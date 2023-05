Nguồn hàng chung cư mới của Hà Nội đang tập trung ở khu vực nào?

Phía Tây là một trong những điểm nóng của thị trường bất động sản Hà Nội. Khu vực này hấp lực mạnh mẽ dòng tiền đầu tư và mua ở thực trong suốt chục năm qua. Theo quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn 2050, phía Tây sẽ là trung tâm kinh tế – hành chính mới của Thủ đô. Những tuyến giao thông huyết mạch như tuyến xe buýt nhanh BRT Yên Nghĩa – Kim Mã, đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, Lê Văn Lương kéo dài – Tố Hữu, Lê Trọng Tấn (Hà Đông), đường Trung Văn kết nối Mễ Trì – Mỹ Đình…, những công trình thương mại lớn đều đang tập trung ở khu Tây. Các cơ quan, trụ sở Bộ Ngành, các công ty, các tập đoàn đã và đang dịch chuyển mạnh mẽ về khu Tây nhằm thuận tiện cho việc di chuyển và giao dịch với các đối tác. Những biến chuyển này đã làm nên sức hút trên thị trường bất động sản của khu vực.

Theo báo cáo của Savills, năm 2018, trong số hơn 30.000 căn hộ được tung ra tại Hà Nội thì phía Tây dẫn đầu về nguồn cung và số căn bán được. Số liệu nghiên cứu của CBRE cũng cho thấy rõ vai trò chủ đạo về nguồn cung của khu Tây tại thị trường Hà Nội. Năm 2009, 62% nguồn cung thị trường Hà Nội tập trung ở đây. Và 10 năm sau, khu Tây vẫn bảo toàn được vị trí số 1, dù thị phần giảm nhẹ còn 56%.

Trên thực tế, động thái rà soát của các cơ quan chức năng về thủ tục, pháp lý, quỹ đất đã khiến nguồn cung và giao dịch sụt giảm từ đầu năm 2019 đến hiện tại. Thế nhưng trong sự khan hiếm đó, số ít dự án mới chào thị trường và nguồn cung mới đến từ các dự án cũ tiếp tục tập trung ở khu Tây.

Hiện khu Tây Hà Nội có 2 dự án mới được giới thiệu trên thị trường là The Terra An Hưng và BID Residence. The Terra An Hưng nằm trên mặt đường Tố Hữu, ngay cửa ngõ khu đô thị An Hưng (Hà Đông). Dự án bao gồm 3 tòa chung cư cao 45 tầng với hơn 1.000 căn hộ có diện tích từ 65,11 đến 140,8 m2, giá bán từ 22,5 triệu đồng/m2.



Khan hiếm nguồn hàng mới là thực trạng của thị trường chung cư

Hà Nội từ đầu năm đến thời điểm hiện tại.

Ngay gần The Terra An Hưng là nguồn cung mới từ BID Residence. Đây là dự án của BID Group với 2 tòa nhà cao 35 tầng và 50 tầng, cung cấp cho thị trường 804 căn hộ chung cư có diện tích 62 đến 90m2 với tổng mức đầu tư dự án lên tới 1.020 tỷ đồng. Giá bán của dự án từ 21,5 triệu đồng/m2.

Ngoài dự án mới, khu Tây Hà Nội tiếp tục đón nhận nguồn cung mới từ một số dự án mở bán từ năm ngoái như Vinhomes Smart City, HPC Landmark 105, Roman Plaza.

Bên cạnh khu Tây, khu Đông Hà Nội gồm Long Biên và Gia Lâm cũng có một số dự án mới chào hàng. Khoảng 3 năm gần đây, sau khu Tây, khu Đông là một điểm sáng mới của thị trường bất động sản Hà Nội. Khoảng cách giữa phía Đông và trung tâm thành phố đã được rút ngắn đáng kể với sự hiện diện của các cây cầu, tuyến đường quan trọng như cầu Đông Trù, cầu Vĩnh Tuy, đường Ngô Gia Tự, Quốc lộ 5 kéo dài, tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường cầu Thanh Trì, tuyến Cầu Bây – Thạch Bàn…

Đặc biệt, các siêu dự án lớn như Aeon Mall, Savico Mall, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside… đã tạo nên sự cộng hưởng lớn về thương mại, xã hội, thúc đẩy thị trường bất động sản khu vực tăng trưởng mạnh. Hơn một năm qua, nếu Gia Lâm sôi động với các đợt mở bán của Vinhomes Ocean Park thì từ đầu năm đến hiện tại, Long Biên đón 2 dự án mới là TSG Lotus Sài Đồng và Le Grand Jardin.

TSG Lotus Sài Đồng Tọa lạc tại ngã ba phố Sài Đồng giao với đường Trần Danh Tuyên (phường Việt Hưng, Long Biên). Khu cao tầng của dự án là tòa nhà 25 tầng, xây dựng trên diện tích 2.021m2, cung cấp cho thị trường 328 căn hộ có diện tích linh hoạt từ 70m2 đến 115m2 và được bố trí 2-3 phòng ngủ, giá bán từ 25 triệu đồng/m2.

Một dự án mới được giới thiệu tại khu Đông Hà Nội là Le Grand Jardin của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội. Le Grand Jardin được xây dựng trên địa giới của 3 phường thuộc quận Long Biên là Việt Hưng, Phúc Lợi và Giang Biên. Dự án có quy mô 9 tòa nhà, cung cấp ra thị trường hơn 1.000 căn hộ có diện tích từ 55 m2 – 106 m2.

Trước những diễn biến trên, ông Nguyễn Văn Đính – Tổng thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định, những tháng cuối năm 2019 thị trường bất động sản sẽ sôi động hơn. Người mua có nhu cầu ở thực sẽ có nhiều lựa chọn. Đây được coi là những tín hiệu tích cực của thị trường.

Bạch Cúc

(Theo TC Thanh niên)