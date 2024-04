Thị trường nhà đất Bình Dương trong tháng 3 đón làn sóng phục hồi, nhất là với loại hình đất nền và nhà phố liền kề.

Nhà Đất Bình Dương Tháng 3/2024: Nhu Cầu Đất Nền, Nhà Phố Tăng

Tháng 3 là thời điểm BĐS qua kỳ nghỉ Xuân và bước vào giai đoạn tái khởi động trở lại. Thời điểm này thị trường cũng chào đón nhiều tín hiệu phục hồi rõ nét nhờ nhu cầu tìm mua nhà đất tăng trưởng trở lại ở hầu hết các tỉnh thành phía Nam. Cụ thể, nhu cầu tìm kiếm BĐS trên cả nước tăng trưởng hơn 68% so với tháng 2, nhà đất Bình Dương cũng là một trong những thị trường có sự bứt phá ngoạn mục tháng vừa qua.

Nhu cầu tìm mua nhà đất Bình Dương tăng trưởng tích cực trong tháng 3/2024, nhất là với đất nền. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Cụ thể, theo dữ liệu NCTT của Batdongsan.com.vn, nhu cầu tìm kiếm nhà đất Bình Dương tháng 3/2024 ghi nhận tăng hơn 83%, lượng sản phẩm rao bán tăng 96% so với tháng 2. Phân khúc ghi nhận mức độ quan tâm tăng mạnh nhất là đất nền với lượt tìm mua cao gấp 114%, kế tiếp là đất nền dự án tăng trưởng lượt tìm mua 113% so với tháng trước. Nhà riêng, nhà phố Bình Dương xếp tiếp theo với lượt tìm mua tăng 75%, căn hộ chung cư cũng ghi nhận nhu cầu tìm kiếm tăng 72% trong tháng vừa qua.

Về nguồn cung, trong tháng 3 thị trường nhà đất Bình Dương tiếp tục thiếu hụt nguồn hàng rao bán với sản phẩm căn hộ chung cư. Theo đó, lượng tin đăng chung cư Bình Dương tăng 68% trong tháng qua nhưng vẫn thấp hơn nhiều nếu so sánh với mức tăng trung bình 117-158% của đất nền, nhà riêng và biệt thự liền kề.

Tương tự, với thị trường cho thuê, dù tăng trưởng nhu cầu thuê chung cư Bình Dương tích cực hơn so với hầu hết các loại hình khác (tăng 46% so với tháng 2) nhưng số lượng tin đăng cho thuê chung cư Bình Dương lại thấp hơn nhiều so với nhà riêng, nhà phố và phòng trọ, nhà trọ cho thuê. Cụ thể, lượng tin đăng cho thuê nhà mặt phố Bình Dương tăng 146%, nhà riêng tăng 117%, kho/xưởng tăng 68% còn căn hộ Bình Dương chỉ tăng 51%.

Trong tháng vừa qua, Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một tiếp tục là 3 thị trường ghi nhận nhu cầu tìm kiếm BĐS nhiều nhất Bình Dương. Theo đó, lượt tìm mua nhà đất Dĩ An tăng 74%, Thuận An tăng 74% và Thủ Dầu Một tăng 73%. Tuy nhiên tốc độ phục hồi giao dịch nhà đất Bình Dương ở thị trường bán lại tăng mạnh nhất ở Tân Uyên, Bàu Bàng và Bến Cát, mức tăng trưởng ghi nhận trong tháng 3 lần lượt là 105%, 127% và 113%. Với loại hình bất động sản cho thuê, Tân Uyên cũng ghi nhận nhu cầu thuê tăng 122%, Bến Cát tăng 61% và Thủ Dầu Một 50%.

