TP.HCM đang đẩy nhanh tiến độ thiết lập đề án nâng cấp Nhà Bè, Bình Chánh lên quận (hoặc thành phố) trong giai đoạn 2021 – 2025. Động thái này không chỉ khiến BĐS khu Tây Nam Sài Gòn nổi sóng mà còn làm những thị trường lân cận địa phương này là Cần Giuộc, Đức Hòa, Bến Lức nóng lên theo.

Tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, giao dịch nhà đất tại Cần Giuộc, Bến Lức đang ấm lên từng ngày nhờ yếu tố tích cực từ xu hướng đầu tư đang dãn về vùng vệ tinh cùng với việc Bình Chánh, Nhà Bè rục rịch lên quận. Theo nhiều nhà đầu tư chia sẻ, việc Bình Chánh, Nhà Bè lên quận hay thậm chí là thành phố không đơn thuần là danh xưng mà hơn hết đây chính là tiền đề thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, nhận được đầu tư công từ hạ tầng cho đến cơ sở vật chất, dịch vụ. Cũng từ đây, thị trường BĐS của những địa phương lân cận khu Tây Nam sẽ trở thành nơi hưởng lợi từ cơn sóng đầu tư này.

Sức nóng của BĐS Nhà Bè, Bình Chánh đang tạo động lực cho các thị trường lân cận là Cần Giuộc, Bến Lức được thế tăng trưởng theo.

Mặc dù chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh, Cần Giuộc, Bến Lức vẫn ghi nhận nhu cầu mua BĐS tăng 8-10% trong năm 2021, lượng giao dịch nhà đất tại đây khá khả quan với nhiều dự án sơ cấp mở bán ghi nhận sức mua trên 80-90%. Không chỉ thanh khoản cao ở thị trường sơ cấp mà trên thị trường thứ cấp, loại hình nhà phố, biệt thự ở Cần Giuộc, Bến Lức cũng được hấp thụ tốt với biên độ tăng giá từ 10 -15%. Số liệu mới đây của DKRA Việt Nam cho thấy, trong bối cảnh quỹ đất TP.HCM ngày càng hạn chế, thị trường giáp ranh là Long An và Đồng Nai trở thành chủ lực cung cấp nguồn cung đất nền, nhà liền thổ chiếm 68% nguồn cung các tỉnh phía Nam. Tỷ lệ hấp thụ đạt trên 75%, đặc biệt là ở những dự án nằm trong các khu đô thị lớn được quy hoạch đồng bộ, tiếp tục là tâm điểm thu hút đông đảo khách hàng có nhu cầu mua BĐS vệ tinh.

Theo tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn, mặt bằng giá đất tại Cần Giuộc, Bến Lức (Long An) vẫn đang ở mức thấp, hiện dao động 20-25 triệu đồng/m2, nhà phố từ 25-40 triệu đồng/m2. Giá đất mặt tiền QL 50 cũng chỉ từ 50 – 70 triệu đồng/m2. Dòng sản phẩm biệt thự thuộc các khu đô thị quy mô có giá vào khoảng 40-60 triệu đồng/m2. Trong khi đó, một số khu vực cùng khoảng cách di chuyển đến trung tâm TP.HCM với thời gian tương đương, song ghi nhận mặt bằng giá cao hơn nhiều. Điển hình, mức giá chung cư cao cấp tại khu Nam Sài Gòn đang dao động từ 55-70 triệu đồng/m2 (2,5 – 4 tỷ đồng/căn); nhà phố thì có giá trên dưới 10 tỷ đồng/căn. Còn tại khu vực Bình Chánh, hiện giá căn hộ đã dao động trên 40-45 triệu đồng/m2; nhà phố và đất nền cũng có mức giá trên dưới 40 – 60 triệu đồng m2. Mức giá ở Cần Giuộc, Bến Lức hiện chỉ bằng khoảng 1/4 – 1/2 những khu vực có cùng khoảng cách đến trung tâm TP.HCM.

