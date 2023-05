Nguồn cung nhà ở tại Bình Dương đột ngột giảm mạnh, khan hiếm hàng mới

Trong báo cáo Thị trường BĐS quý 3/2021 của Hội môi giới BĐS Việt Nam, ông Võ Hồng Hải – Thành viên Hội môi giới cho biết ảnh hưởng Covid 19 lần thứ 4 ở Việt Nam rất nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam nói chung, gây đình trệ, đứt gãy chuỗi hoạt động kinh doanh sản xuất của nhiều ngành, nghề. Và trong bối cảnh đó, ngành bất động sản không phải là một ngoại lệ.



Tại Bình Dương, TP. Dĩ An đang là một trong những khu vực phát triển mạnh nhất – Một góc TP. Dĩ An nhìn từ trên cao.

Hầu hết các dự án phát triển bất động sản trên cả nước, đều phải dừng xây dựng, thi công. Những dự án đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư không thể triển khai vì cơ quan chính quyền các tỉnh thành cũng phải tập trung chống dịch làm nguồn cung trên thị trường vốn dĩ đã thiếu hụt không có cơ hội để cải thiên. Đây cũng là lý do chính khiến nguồn cung căn hộ trên thị trường BĐS Bình Dương giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo ông Hải, mặc dù hoạt động giao dịch mua – bán trên thị trường BĐS Bình Dương bị ảnh hưởng vì không thể tiến hành gặp gỡ, trao đổi, giao nhận… trong khi bất động sản là loại hàng hóa đặc biệt phải qua rất nhiều khâu kiểm nghiệm, pháp lý khi phát sinh giao dịch nhưng bởi lực cầu vẫn duy trì mạnh nên số lượng giao dịch có thể nói là tương đối tốt. Thanh khoản trên thị trường căn hộ Bình Dương vẫn ở mức cao lên đến 89%.

Trong bối cảnh nguồn cung giảm, lực cầu vẫn rất lớn đã xảy ra sự khan hiếm nguồn cung mới cục bộ trên thị trường bất động sản Bình Dương. Điển hình nhất là tại TP.Dĩ An, một trong những trung tâm mới của Bình Dương đang phát triển mạnh mẽ bất động sản công nghiệp, với số lượng dự án mới gia nhập thị trường từ đầu năm 2021 đến nay chỉ được một vài dự án.

Tại Bình Dương, TP. Dĩ An đang là một trong những khu vực phát triển mạnh nhất. Tận dụng lợi thế giáp TP. Thủ Đức, TP .Biên Hòa (Đồng Nai), TP. Dĩ An được hưởng gần như toàn bộ các hạ tầng giao thông quan trọng được triển khai tại TP.HCM và khu lân cận. Từ khi chính thức lên thành phố đầu năm 2020, TP. Dĩ An không ngừng được đầu tư để trở thành đầu tàu kinh tế, động lực phát triển của tỉnh Bình Dương, với định hướng 2030 là đô thị công nghiệp – dịch vụ – giáo dục, đầu mối giao thông đường bộ, đường sắt và một phần đường thuỷ của khu vực Nam Bình Dương và phía Đông thành phố Hồ Chí Minh, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng.



TP. Dĩ An hưởng lợi gần như toàn bộ từ các hạ tầng giao thông qua trọng của khu vực Đông Nam Bộ – Quốc lộ 1K đoạn qua TP. Dĩ An.

Cụ thể, hàng loạt công trình hạ tầng qua TP. Dĩ An liên tục được nâng cấp, đầu tư mới. Ngay từ đầu năm 2021, TP. Dĩ An đã triển khai đồng loạt 24 dự án giao thông trọng điểm trải rộng trên địa bàn, như: dự án xây dựng đường Bắc Nam 3 (29,3 tỷ đồng), Tuyến đường trục chính Đông Tây: đoạn từ quốc lộ 1A (bến xe Miền Đông mới) đến giáp quốc lộ 1K (50 tỷ đồng), Tuyến đường vành đai Đông Bắc 2: đoạn từ trục chính Đông Tây đến giáp đường Mỹ Phước – Tân Vạn (55 tỷ đồng), đường Mỹ Phước – Tân Vạn nối dài (29 tỷ đồng), nâng cấp quốc lộ 1K, … đã được UBND tỉnh chấp thuận đăng ký đầu tư với tổng số vốn 428,52 tỷ đồng.

