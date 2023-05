Nguồn lao động lớn đổ bộ, Tân Uyên đối mặt sức ép khan hiếm nguồn cung nhà ở

Tân Uyên cần nguồn lao động lớn

Bình Dương hiện là thủ phủ công nghiệp dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Theo Sở LĐTB – XH Bình Dương, đến Quý II/2021, tỉnh này có 29 khu công nghiệp (KCN) với trên 2.000 doanh nghiệp, 485.670 lao động Việt Nam và 14.900 lao động nước ngoài. Toàn tỉnh có hơn 50.000 doanh nghiệp và 1,2 triệu lao động đến từ hầu hết các tỉnh thành trong cả nước.

Dân số nhập cư khổng lồ nhưng Bình Dương vẫn luôn “khát” người lao động. Trong đó, Tân Uyên, địa bàn đang sở hữu hàng loạt cụm công nghiệp và KCN, đang có tỷ lệ nhu cầu tuyển lao động đến 20,88%, đứng thứ hai tỉnh Bình Dương, chỉ sau TP.Thuận An (23.68%).

Theo định hướng trong giai đoạn 2020 – 2025, Tân Uyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển đô thị công nghiệp – dịch vụ. Các KCN hiện hữu như Nam Tân Uyên, Nam Tân Uyên mở rộng, VSIP II, cụm công nghiệp Uyên Hưng, Thái Hòa, Phú Chánh đang được tiếp tục hoàn thiện, thu hút dòng vốn FDI đổ về.

Đáng chú ý, Tân Uyên sẽ có sự xuất hiện của KCN VSIP III rộng 1000 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 6.407 tỉ đồng. Giới đầu tư dự báo, VSIP III sẽ sớm trở thành khu công nghiệp xanh hiện đại, thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao và các chuyên gia đầu ngành.



Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty LD TNHH KCN Việt Nam – Singapore (VSIP)

Thực tế đã chứng minh, dù chỉ mới khởi công vào tháng 3/2022 nhưng VSIP III đã thu hút 67 tập đoàn, công ty trong và ngoài nước tìm hiểu khả năng phát triển sản xuất. Đặc biệt là sự đầu tư của 2 dự án đến từ Đan Mạch là nhà máy của tập đoàn LEGO với mức đầu tư 1,3 tỷ USD và nhà máy của tập đoàn Pandora, mức đầu tư 100 triệu USD; chiếm hơn 56% tổng vốn FDI 4 tháng đầu năm 2022 của toàn tỉnh Bình Dương.

Từ hấp lực của sự phát triển nhanh chóng của Tân Uyên, tháng 4 vừa qua, tập đoàn Aeon đã khảo sát địa bàn Tân Uyên và đang trong quá trình nghiên cứu để đưa ra phương án đầu tư trung tâm thương mại, phục vụ cho cộng đồng lao động và dân cư địa phương trong thời gian tới.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp Tân Uyên sẽ kéo theo lượng lớn giới chuyên gia, lao động kỹ thuật cao về địa bàn sinh sống và làm việc. Trước đó, năm 2021, Tân Uyên thu hút hơn 31.000 người lao động. Các chuyên gia dự báo con số này sẽ tăng lên gấp nhiều lần trong thời gian tới.

Hiếm hoi bất động sản dành cho giới chuyên gia

Tân Uyên có lực cầu về chỗ ở khổng lồ là một tương lai được biết trước. Đặc biệt, những dự án có vị trí liền kề KCN, khu dân cư, được quy hoạch đồng bộ, gắn liền các tiện ích cùng không gian sống chuẩn mực… sẽ thu hút giới chuyên gia hơn cả. Nhưng hiện nay, toàn địa bàn hiện chỉ có một vài dự án nhà liền kề, đất nền, nhà phố, biệt thự… số lượng đếm trên đầu ngón tay.

“Không gian sống trong lành, nhiều mảng xanh, tiện ích dịch vụ đa dạng, cộng đồng cư dân văn minh… là những gì mà tôi mong đợi khi sinh sống và làm việc ở Tân Uyên. Nhưng khi tìm hiểu tôi vẫn thấy mình chưa có nhiều sự lựa chọn.” – chia sẻ từ anh Đặng Hoàng Vũ, kỹ sư cơ khí.

Theo báo cáo Kế hoạch Phát triển Nhà ở Bình Dương giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh sẽ dành ra 1.600 ha đất cho các dự án. Trong đó, Tân Uyên đứng đầu khi cần đến 274 ha và hơn 22.000 tỷ đồng phát triển nhà ở mới. Cùng những biến động lớn về quy hoạch hạ tầng, phát triển công nghiệp và tăng trưởng kinh tế, đây được xem là một thông tin tích cực đến thị trường BĐS Tân Uyên.

Ông Phạm Thành An, chuyên gia nghiên cứu thị trường BĐS, nhận định: “Hiện tại, giá BĐS khu vực kề cận Tân Uyên như Thuận An, Dĩ An và thành phố mới Bình Dương đã rơi vào khoảng 40 – 60 triệu/m2. Do đó, BĐS Tân Uyên vẫn còn nhiều dư địa dài hạn để tăng giá khi Tân Uyên lên thành phố trong năm 2023. Giai đoạn hiện tại chính là thời điểm “vàng” vì giá BĐS vẫn còn mềm, lý tưởng cho những người muốn ở thực hoặc cho thuê.”

Nắm bắt nhu cầu an cư của giới chuyên gia tại Tân Uyên, dự án căn hộ Tecco Felice Tower đã được ra mắt vào tháng 5/2022 do Tecco Group làm chủ đầu tư, Tecco Service và DXMD Vietnam là nhà phát triển dự án. Tecco Felice Tower là dự án căn hộ đầu tiên và cũng là dự án sở hữu trung tâm thương mại đầu tiên của khu vực, sở hữu hơn 20 tiện ích nội khu phong phú.



Với số lượng 504 căn hộ, Tecco Felice Tower chỉ giải tỏa một phần rất nhỏ nhu cầu an cư tại các KCN liền kề.

Đại diện CĐT cho biết, với mong muốn mang lại một nơi an cư lý tưởng cho giới chuyên gia, và thị trường BĐS Tân Uyên vẫn chỉ đang rục rịch đón sóng, nên dự án sở hữu mức giá khá lý tưởng chỉ từ 17,9 triệu/m2.

Tân Uyên hiện đối mặt với vấn đề lớn về nhu cầu nhà ở và đời sống của những người nhập cư, đặc biệt là khu vực liền kề các KCN, đòi hỏi địa phương này cần nhanh chóng phát triển những dự án nhà ở phục vụ cho giới chuyên gia và người lao động. Đồng thời, chính những người có nhu cầu an cư cũng cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội sở hữu những dự án mới với mức giá vừa tầm.

Hoàng Mai