Nhà đất Bình Dương: Trung tâm giảm nhiệt, ngoại thành lên ngôi

Giá BĐS Bình Dương liên tục lập đỉnh

Từng được định hướng phát triển nhiều sản phẩm nhà giá rẻ dành cho công nhân lao động nhưng trong 2 năm trở lại đây, giá BĐS tại Bình Dương tăng chóng mặt, đặc biệt là TP. Dĩ An, Thuận An. Cụ thể, theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , tính đến thời điểm cuối năm 2020, nhiều dự án mở bán tại TP. Thuận An và Dĩ An có giá bán tăng hơn từ 40-50% so với những dự án lân cận mở bán trước đó 2 năm. Trung bình từ 22-28 triệu/m2 (2018) lên mức 35-40 triệu/m2. Một số dự án còn chào bán với giá 40-45 triệu/m2, vượt nhiều dự án triển khai khu vực vùng ven TP.HCM như quận 8, Bình Chánh, quận 12 và cả ở khu vực quận 9. Thậm chí, khu vực trung tâm hành chính TP. Dĩ An nhiều chung cư chạm mức 60-70 triệu đồng/m2. Giá bán căn hộ tại đây bắt đầu tiệm cận với TP.HCM, vượt xa tầm với của đa số người lao động.

Trong 2 năm gần đây giá nhà đất tại Bình Dương đang tăng quá nóng, nhất là khu vực Dĩ An, Thuận An. Ảnh minh họa

Căn hộ đã vậy, giá nhà phố và đất thổ cư tại Bình Dương cũng tăng nhanh không kém. Tại Dĩ An, cách đây 3 năm, một dự án nhà phố được rao bán với giá khoảng 20 triệu/m2, sau khi địa phương này chính thức lên thành phố, giá tăng hơn 45-60 triệu /m2. Nhà đất ở khu tiếp giáp TP.HCM hiện rơi vào 75-90 triệu/m2.

Loạt dự án còn nguồn cung mở bán tại Bình Dương thời gian qua như Victory City, Casa Mall, Bình Dương Avenue City, The Eden City… đều có giá bán tăng ít nhất 30-40% so với mức chào bán gốc. Nhà phố xây sẵn giao thô trên thị trường thứ cấp có giá lên đến 70 triệu/m2. Riêng shophouse mặt tiền đường lớn giá gần 10 tỷ đồng/căn, tương ứng với mức giá đất từ 75-80 triệu đồng/m2. Đối với các sản phẩm diện tích nền nhỏ dưới 100m2, phổ biến từ 60-70m2, tỷ lệ tăng giá nhiều hơn, từ gấp rưỡi đến gấp đôi do khan hiếm hàng bán ra.

Đánh giá về diễn biến này, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho rằng, việc giá BĐS Bình Dương liên tục lập đỉnh trong những năm vừa qua là điều dễ hiểu. Chính sách phát triển cơ sở hạ tầng, quá trình đô thị hóa biến Bình Dương thành khu vực thu hút dân cư. Ngoài ra việc thành lập TP. Thủ Đức góp phần thu hút đầu tư và nhân sự về Bình Dương. Thực tế, việc TP. Dĩ An chỉ cách TP. Thủ Đức 15 phút đi lại sẽ biến nơi đây thành lựa chọn rất phù hợp để sinh sống với nhiều lợi thế. Ngoài ra, sân bay Long Thành cũng là yếu tố khác giúp tăng sức phát triển BĐS Bình Dương, đặc biệt là Dĩ An, Thuận An.

Trung tâm giảm sức hút, vùng rìa tăng lượng quan tâm

Tuy nhiên nhu cầu giao dịch nhà đất tại Bình Dương đang có phần chững lại trong quý 1/2021 sau một thời gian dài “hô mưa gọi gió”. Báo cáo nghiên cứu thị trường quý 1/2020 của Batdongsan.com.vn cho thấy, nếu trong năm 2020, nhu cầu tìm mua nhà đất tại Bình Dương luôn duy trì mức tăng từ 14-21%, bước sang quý 1/2021, khi làn sóng săn tìm BĐS nóng trên toàn quốc, hình thành nhiều cơn sốt đất tại các tỉnh thành phía Nam thì lượng quan tâm tìm kiếm nhà đất tại Bình Dương chỉ tăng khoảng 3%. Con số này tại Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Long An là 20-24%.