Giá Căn Hộ Bình Dương Tăng Nhẹ

Trong tháng vừa qua, nhà đất Bình Dương hầu như khá ít dự án mới triển khai bán hàng. Nguồn cung sơ cấp nổi bật trong tháng qua chỉ có dự án Phú Đông Sky One của chủ đầu tư Phú Đông mở bán chính thức. Chủ đầu tư này cũng đang chuẩn bị kế hoạch bàn giao dự án Phú Đông Sky Garden vào tháng 6 tới đây sau khi đạt tiến độ xây dựng vượt dự kiến 6 tháng. Bên cạnh đó thị trường cũng có thêm một số rổ hàng từ các dự án hiện hữu mở bán trước đó như Bcons City, The Rivana, Bcons Polygon, PiCity Sky Park, The Maison… nhưng số lượng khá hạn chế.

Xét về giá bán, chung cư Bình Dương hiện đang duy trì khoảng giá từ 30-59 triệu đồng/m2. Rổ hàng thứ cấp căn hộ Bình Dương bắt đầu tăng nhẹ trở lại sau thời gian “cắt lỗ”, mức tăng khiêm tốn vào khoảng 2-5% và chỉ tập trung vào các dự án có tiến độ xây dựng nhanh, vị trí gần kề trung tâm, pháp lý hoàn thiện, sắp bàn giao và có tiện ích dịch vụ tốt.

Thị trường BĐS Bình Dương vẫn đang thiếu hụt nguồn cung dự án mới. Ảnh: Báo Thanh Niên

Còn với loại hình đất nền Bình Dương, nhu cầu mua tập trung vào khoảng giá bán từ 9-40 triệu đồng/m2, nhà phố Bình Dương cũng ghi nhận giá dao động ở mức 24 – 54 triệu đồng/m2. Mặt bằng giá thứ cấp đất nền và nhà phố Bình Dương tăng khoảng 1 – 4% so với cuối năm 2023. Thanh khoản có nhiều chuyển biến tích cực sau Tết âm lịch, giao dịch tập trung ở nhóm dự án đã hoàn thiện hạ tầng, pháp lý được triển khai bởi các chủ đầu tư có uy tín trên thị trường.

Trong quý 2/2024, nhà đất Bình Dương dự kiến sẽ có thêm ít nhất 10 dự án căn hộ, đất nền và nhà liền thổ mở bán, phần lớn vẫn là giai đoạn tiếp theo của những dự án hiện hữu. Nguồn cung mới chưa thực sự xuất hiện trở lại nên yếu tố cạnh tranh vẫn thấp, giao dịch nhà đất Bình Dương dự kiến khó bùng nổ trong tháng tới. Dù vậy giao dịch ở thị trường thứ cấp sẽ vẫn nhộn nhịp và sôi động hơn nhờ mức giá phải chăng và thị trường BĐS Bình Dương đang dần thoát khỏi chu kỳ “chạm đáy”, dự kiến sẽ bật tăng trở lại sau quý 2/2024 tới đây.

Những năm gần đây, Bình Dương chứng kiến sự đổ bộ của hàng triệu lao động nước ngoài và tỉnh khác đến sinh sống và làm việc, trong đó giới chuyên gia và lao động chất lượng cao chiếm đa số. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong năm 2022, tỷ lệ người chuyển đến sinh sống tại Bình Dương lớn hơn tỷ lệ chuyển đi gấp 2 lần. Bình Dương đứng thứ 6/63 tỉnh thành có nhiều người muốn đến, trở thành “bến đỗ” cho hàng triệu người lao động.

Tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh đã thu hút 64.975 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn 706 nghìn tỷ đồng và 4.211 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư 40,3 tỷ USD từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành địa phương đứng thứ 2 cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài chỉ sau TP.HCM. Chính sách thu hút nhân lực hấp dẫn và sự “đổ bộ” không ngừng của làn sóng FDI vào các khu công nghiệp kéo theo nguồn lao động lớn về sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh. Dự báo thị trường nhà đất Bình Dương sẽ còn tiếp tục sôi động thời gian tới.

