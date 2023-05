Nguồn Cung Căn Hộ Mới Ít Ỏi Của Hà Nội Có Giá Cao Ngất Ngưởng

Loạt nguồn hàng mới của phân khúc căn hộ tại thị trường Hà Nội trong quý cuối cùng của năm 2022 đều có mức giá thấp nhất khoảng từ 40 triệu đồng/m2. Thị trường vẫn là sự áp đảo của nhóm nguồn cung “đắt đỏ”



Loạt nguồn cung căn hộ mới của Hà Nội tiếp tục có mức giá cao ngất ngưởng

Phía Tây Hà Nội, cụ thể là quận Hà Đông cũng sắp đón một dự án hoàn toàn mới là The Charm An Hưng . Được biết, dự án là tổ hợp nhà ở và văn phòng thương mại, kết hợp khu nhà phố kinh doanh thấp tầng nằm tại Khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông. The Charm An Hưng do Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị An Hưng làm chủ đầu tư gồm 2 tòa chung cư cao 30 tầng và khoảng 40 căn thấp tầng. Dù chưa có giá bán chính thức nhưng từ mặt bằng giá căn hộ khu vực các dự án xung quanh, nhiều môi giới, nhà đầu tư cho rằng, dự án sẽ không có giá dưới 40 triệu đồng/m2.