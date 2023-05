Nhiều dự án mới chào sân dịp cuối năm

Bước sang tháng cuối cùng của năm 2021, thị trường BĐS dần xuất hiện nhiều dự án mới với quy mô và chất lượng vượt bậc. Hầu hết nguồn cung mới này vẫn chưa chính thức chào bán nhưng đã tạo ra làn sóng thu hút nhiều sự quan tâm và giúp gia tăng sức nóng cho thị trường dịp cuối năm.

Tại khu Nam TP.HCM, chủ đầu tư Gotec Land vừa chính thức khởi công dự án Asiana Riverside tại phường Tân Thuận Đông, quận 7. Đây là dự án chung cư cao cấp có quy mô 478 căn hộ và shophouse. Dự án này dự kiến sớm chào bán vào đầu năm 2022 với giá bán khoảng từ 60 triệu đồng/m2. Cũng trên khu vực Nam Sài Gòn, chủ đầu tư Keppel Land giới thiệu ra thị trường dự án căn hộ Celesta Heights (Nhà Bè). Đây là giai đoạn 2 của tổng thể dự án khu đô thị Celesta Nhà Bè quy mô 2,15ha gồm 4 block với khoảng 752 căn hộ. Dự án này có giá chào bán vào khoảng 55 triệu đồng/m2.

Trên khu vực TP. Thủ Đức, nhà phát triển dự án Rioland chuẩn bị ra mắt thị trường dự án khu đô thị cao cấp MT Eastmark City. Dự án có quy hoạch diện tích đất hơn 20ha, quy mô 7 block chung cư với hơn 2.000 sản phẩm căn hộ, nhà phố cao cấp. Chủ đầu tư dự kiến sẽ chào bán chính thức trong năm 2022 với tầm giá từ 36 triệu đồng/m2. Tập đoàn Kusto Group cũng chuẩn bị cho ra mắt dự án căn hộ Urban Green tại TP. Thủ Đức. Dự án được triển khai trên khuôn viên đất rộng 20.000 m2, gồm 3 block căn hộ cao 23 tầng, cung cấp ra thị trường 735 căn hộ giá bán từ 50 triệu đồng/m2.

Thị trường BĐS kỳ vọng vào nguồn cung dự án mới sẽ mở ra nhiều tín hiệu giao dịch tích cực vào thời điểm cuối năm 2021 và đầu 2022 tới đây.

Ở phân khúc nhà liền thổ, Tập đoàn Nam Long cho biết đang có kế hoạch đẩy mạnh phát triển các sản phẩm compound tại các khu đô thị tích hợp (Modern Township) ở TP.HCM và các tỉnh vùng ven. Cụ thể, nguồn cung mới sẽ ra mắt trong thời gian tới của chủ đầu tư này sẽ bao gồm dự án The Aqua – khu compound cận kề Vịnh cảng tại khu đô thị Waterpoint và khu compound The Mizuki với 39 căn biệt thự hạng sang nằm ở vị trí đẹp nhất khu đô thị Mizuki Park.

Theo chia sẻ từ đại diện Nam Long Group, dòng sản phẩm compoud biệt lập The Aqua sở hữu vị trí đẹp nhất trong phân khu Aquaria có quy mô 8,6ha nằm trải dài bên Vịnh Cảng nước ngọt và công viên ven sông 3,5ha. Khu compound biệt lập này phát triển theo mô hình biệt thự cao cấp, bên cạnh thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái tiện ích của KĐT Waterpoint được thiết kế dành riêng của nhóm khách hàng thượng lưu. Tương tự, 39 căn biệt thự The Mizuki cũng thuộc dòng sản phẩm luxury villa compound có vị trí đắc địa và đẹp nhất của khu đô thị Mizuki Park 26ha cũng chuẩn bị được công bố ra thị trường vào cuối năm nay. Đây cũng là dự án duy nhất tại khu Nam Sài Gòn có bến du thuyền, được thiết kế theo phong cách “Sáu giác quan” độc đáo với ba mặt sông nước bao quanh cùng hệ thống cảnh quan nguyên bản của vùng đất Nam Sài Gòn. The Mizuki còn được sử dụng toàn bộ hệ thống tiện ích cao cấp của khu đô thị Mizuki Park gồm hệ thống kênh đào 17.000m2 len lỏi khắp dự án; hơn 103.000m2 diện tích mảng xanh với hệ thống 8 công viên chủ đề… Hiện tại, nhiều tiện ích trong số đó đã đưa vào vận hành phục vụ khoảng 2.000 hộ dân đã dọn đến sinh sống tại khu đô thị Mizuki Park.

