Nhà đất Dĩ An, Thuận An nóng cả giá và giao dịch

Trong 8 tháng trở lại đây, thị trường bất động sản Dĩ An, Thuận An chứng kiến nhu cầu mua bán tăng mạnh, đặc biệt là các khu vực giáp ranh với TP.HCM. Dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn cho thấy, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng tin đăng rao bán bất động sản tại Bình Dương tăng 64%, nhu cầu tìm mua cũng tăng hơn 100%. Trong đó Dĩ An và Thuận An là hai khu vực chiếm hơn 70% lượng tin rao bán dự án và nhu cầu tìm kiếm nhà đất tại Bình Dương. Riêng tháng 7 và tháng 8 vừa qua, nhu cầu tìm mua bất động sản tại hai địa phương này tăng thêm từ 14-16% mỗi tháng. Đất nền dự án, nhà thấp tầng và chung cư vẫn là sản phẩm có lượng quan tâm tìm kiếm nhiều nhất.

Nhu cầu giao dịch gia tăng khiến giá nhà đất tất cả các phân khúc tại hai thị trường này cũng không ngừng biến động. Cụ thể, giá đất tại các dự án KDC ở thị xã Dĩ An tăng gấp 3 lần so với cách đây 3 năm. Khu vực Đông Hòa, nhà phố dự án từ 20 triệu/m2 năm 2018 tăng vọt lên 40-45 triệu/m2, nhà thô từ 16 triệu/m2 lên 33-36 triệu/m2. Đất nền, đất thổ cư dự án Phương Đông Hiệp chạm mức 34-36 triệu/m2. Thị xã Thuận An xuất hiện mức giá nhà thấp tầng từ 70-85 triệu/m2.

Giá căn hộ tăng từ mức 13-15 triệu/m2 năm 2017 lên 26-35 triệu/m2. Giá nhà liền thổ tại hai thị xã này cũng tăng gần 30-50% so với năm trước. Trong đó giá tăng mạnh nhất là khu vực quanh ngã tư 550 và khu vực quanh dự án Vincom Plaza thuộc Dĩ An. Đầu năm 2018 giá đất quanh tuyến DT 743 trong bán kính 500m cách ngã tư 550 có giá chào bán tầm 30 triệu/m2, hiện đang lên mức 45-60 triệu/m2.

Giá đất thổ cư quanh khu vực trung tâm hành chính Dĩ An từ mức 23-27 triệu/m2 đầu năm 2017 tăng lên 55-90 triệu/m2. Đất thổ cư phường Tân Bình, TX. Dĩ An, từ 14-16 triệu/m2 tăng lên 22 triệu/m2.



Nhiều nhà đầu tư đến xem một dự án đất nền tại Bình Dương. Ảnh: Phương Uyên

Với phân khúc đất nền, không chỉ tăng giá, giao dịch đất nền sơ cấp khu vực này cũng sôi động hơn do nguồn cung ngày càng hạn chế. Trong khi lượng nguồn cung căn hộ đạt hơn 24.000 căn, nhà liền thổ tại đây chỉ có hơn 4.500 căn. Tính từ đầu năm đến nay, Dĩ An, Thuận An có thêm khoảng 5-6 dự án nhà gắn với đất, quy mô chỉ tầm 45-100 sản phẩm, như Louis Resident, Lộc Phát Residence, Stown Geteway, Canary Height… Các dự án này đều có giao dịch tăng mạnh với giá chênh từ 10-15% so với đầu năm. Trong đó, dự án Louis Resident với các sản phẩm nhà phố xây sẵn giá từ 3,3 tỷ/căn hiện đang có tỷ lệ khách quan tâm đặt mua trước rất cao.

Lý giải về sức nóng nhà đất Bình Dương, bà Trang Bùi, Giám đốc bộ phận nghiên cứu JLL Việt Nam cho rằng, khu vực Dĩ An, Thuận An có lợi thế liền kề TP.HCM, tốc độ đô thị hóa nhanh, lại đang có đề án lên thành phố trực thuộc tỉnh nên được đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, việc khởi công các tuyến giao thông lớn như cầu vượt 6 làn đường tại ngã tư 550, cải tạo nút giao thông Sóng Thần, mở rộng lộ giới tuyến quốc lộ 1A, đường Xuyên Á, vành đai 3 tuyến Metro Dĩ An – Tân Uyên, Metro Bến Thành – Suối Tiên – Dĩ An… giúp giảm áp lực giao thông lên các tuyến đường hiện hữu, cải thiện chi phí vận chuyển hàng hóa để tăng tính kết nối và tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Nhờ đó, kinh tế Bình Dương có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn, cư dân cũng dễ dàng hơn khi di chuyển đến các khu vực lân cận, đặc biệt là TP.HCM.

Nhu cầu nhà ở lớn và bức thiết cũng là nguyên nhân khiến thị trường Bình Dương nóng sốt. Theo thống kê mỗi năm Bình Dương cần từ 40.000 – 50.000 lao động, lượng chuyên gia, kỹ sư nước ngoài lên đến 45.000 người và gần 1 triệu kỹ sư trong nước đang làm việc. Đây chính là lượng khách hàng đầy tiềm năng cho phân khúc bất động sản tầm trung và cao cấp tại Bình Dương.

Phương Uyên

(Theo TC Thanh niên)