Trong đó đáng chú ý nhất là quốc lộ 1K kết nối giao thương xuyên suốt từ TP. Thủ Đức đến TP. Biên Hoà, cùng cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn kết nối với các khu công nghiệp lân cận. Đây là đòn bẩy để Dĩ An phát triển thành thành phố công nghiệp – dịch vụ – giáo dục của Bình Dương trong tương lai.

Sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông cùng với vị thế đắc địa của khu Đông TPHCM đã tạo lực đẩy cho thị trường BĐS tại TP.Dĩ An phát triển. TP.Dĩ An là nơi tập trung 6 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động là Sóng thần 2, Tân Đông Hiệp, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B, Dệt may Bình An, Bình Dương; cụm công nghiệp Bình Dương, cụm công nghiệp Tân Đông Hiệp. Hiện TP. Dĩ An có gần 500.000 dân, là thành phố trực thuộc tỉnh có dân số đông thứ ba trên cả nước. Mỗi năm TP.Dĩ An đón thêm hàng chục ngàn chuyên gia, kỹ sư, người dân nhập cư từ khắp nơi đến sinh sống, làm việc trong các khu công nghiệp, kéo theo nhu cầu an cư và nhà ở liên tục tăng.

Theo dự báo, nhu cầu nhà tại TP. Dĩ An sẽ còn sẽ tăng mạnh trong thời gian tới bởi hiện nay Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, đạt 7,019 triệu đồng/tháng (Theo tổng cục thống kê). Chính vì thế mỗi năm Bình Dương thu hút hàng chục nghìn người nhập cư trong độ tuổi lao động, có việc làm đến làm ăn và sinh sống. Đây là nguồn cầu dồi dào cho những khu trung tâm của Bình Dương như TP. Dĩ An.

So với TP. Thủ Đức, giá các căn hộ tại Bình Dương chỉ bằng một nửa nên càng tạo lợi thế cạnh tranh về sức mua. Thêm vào đó, khi tuyến Metro số 1 có ga đầu tại Bến Thành (TP.HCM) đến ga cuối tại bến xe miền Đông mới (phường Bình Thắng, TP. Dĩ An) đi vào hoạt động, thời gian đi từ TP. Dĩ An vào trung tâm TP.HCM chỉ mất 15 phút. Đây cũng chính là nguyên nhân thị trường Dĩ An đã bắt đầu xuất hiện một số dự án căn hộ chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của chuyên gia quốc tế, trong đó có những căn hộ chuẩn Nhật với nhiều tiện ích đẳng cấp chuẩn bị ra mắt thị trường.

Có thể nói, với sự phát triển hoàn thiện về hạ tầng, nhu cầu lớn về bất động sản nhà ở cao cấp, diện mạo đô thị Dĩ An đang thay đổi rất nhanh chóng. Không bao lâu nữa nơi đây sẽ là một đô thị tấp nập không kém Thủ Đức với một loạt trung tâm thương mại, siêu thị, chung cư cao tầng, cao ốc văn phòng, khách sạn cao cấp và các công trình giáo dục, y tế và văn hóa, thể thao… liên tiếp được mọc lên.

Nằm ngay trung tâm TP. Dĩ An, HT Pearl là dự án chuẩn Nhật đầu tiên phục vụ nhu cầu an cư cho các chuyên gia và gia đình trẻ. Tính đến thời điểm hiện tại, HT Pearl cũng là một trong số ít các dự án tại Dĩ An có pháp lý vững vàng. Dự án đã có văn bản được phép công khai và bán dự án nhà ở hình thành trong tương lai (Được cấp ngày 20/09/2021). Có thể thấy nỗ lực của chủ đầu tư trong việc hoàn thiện pháp lý giữa đỉnh dịch để đem đến những căn hộ chuẩn mực chuyên gia cho các cư dân tương lai. Theo dự báo, HT Pearl sẽ là tâm điểm trên thị trường BĐS Bình Dương thời điểm cuối năm.

Quỳnh Như