Bức tranh sáng cho thị trường nhà đất năm 2022

Thị trường BĐS được nhận định sẽ có nhiều diễn biến tươi sáng hơn trong năm 2022 khi dịch bệnh đang được kiểm soát tốt và nguồn cung mới dần quay lại thị trường. Trong khuôn khổ sự kiện Hội nghị bất động sản Việt Nam – VRES 2021, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó TGĐ Batdongsan.com.vn chia sẻ, theo một khảo sát về nhu cầu nhà ở được tiến hành với người dùng của chuyên trang mới đây cho thấy, hơn 92% khách hàng tham gia khảo sát cho biết họ có nhu cầu tìm mua bất động sản trong tương lai; 77% khách hàng cho biết họ có nhu cầu sở hữu thêm hơn 1 loại hình bất động sản để ở và đầu tư, 44% khách tham gia khảo sát cho biết họ có kế hoạch sẽ mua bất động sản trong 1 -2 năm tới đây.

Sự ổn định từ các yếu tố kinh tế vĩ mô cùng với nhu cầu về bất động sản vẫn đang tăng cao sẽ là lực đẩy giúp thị trường phục hồi và tăng trưởng tốt hơn trong năm 2022.

Ông Nguyễn Quốc Anh cho biết, thông qua khảo sát, có thể nhận định nhu cầu về sở hữu BĐS trên thị trường vẫn rất lớn và tiềm năng để tăng trưởng của thị trường rất rõ ràng. Nếu dựa trên sự tăng trưởng về nhu cầu tìm mua các loại hình BĐS, chung cư và nhà liền thổ chính là hai loại hình có sức tăng trưởng tốt trong năm 2021 và sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo về sức mua trong năm 2022. Vị chuyên gia này nhấn mạnh, nội lực thị trường vẫn ổn định, sức cầu nhà đất ngày một tăng là những yếu tố sẽ tác động mạnh đến sự hồi phục của thị trường hậu Covid-19. Dòng tiền chảy vào BĐS nhiều khả năng sẽ tăng mạnh hơn cả thời điểm trước dịch và có xu hướng đổ về những khu vực có sự phát triển về hạ tầng và đầu tư công mạnh. Nguồn cung mới và sức mua trong thời gian này về cơ bản sẽ tích cực hơn trước đó, không chỉ ở TP.HCM, Hà Nội mà cả các địa phương lân cận khác.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện VRES 2021, Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực đưa ra những đánh giá về thị trường 2022. Theo đó, giai đoạn khó khăn nhất của thị trường đã trôi qua, bức tranh thị trường bất động sản 2022 sẽ lạc quan hơn khi các hoạt động kinh tế phục hồi trở lại. Việt Nam đã triển khai vaccine tương đối nhanh với tỷ lệ phủ đạt gần 74% và sẽ còn tăng mạnh hơn nữa trong giai đoạn đầu năm 2022. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, lạm phát vẫn được kiểm soát tốt và dự kiến có tăng khoảng 3-3,4% trong năm 2022 nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, tăng trưởng kinh tế có thể đạt 6-6,6% thậm chí cao hơn. Kinh tế có thể phục hồi nhanh nếu Việt Nam thực hiện tốt chương trình phục hồi​. Ngoài ra chiến lược phát triển nhà ở 2021-2030 đang hoàn thiện, đầu tư cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh với hàng loạt dự án đầu tư công được thúc đẩy; pháp lý dự án đã và đang được tháo gỡ; tốc độ đô thị hóa gia tăng (kế hoạch tăng lên 45% năm 2025, 50% năm 2030) thị trường BĐS Việt Nam được đánh giá là sẽ có nhiều lực đẩy để hướng đến phát triển tích cực.​

Phương Uyên