Những năm qua, trong bối cảnh giá bất động sản khu Đông bị đẩy lên quá cao, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp BĐS lớn đẩy mạnh đầu tư vào khu Tây Nam Sài Gòn. Tốc độ đô thị hóa tại khu Tây Nam với tâm điểm là Phú Mỹ Hưng đang lan nhanh với sự xuất hiện nhiều đại đô thị chất lượng cao như dự án GS Metrocity Nhà Bè quy mô lên tới 365 ha, tương đương Phú Mỹ Hưng và dự án Mizuki Park quy mô 26ha tại Bình Chánh, đây là hai khu đô thị quy mô lớn và tầm cỡ quốc tế tại khu Tây Nam Sài Gòn. Riêng KĐT Mizuki Park dù mới triển khai vài năm nhưng hiện có mật độ dân cư đổ về sinh sống đông đúc và là ngôi nhà của hơn 3.000 cư dân. Mật độ dân số tăng cao cùng hạ tầng giao thông kết nối vùng liên tục đẩy mạnh kéo theo xu hướng di cư tất yếu về các đô thị vệ tinh giáp ranh mà Cần Giuộc, Bến Lức đang là địa phưởng hưởng lợi.

Tốc độ đô thị hóa và làn sóng đầu tư hạ tầng giao thông liên kết vùng đang làm thay đổi bộ mặt thị trường BĐS vùng ven TP.HCM.

Cần Giuộc, Bến Lức hiện là nơi tập trung nhiều siêu dự án quy mô nhất Long An. Đến nay, Cần Giuộc đã có hơn 26 dự án quy mô từ 10 – 420ha được triển khai như T&T Long Hậu (277ha), Long Hậu Riverside (20ha), Five Star Eco City (420ha)… Một số tập đoàn lớn khác cũng đã dự trữ quỹ đất khủng sẵn sàng triển khai tại các đô thị vệ tinh giàu sức bật, điển hình phải kể đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát (1.500ha), Him Lam (32.300ha)… Tương tự, Bến Lức cũng đang quy tụ khá nhiều dự án quy mô lớn triển khai tại đây theo mô hình đô thị tích hợp như KĐT Waterpoint có quy mô lên đến 355ha nằm bên sông Vàm Cỏ Đông với đầy đủ tiện ích được đầu tư bởi tập đoàn Nam Long với đối tác Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản).

Các chuyên gia nhận định BĐS Long An chưa bao giờ sở hữu nhiều yếu tố tăng trưởng như thời điểm hiện tại, nơi đây có đủ miếng bánh ngọt cho cả những nhà đầu tư nhỏ lẻ với mức giá mềm, quỹ đất rộng so với các khu vực khác đã phát triển trước đó. Theo TS. Đinh Thế Hiển, xét về khu vực vệ tinh Tây Nam TP.HCM, Bến Lức và Cần Giuộc hiện là hai địa phương có sức hút BĐS lớn. Cần Giuộc nằm liền kề với cảng Hiệp Phước, tuyến giao thương đường sông kết nối với TP.HCM giúp BĐS khu vực này giữ được tiềm năng phát triển. Còn đối với Bến Lức, đây là khu vực đang có nhiều dự án đô thị lớn, có dòng sông Vàm Cỏ Đông rất đẹp, mặt đất bằng phẳng và có thể hướng quy hoạch phát triển thành một thành phố vệ tinh của TP.HCM trong tương lai. Đặc biệt, hai khu vực này phù hợp với loại hình khu công nghiệp đặc thù 4.0 giúp tạo ra nhu cầu nhà ở vô cùng lớn. Những khu công nghiệp này không thể làm tại Tp.HCM vì không còn quỹ đất nhưng Long An lại đáp ứng được tốt..

Cùng quan điểm, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám CBRE Việt Nam chia sẻ, đề án quy hoạch vùng hiện nay xác định 3 huyện gồm Bến Lức, Cần Giuộc và Đức Hòa, Long An sẽ là đô thị vệ tinh của TP.HCM cùng phát triển song hành. Do vậy, nhằm đưa khu vực này nhanh chóng phát triển, đáp ứng nhu cầu mở rộng, giao thông kết nối với TP.HCM đang được gấp rút triển khai. Trong tương lai gần, với sự kết nối của hạ tầng, Cần Giuộc và Bến Lức sẽ phát triển theo hướng là khu đô thị dân cư liền kề TP.HCM với tiềm năng rất lớn. Tuy nhiên, chuyên gia cũng khuyến cáo nhà đầu tư nên chọn mặt gửi vàng những dự án của chủ đầu tư uy tín, quy mô lớn và xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng, tiện ích nội khu. Hơn hết, vấn đề pháp lý dự án nên là mối quan tâm trước tiên để tránh tối đa rủi ro.

Phương Uyên