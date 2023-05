Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , xu hướng chủ đầu tư dịch chuyển ra các vùng lân cận trung tâm thành phố đã thể hiện rõ nét hơn trong năm 2020 và dự kiến sẽ tiếp tục bùng nổ trong năm 2021 khi nguồn cung đang tăng nhanh. Trong khi TP.HCM vẫn đang loay hoay xử lý bài toán pháp lý, các thị trường vùng ven như Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Bà rịa – Vũng Tàu lại khá sôi động với loạt dự án mới liên tục được công bố ra thị trường.

Đơn cử, tại Bình Dương, Thủ Đức House đang triển khai một dự án căn hộ có quy mô gần 2.000 căn dành cho người có thu nhập trung bình thuộc TP. Thuận An, giáp ranh với TP.HCM. Công ty Phúc Đạt cũng phát triển một dự án căn hộ với quy mô hơn 600 căn hướng ra Quốc lộ 1K. Một dự án vừa được công bố ra thị trường là Phuc Dat Tower do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt làm chủ đầu tư, quy mô 724 căn hộ nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 1K nối với trục đường Phạm Văn Đồng. Các sản phẩm thuộc dự án này có giá trung bình trên dưới 2 tỷ đồng/căn. Phát Đạt Group và Tập đoàn Danh Khôi cũng đã “bắt tay nhau” để thực hiện dự án căn hộ cao cấp mang tên Bình Dương Grand View với tổng mức đầu tư dự kiến lên đến gần 6.000 tỷ đồng.

Hay tại Đồng Nai, Phú Đông Group hiện đã xong tất cả các bước chuẩn bị pháp lý dự án, xây dựng xong hạ tầng dự án… để có thể chính thức mở bán dự án mang tên Phú Gia Residences. Đây là dự án nằm ở trung tâm huyện Nhơn Trạch quy mô gần 5ha, gồm 262 sản phẩm biệt thự, nhà phố đã hoàn thiện hạ tầng và tiện ích. Tập đoàn Hưng Thịnh Corp cũng vừa ra mắt dự án Biên Hòa Universi Complex tại TP. Biên Hòa. Dự án này được Hưng Thịnh Corp phát triển trên diện tích 2,9ha, gồm 7 block chung cư với hơn 2.000 căn hộ. Được biết dự án đã chính thức mở bán vào cuối tháng 1/2021 với giá khoảng 1,8 tỷ đồng/căn.

Nguồn cung đa dạng, giá bán vừa tầm hứa hẹn giúp thị trường BĐS các tỉnh giáp ranh TP.HCM tiếp tục sôi động trong năm 2021. Ảnh minh họa

Ở khu vực phía Tây, Thắng Lợi Group tiếp tục triển khai ra thị trường một dự án khu đô thị mới mang tên The Sol City tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Dự án có diện tích 130ha, với dòng sản phẩm chủ yếu là nhà phố, đất nền, biệt thự… hiện đang được thực hiện xây dựng hạ tầng giao thông nội khu và mở bán giai đoạn 1 vào tháng 1/2021 với mức giá từ 20 triệu/m2. Cũng tại Long An, Công ty CP bất động sản Phúc Land cho biết chính thức ra mắt và chuẩn bị mở bán dự án mang tên Long Cang Riverpark quy mô 10ha, với hơn 500 dòng sản phẩm đất nền, nhà phố, giá bán từ 15 triệu/m2. Trần Anh Group cũng triển khai giai đoạn tiếp theo và mở bán loạt dự án mới và hiện hữu như dự án Đô thị sân golf West Lakes Golf & Villas, tại huyện Đức Hòa, dự án Khu đô thị LaVilla Green City, TP. Tân An; dự án Khu công nghiệp Trần Anh – Tân Phú tại huyện Đức Hòa… Ngoài ra hàng loạt các tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Novaland, LDG, Đất Xanh Group, Phát Đạt… cũng đang tiến hành mở bán loạt dự án bất động sản đang triển khai từ năm 2020 ở các tỉnh như Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai….

Sự đa dạng về nguồn cung đang giúp thị trường vùng ven tiếp tục duy trì sức nóng đã tạo được trong năm 2020 vừa qua, đồng thời hứa hẹn sẽ trở thành thị trường chính của năm 2021, thu hút đầu tư nhờ lợi thế hạ tầng ngày càng tăng trưởng mạnh. Bàn về yếu tố lựa chọn thị trường tỉnh làm khu vực phát triển chủ lực, nhiều doanh nghiệp nhận định, bên cạnh nguyên nhân do TP.HCM chưa giải quyết khó khăn về nguồn cung và pháp lý liên quan, chưa thể triển khai dự án mới, việc đầu tư vào thị trường vùng ven giúp khai thác thế mạnh về quỹ đất rộng, giá tương đối thấp. Đặc biệt, tại vùng ven chính quyền cũng tạo nhiều điều kiện để thu hút đầu tư nên thủ tục xin phép để triển khai một dự án cũng được rút gọn, dễ dàng hơn. Ngoài ra, ở những thị trường này đang có các bệ phóng là các dự án hạ tầng quan trọng sắp được triển khai.

Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc bộ phận nhà ở CBRE Việt Nam, nơi nào có quỹ đất tốt, nhu cầu khách hàng có, có khả năng bán hàng thì chủ đầu tư sẽ đầu tư vào và xu hướng này sẽ tiếp diễn trong năm 2021. Cũng theo vị chuyên gia này, trong 5 năm tới, phát triển hạ tầng nếu làm tốt sẽ là cú hích thúc đẩy phát triển đầu tư công nghiệp, đầu tư du lịch và đô thị hóa mạnh mẽ hơn cho các địa phương Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Lâm Đồng… Đây cũng là lý do bất động sản khu vực vệ tinh hứa hẹn tăng sức hấp dẫn trong thời gian tới.

