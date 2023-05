Chuẩn bị đón nhiều nguồn cung chất lượng

Nếu quý 1/2022, thị trường BĐS Long An yên ắng hơn so với Bình Dương, Đồng Nai vì thiếu hụt nguồn cung mới, 3 quý tới đây hứa hẹn là thời điểm thị trường này trở lại đường đua với sự xuất hiện của nhiều nguồn cung mới ấn tượng.

Mới đây, chia sẻ về kế hoạch kinh doanh năm 2022, Thắng Lợi Group cho biết chuẩn bị tung ra thị trường 10.000 sản phẩm BĐS tại thị trường chủ lực là Long An. Trong đó 90% sản phẩm thuộc dự án cao tầng có tầm giá bình dân và ra mắt một dự án thấp tầng trọng điểm là The Diamond City. Giai đoạn 1 của dự án này có quy mô 12,3 ha, cung cấp 589 sản phẩm nhà phố và nhà phố thương mại cho thị trường Đức Hòa.

Thị trường Long An chuẩn bị chào đón thêm nguồn cung nhà ở mới với đa dạng loại hình và chất lượng

Phúc Thịnh Land cũng cho ra mắt thị trường dự án Dragon Pearl, được phát triển theo hướng đô thị xanh – sạch – hiện đại. Dự án có nguồn cung đa dạng với 1.768 sản phẩm gồm biệt thự và nhà phố liên kế, một khu chung cư cao tầng với tổng quy mô hơn 48 ha. Dự án tọa lạc tại thị trấn Đức Hòa, nằm trong tổng thể khu vực được quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh.

Nam Long Group và các đối tác gồm TBS Group, Tân Hiệp, Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) cũng chuẩn bị giới thiệu thị trường phân khu tiếp theo thuộc dòng sản phẩm biệt thự ven sông Grand Villa hạng sang The Aqua tại dự án Waterpoint Bến Lức. Phân khu biệt thự này có diện tích từ 250-800m2 nằm trong khu compound tích hợp ven sông Vàm Cỏ Đông và liền kề Harbor 8,6ha – Vịnh Cảng nước ngọt nhân tạo lớn nhất phía Tây TP.HCM. Dự kiến giá trị của dòng sản phẩm này lên đến triệu đô mỗi căn.

Bên cạnh đó, loạt ông lớn như MIK Group, Trần Anh Group, Vạn Thịnh Phát… cũng đang đẩy nhanh kế hoạch triển khai hàng loạt dự án BĐS tại thị trường này trong thời gian tới.

Báo cáo thị trường BĐS Long An tháng 3/2022 của Batdongsan.com.vn cho thấy, ưu thế về giá và vị trí tiếp tục giúp Long An trở thành thị trường có mức độ quan tâm tìm kiếm bất động sản liền thổ tăng mạnh nhất trong khu vực vệ tinh liền kế TP.HCM thời điểm đầu năm, vượt qua Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu. Mức độ quan tâm tìm mua BĐS Long An tăng 31% dẫn đầu các thị trường, trong khi đó, loại hình biệt thự, nhà liền kề có mức độ quan tâm tìm kiếm tăng đến 54% cao nhất trong các tỉnh vệ tinh phía Nam. Riêng trong tháng 3/2022, lượt tìm kiếm đất nền tại Long An tăng 66%, biệt thự liền kề tăng 35,4%, nhất là loại hình đất nền và biệt thự ven sông.

Nhiều yếu tố đột phá

Bên cạnh nguồn cung chất lượng, Long An cũng đang sở hữu nhiều lợi thế về quy hoạch từ hạ tầng, dịch vụ. Nhiều dự án đầu tư mới tại Long An trong năm 2022 được công bố như Lotte Eco Logis với dự án nhà xưởng 79.142 m2, CocaCola xây nhà máy có vốn hơn 136 triệu USD hay Alibaba đầu tư hệ thống kho vận 110.000 m2 đều tại Bến Lức, Tập đoàn Aeon Mall cũng đã quyết định đầu tư trung tâm thương mại tại đây. Đầu tháng 4/2022, tỉnh đón thêm nguồn vốn lớn từ hai dự án quy mô với tổng vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng là KCN Tandoland quy mô 250ha tại Bến Lức và KCN Lộc Giang 466 ha tại Đức Hòa. Như vậy, tính đến nay Long An đang sở hữu 30 khu công nghiệp và 32 cụm công nghiệp. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, năm 2021 Long An đứng thứ 2 cả nước về thu hút FDI với 3,84 tỉ USD và năm 2022 có thể tiếp tục giữ vững phong độ.

Thị trường BĐS Long An bứt tốc mạnh mẽ khi hạ tầng dịch vụ được đẩy mạnh đầu tư.

Đặc biệt, Tập đoàn Nam Long đang hợp tác với Tập đoàn Giáo dục Khai Sáng đầu tư trường Emasi quy mô khoảng 6 ha nằm trong khu đô thị Waterpoint. Dự kiến đây là hệ thống trường nội trú liên cấp song ngữ chuẩn quốc tế đầu tiên tại Long An, khi hoạt động sẽ góp phần nâng tầm cho ngành giáo dục địa phương mà hưởng lợi trực tiếp là cư dân Bến Lức.

Ngoài ra, Long An còn được hưởng lợi lớn từ các công trình giao thông mở rộng của TP.HCM. Riêng quý 2/2022 Long An sẽ khởi công 5 dự án giao thông kết nối TP.HCM với tổng vốn đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng. Cùng với đó, tuyến Tỉnh lộ 830E cũng chuẩn bị triển khai với tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng. Từ nay đến năm 2025, Long An tiếp tục thực hiện ba công trình trọng điểm gồm đường Vành đai thành phố Tân An, ĐT827E, ĐT830E và chương trình đột phá giao thông với 7 công trình như đường Lương Hòa – Bình Chánh, đường Hựu Thạnh – Tân Bửu, ĐT826E, đường Tân Tập – Long Hậu và mở rộng ĐT824… Đây là những công trình hứa hẹn đưa Long An trở thành một điểm nóng của thị trường bất động sản.

Nhận định về tiềm năng bất động sản Long An, nhiều chuyên gia cho rằng khi các dự án giao thông hoàn chỉnh sẽ kích hoạt thị trường bùng nổ. Bởi bên cạnh lợi thế giáp ranh TP.HCM, hạ tầng và công nghiệp đang phát triển mạnh, Long An còn sở hữu Cảng quốc tế Long An làm đầu mối xuất nhập khẩu hàng hóa. Khả năng tiếp cận của Long An đến sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai cũng rất nhanh thông qua cao tốc Bến Lức – Long Thành. Ngay cả việc kết nối giữa Long An với Bình Dương, Bình Phước cũng dễ dàng khi đường cao tốc Chơn Thành – Đức Hòa hoàn thành. Với định hướng phát triển đô thị hoàn chỉnh, những dự án hàng trăm héc ta được quy hoạch hoàn chỉnh, đầy đủ tiện ích đang giúp bức tranh đô thị của Long An vô cùng hấp dẫn.

Phương Uyên

>> BĐS Long An: "vùng" đầu tư an toàn nhờ nhu cầu và giá tăng ổn định