kể đến là Capital One. Dự án thuộc khu đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim (quận Hoàng Mai), được phát triển trên diện tích đất gần 12.000m2 do Tổng công ty Vinaconex làm chủ đầu tư. Được biết, tổng vốn đầu tư của Capital One là khoảng 3.900 tỷ đồng. Dự án này bao gồm 2 tòa tháp, trong đó tháp A là tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng. Tháp B bổ sung cho thị trường 400 căn hộ khách sạn.

Lực Cầu Tăng Trưởng Mạnh

Nguồn vốn FDI đổ vào Việt Nam trong những năm qua liên tục tăng trưởng. Số liệu từ Tổng Cục Thống kê cho biết, trong năm 2024, tổng vốn FDI đăng ký mới và điều chỉnh đổ vào Việt Nam đạt hơn 38 tỷ USD. Giải ngân của nguồn vốn này trong thực tế đạt hơn 25 tỷ USD, tăng khoảng 9,4% so với năm 2023.

Sang năm 2025, trong 5 tháng đầu năm, tổng vốn FDI đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt khoảng 18,5 tỷ USD, tăng 51,2% so với cùng kỳ 2024.

Nguồn cung căn hộ dịch vụ trong năm 2025 sẽ dồi dào

Các con số trên cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đang tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động và gia tăng việc đầu tư vào Việt Nam. Nhờ sự cởi mở của chính sách, quỹ đất rộng, nhân công rẻ, Việt Nam là thị trường hấp dẫn với khối ngoại.

Đi cùng làn sóng FDI là sự tăng trưởng của lực lượng lao động, đặc biệt là nhóm chuyên gia nước ngoài đến sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Số liệu từ Bộ Nội Vụ cho biết, tính đến cuối năm 2024, cả nước có khoảng 162 nghìn lao động nước ngoài đang làm việc. Nhóm khách đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đang chiếm chủ đạo lực lượng lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Đáng chú ý, lực lượng lao động nước ngoài với những đòi hỏi cao, khắt kheo về nơi sống, không gian sống trở thành một nguồn cầu lớn của thị trường căn hộ dịch vụ, căn hộ khách sạn, đặc biệt tại những trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, chính trị như Hà Nội.

Ông Matthew PowellSavills, Giám đốc Savills Hà Nội cho biết, trên thực tế, nguồn cung căn hộ dịch vụ, căn hộ khách sạn tại riêng thị trường Hà Nội đang khan hiếm, trong khi lực cầu của phân khúc này tăng trưởng không ngừng theo làn sóng FDI.

Cung ít cầu cao đang thúc đẩy hoạt động sôi nổi của căn hộ dịch vụ, căn hộ khách sạn. Báo cáo thị trường của Savills ghi nhận, trong quý 1/2025, công suất lấp đầy căn hộ dịch vụ ghi nhận đạt 86%, tăng 2 điểm % theo quý và 4 điểm % theo năm. Dòng sản phẩm hạng A và B ghi nhận tỉ lệ lấp đầy cao nhất, kế đến là hạng C.

Về nguồn cung của căn hộ dịch vụ, căn hộ khách sạn trong tương lai, ông Matthew Powell cho biết, trong năm 2025, nguồn cung phân khúc này sẽ được bổ sung từ hơn 15 dự án với khoảng hơn 4.000 căn hộ. Nguồn cung chính sẽ tập trung ở hai khu vực là nội đô trung tâm và khu vực phía Tây thành phố. Các thương hiệu lớn, đình đám như Lotte Group, Hilton và Hyatt, Shilla Hotels & Resorts, The Ascott, Swiss-Belhotel International … sẽ quản lý và vận hành chuỗi căn hộ dịch vụ trong năm nay. Và hoạt động của phân khúc này sẽ tiếp tục sôi nổi trong thời gian tới.

Xem thêm:

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 15:00 26/06/2025

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/nguon-cung-can-ho-dich-vu-can-ho-khach-san-ha-noi-tiep-tuc-tang-truong-68522.html

