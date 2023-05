Nhà đất Bà Rịa - Vũng Tàu nóng trở lại

Sau thời gian tạm lắng do điều chỉnh quản lý, giao dịch nhà đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu đang dần hồi phục nhờ sự xuất hiện của nguồn hàng mới. Giá bán có nơi được đẩy lên 60% so với đầu năm 2019.

Đơn cử, dự án nhà phố thương mại Barya Citi tại TP. Bà Rịa của công ty BĐS Asia New Time ghi nhận mức tăng giá từ 30-50% sau 2 năm triển khai. Trong đợt chào bán gần đây, giá nhà phố thuộc dự án thấp nhất là 3,5 tỷ/căn, tăng hơn 30% so với giá bán đợt trước đó. Riêng các căn mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ có mức chênh lên đến gần 2 tỷ/căn, tăng tương đương gần 50-60%.

Tương tự, dự án Baria City Gate trên quốc lộ 51, TP. Bà Rịa của Hưng Thịnh Corp cũng có mức tăng giá đáng chú ý. Theo đại diện CĐT, so với thời điểm mở bán, giá đất giao dịch tại dự án tăng bình quân từ 20-30%.

Ngoài ra, những dự án có pháp lý hoàn thiện, vị trí đắc địa tại Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đang thu hút sự quan tâm của người mua. Đơn cử, dự án KĐT Marine City được chú ý nhờ pháp lý hoàn thiện với các sản phẩm trong dự án là đất nền sổ đỏ. Hơn nữa dự án này tọa lạc ngay trung tâm Phước Tỉnh, cửa ngõ vào TP. Vũng Tàu, nơi có lợi thế về du lịch nên được nhóm khách hàng đầu tư ưa chuộng.



Giao dịch nhà đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu có dấu hiệu ấm nóng trở

lại sau thời gian dài trầm lắng. Ảnh minh họa

Dữ liệu nghiên cứu từ Batdongsan.com.vn cũng cho thấy, bên cạnh đất nền dự án, dòng sản phẩm đất thổ cư, đất nền thuộc các dự án đã được cấp sổ đỏ khu vực trung tâm TP. Bà Rịa đang ngấm ngầm tăng giá trở lại với mức tăng từ 20-30% so với đầu năm. Tính riêng quý 2/2019, Bà Rịa – Vũng Tàu là tỉnh có lượng tin rao bán và nhu cầu tìm mua BĐS cao nhất toàn phía Nam. Cụ thể, lượng tin đăng chào bán tại Bà Rịa – Vũng Tàu tăng hơn 90% so với cùng kỳ năm 2018. Nhu cầu quan tâm tìm mua nhà đất tại đây cũng tăng hơn 100%, trong đó đất nền sổ đỏ tại dự án có mức quan tâm tăng mạnh nhất, lên đến 130%, đất thổ cư tăng 128% so với cùng kỳ. Dòng sản phẩm nhà phố, biệt thự cũng tăng gần 50%. Sức hút lớn từ BĐS tại Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục duy trì trong quý 3 với mức độ quan tâm liên tục tăng thêm từ 10-12%.

Lý giải về nguyên nhân giá đất Bà Rịa – Vũng Tàu liên tục tăng mạnh thời gian qua, ông Dương Minh Tiến, TGĐ Công ty Việt Holdings cho biết: “Nếu cách đây vài năm, Bà Rịa – Vũng Tàu là thị trường tiềm năng thì hiện nay đã được đánh thức. Ở các khu vực lõi trung tâm của các huyện và nội tại TP. Bà Rịa, quỹ đất đã không còn nhiều. Mặt khác, chính quyền có quy định đất có diện tích từ 2.000 – 5.000 m2 phải lập dự án 1/500, đồng thời biểu giá tiền sử dụng đất năm 2019 tăng hơn 40% so với năm 2018, nên giá đất tăng cũng là điều dễ hiểu.”

Ngoài ra, lợi thế hạ tầng và giá mềm cũng giúp Bà Rịa – Vũng Tàu thu hút nhà đầu tư. So với các địa phương giáp ranh TP.HCM như Bình Dương, Đồng Nai, giá nhà đất Bà Rịa – Vũng Tàu còn khá mềm. Nếu giá đất Dĩ An, Thuận An hiện từ 40 – 150 triệu/m2, Biên Hòa cũn tăng 40-60% so với cùng kỳ thì giá đất Bà Rịa – Vũng Tàu tuy cũng tăng nhưng còn đa dạng và khá rẻ so với tiềm năng.

Thực tế, đã có nhiều CĐT đổ về gom quỹ đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Đơn cử, FLC Group đề xuất xây dựng 3 siêu dự án tại TP. Bà Rịa và TP. Vũng Tàu; Tập đoàn An Gia đầu tư dự án The Sóng quy mô 1.500 căn hộ; Hưng Thịnh Corp mở bán dự án Vũng Tàu Pearl quy mô 1.787 căn; Novaland cũng đang triển khai bán dự án NovaWorld Bình Châu có quy mô khoảng 100 ha, tại Bình Châu, Xuyên Mộc…

Phương Uyên

(Theo TC Thanh niên)