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng bộ phận NCTT Batdongsan.com.vn cho biết, trong quý 1/2021 vừa qua, giao dịch nhà đất tại thị trường Bình Dương có dấu hiệu chững nhẹ sau một thời gian tăng trưởng nhanh chóng về cả nguồn cung và giá bán. Nếu loại hình đất nền và nhà phố vẫn duy trì được lượng tiêu thụ ổn định, căn hộ đang có động thái đứng yên khi sức mua không tăng bất chấp quý vừa qua, giao dịch BĐS nóng trên cả nước. Tuy nhiên không phải vì vậy mà nhà đất Bình Dương giảm sức hấp dẫn.

Sau TP.HCM, Bình Dương vẫn là thị trường ghi nhận nhu cầu quan tâm tìm kiếm nhà đất cao nhất nhì khu vực phía Nam. Ảnh minh họa

“So với các thị trường vệ tinh quanh TP.HCM, nhu cầu tìm kiếm nhà đất tại Bình Dương vẫn đứng đầu, thậm chí cao cấp đôi so với các thị trường Long An và Bà Rịa – Vũng Tàu. Sở dĩ quý vừa qua, lượng quan tâm nhà đất Bình Dương không đột biến chủ yếu đến từ việc ba thị trường nóng là Thuận An, Dĩ An và Thủ Dầu Một có ít nguồn hàng mới chào bán. Sản phẩm nhà phố và đất nền cũng không đa dạng do đang khan hiếm quỹ đất triển khai và ảnh hưởng từ dịch Covid-19 vừa qua. Thay vào đó, nguồn cung mới tại Bình Dương đang chuyển dịch nhiều về khu vực các huyện ngoại thành như Bàu Bàng, Bến Cát, Tân Uyên, Dầu Tiếng. Điều này được phản ánh rõ khi mà nhu cầu tìm kiếm BĐS tại huyện Bàu Bàng tăng đến 30%, huyện Dầu Tiếng tăng 32% và Tân Uyên tăng 7%. Nguyên nhân là do các khu vực này hiện đang tập trung nhiều dự án mới, đi đôi với đó là những thông tin tích cực về quy hoạch”.

Trong quý 2/2021, nguồn cung nhà đất Bình Dương dự kiến sẽ gia tăng trở lại khi nhiều dự án mới và hiện hữu có kế hoạch chào bán với nguồn cung đa dạng. Phân khúc căn hộ sẽ vẫn tập trung ở các thị trường truyền thống là Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một trong khi nhà phố, đất nền có thể tăng trưởng mạnh tại các thị trường mới như Bến Cát, Bàu Bàng.

Là đơn vị cung cấp dữ liệu BĐS trực tuyến lớn nhất Việt Nam hiện nay, Batdongsan.com.vn liên tục cập nhật những xu hướng, thị hiếu mới nhất của giới đầu tư địa ốc thông qua các Báo cáo Nghiên cứu thị trường dựa trên dữ liệu lịch sử từ nhiều năm. Tháng 4 này, lần đầu tiên Batdongsan.com.vn sẽ tổ chức sự kiện báo cáo các nghiên cứu dành riêng cho thị trường BĐS Bình Dương. Thông qua đó, các doanh nghiệp, nhà đầu tư và người mua sẽ có được cái nhìn tổng quan và chính xác hơn về diễn biến thị trường, nhu cầu, nguồn cung cũng như sức mua BĐS tại khu vực Bình Dương. Sự kiện sẽ được tổ vào ngày 11/04. Thông tin chi tiết về sự kiện Tại đây.

Phương Uyên