Dù đã thanh toán hơn 60% giá trị căn hộ và chỉ còn khoảng 1 năm nữa là có thể nhận nhà nhưng chị Minh Thư (quê Thanh Hóa) vẫn quyết định sang nhượng lại suất mua của mình để tìm kiếm một căn chung cư đã bàn giao ở nội thành TP.HCM. Nguyên nhân là vì căn hộ chị Thư đang thanh toán theo tiến độ nằm giáp khu vực TP. Dĩ An, Bình Dương, tuy gần khu dân cư hiện hữu nhưng xa so với nơi làm việc và học tập của vợ chồng chị và các con.

“Căn hộ tôi đang giữ có giá bán 1,8 tỷ đồng nhưng diện tích cũng chỉ khoảng 58m2, lúc đầu do không tìm được dự án mới nào ở nội thành Sài Gòn nên tôi mới chọn mua. Gần đây có người quen giới thiệu một chung cư ngay khu vực quận 9 vừa bàn giao được 3 năm, tuy tiện ích không nhiều nhưng chất lượng ổn, diện tích gần 65m2 lại gần trung tâm và giá bán cũng chỉ tầm 2,3 tỷ đồng. Gia đình tôi mua là để ở nên khi đi xem nhà thấy ưng ý là quyết định thanh lý sớm căn hộ đang mua, chấp nhận không có lời gom hết tiền mua nhà ở ngay”, chị Thư chia sẻ.

Cũng giống chị Thư nhiều người mua nhà đang chuyển dịch từ thị trường sơ cấp sang tìm kiếm cơ hội an cư tại các dự án hoàn thiện hay vừa được bàn giao. Với số tiền 3 tỷ đồng bao gồm cả khoản tiết kiệm và vay ngân hàng, anh Văn Dũng, một lập trình viên đang trọ tại quận 10 đã chọn mua căn hộ trên 70m2 mới bàn giao tại quận Tân Phú.

Người mua nhà chuyển hướng sang tìm kiếm các dự án hiện hữu khi thị trường nhà sơ cấp khan hiếm, giá tăng cao. Ảnh minh họa

Do mua nhà để an cư nên anh Dũng muốn tìm những sản phẩm còn mới, tiện ích đa dạng, nằm giữa khu dân cư đã hình thành, có hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội hoàn chỉnh. Quan trọng nhất theo anh Dũng là giá nhà đang xây với nhà đã hoàn thành hiện nay không có nhiều chênh lệch. Nếu mua một căn hộ sơ cấp tầm diện tích 70m2 thấp nhất anh phải trả gần 3,8 tỷ đồng, thậm chí đắt hơn cả giá nhà hoàn thiện. Trong khi đó, nhà đã hoàn thiện .

Tại TP.HCM, theo ghi nhận của Batdongsan.com.vn từ đầu năm 2020 đến nay, loạt dự án căn hộ hiện hữu đã bàn giao từ 2-5 năm gần đây có giao dịch mua bán sôi động hẳn. Xu hướng giao dịch căn hộ thứ cấp đang tăng mạnh ở nhiều khu vực "nóng" như quận 7, quận 8, Nhà Bè, Tân Phú, Bình Tân đặc biệt là TP. Thủ Đức. Loạt dự án đã bàn giao trước đó như The Art, Citrine Apartment, 9 View, Centum Wealth, Him Lam Phú An, Citihome… được tìm mua nhiều nhất. Hầu hết giá mua của các dự án này đều đã tăng từ 30-50% nhưng người mua vẫn ưa chuộng do tỷ lệ chênh lệch với loạt dự án đang triển khai cùng khu vực không cao, có thể kiểm tra được chất lượng, được vào ở luôn và gần trung tâm hơn.