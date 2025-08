Nguồn Cung Căn Hộ Sắp Bàn Giao Tăng Nhiệt

Nguồn cung căn hộ khan hiếm, quy định luật mới đặt ra nhiều tiêu chí khắt khe hơn trong việc phát triển dự án khiến loại hình căn hộ sắp bàn giao, đáp ứng nhu cầu ở thực tại thị trường phía Nam tăng nhiệt.

Căn Hộ Sắp Bàn Giao Đáp Ứng Nhu Cầu Thực

Theo dữ liệu trực tuyến của website Batdongsan.com.vn, trong nửa đầu năm 2024, chung cư tại TP.HCM là loại hình có lượt tìm kiếm tăng mạnh nhất – tăng 51% so với cùng kì năm 2023. Đây vẫn sẽ là phân khúc thu hút lượng quan tâm lớn và ghi nhận thanh khoản tốt nhất trong các loại hình bất động sản trong nửa cuối năm.

Phần lớn khách hàng hiện nay là người có nhu cầu thực, do đó, căn hộ giá hợp lý, pháp lý đảm bảo, đã hoàn thiện hạ tầng hoặc sắp bàn giao được săn đón. Ưu thế của dòng sản phẩm này là người mua có thể sớm về an cư hoặc khai thác kinh doanh. Đặc biệt, với người chưa sở hữu nhà ở, đang thuê nhà thì lựa chọn dự án sắp bàn giao giúp tiết kiệm đáng kể chi phí thuê nhà hàng tháng. Thêm vào đó, việc dễ dàng thẩm định thực tế dự án giúp khách hàng an tâm hơn về pháp lý cũng như năng lực của chủ đầu tư.

Dự án căn hộ sắp bàn giao, giá hợp lý đang có lợi thế về sức cầu.

Trong giai đoạn thị trường đang chuyển động theo luật mới với những quy định khắt khe hơn về việc xây dựng, phát triển và kinh doanh sản phẩm, tác động đáng kể đến giá nhà và nguồn cung tương lai, những dự án sắp bàn giao được xem như kênh “ăc chắc mặc bền” đối với cả người mua ở và đầu tư dài hạn.

Akari City Tăng Tốc “Về Đích”, Bổ Sung Nguồn Cung Chất Lượng

Tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt, Akari City giai đoạn 2 đang thu hút sự quan tâm mạnh bởi mức giá hợp lý và cạnh tranh, từ 45 triệu/m2 cùng tiến độ sắp “về đích”. Hiện tại, 4 tháp AK 7, 8, 9 và NEO được tập trung cao độ, hoàn thiện các hạng mục cuối cùng bên trong căn hộ, hệ tiện ích nội khu… để bàn giao hơn 1.700 sản phẩm trong quý 4/2024.

Akari City tọa lạc mặt tiền đại lộ xuyên tâm Võ Văn Kiệt, cư dân chỉ mất từ 20 phút di chuyển vào quận 1.

Thấu hiểu băn khoăn của người mua căn hộ sắp bàn giao là phải thanh toán số tiền lớn, không được hỗ trợ thanh toán hay ưu đãi lãi vay, chủ đầu tư dự án đã triển khai chính sách đồng hành thiết thực, giảm áp lực tài chính. Cụ thể, người mua Akari City sẽ được các ngân hàng cho vay hạn mức đến 70%, trong 18 tháng được miễn lãi suất và ân hạn gốc trong 24 tháng.

Akari City quy mô 8,5ha đánh dấu lần hợp tác thứ 5 giữa Nam Long và 2 đối tác hơn 100 năm từ Nhật Bản. Uy tín, tiềm lực tài chính, kinh nghiệm phát triển, quản lý và vận hành dự án từ ba chủ đầu tư Việt Nam, Nhật Bản đảm bảo lộ trình triển khai dự án đúng cam kết, mang đến sự an tâm cho người mua nhà. Trước đó, Akari City giai đoạn 1 đã bàn giao đúng tiến độ, tỷ lệ lấp đạt hơn 90% và chủ đầu tư đã tiến hành trao sổ hồng cho cư dân.

Akari City giai đoạn 1 đang là chốn an cư của gần 2.000 gia đình

Tiếp nối hành trình hiện thực hóa tổ ấm an cư cho gia đình Việt, Akari City giai đoạn 2 hứa hẹn sẽ là tâm điểm nổi bật tại khu Tây nhờ sở hữu nhiều ưu thế nổi bật về quy hoạch chuẩn mực, đa lớp tiện ích từ tiện ích biệt lập gồm clubhouse, hồ bơi, phòng gym… hoàn chỉnh đến Quảng trường Ánh sáng, đại lộ thương mại đáp ứng các nhu cầu mua sắm, giải trí, gắn kết cộng đồng.

Theo giới phân tích, bàn giao nhà là một trong những cột mốc tăng giá căn hộ vì cư dân bắt đầu về an cư, các tiện ích nội khu và căn hộ thương mại dịch vụ dần đi vào vận hành, tạo sinh khí cho dự án kéo theo nhu cầu mua ở hoặc thuê nhà tăng. Cầu nhiều, trong khi lượng cung căn hộ từ chủ đầu tư đến thời điểm bàn giao sẽ không còn nhiều. Do đó, việc nắm bắt đúng thời điểm để mua nhà, tận dụng mức giá hợp lý cùng các chính sách thiết thực sẽ giúp người mua sở hữu tổ ấm phù hợp, đón đầu tiềm năng.

B.T