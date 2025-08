Nguồn Cung Sơ Cấp Mới Của Phía Tây “Lép Vế” Trên Thị Trường BĐS TP.HCM

Khác với thị trường phía Đông liên tục ghi nhận sự dồi dào nguồn cung, mức tăng giá ấn tượng và nguồn hàng sơ cấp liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, phía Tây TP.HCM dường như bình lặng hơn khi cung sơ cấp không quá dồi dào và mức giá cũng không biến động quá mạnh. Tuy nhiên, những biến chuyển gần đây hứa hẹn bất động sản phía Tây TP.HCM sẽ là khu vực có sức bật lớn trong tương lai, chỉ sau khu Đông thành phố.

Một dự án khác cũng đang tung nguồn hàng sơ cấp tại khu vực phía Tây TP.HCM là dự án nhà phố The Sholi . Thuộc phường An Lạc (quận Bình Tân cũ), nay là phường An Lạc (TP.HCM), The Shoil phát triển loại hình nhà phố thương mại trên quỹ đất 1,45ha với 90 căn có diện tích dao động từ 61-80m2. Dự án do DKRA Consulting phát triển với khoảng giá 180 triệu đồng/m2.