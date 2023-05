Nhà đất Đức Hòa được tìm kiếm nhiều nhất Long An

So với các tỉnh thành lân cận TP.HCM như Bình Dương, Vũng Tàu, nhà đất Long An trong 2 quý đầu năm có phần trầm lắng hơn. Tuy nhiên, thị trường này đang có dấu hiệu khởi sắc trong quý 3.

Cụ thể, theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn , trong quý 2/2019, Long An là tỉnh có tăng trưởng lượng tin đăng BĐS thấp nhất các thị trường vùng ven TP.HCM. Nếu tăng trưởng lượng tin đăng của Vũng tàu lên đến 90%, Bình Dương là 60% và Đồng Nai cũng xấp xỉ 50%, thì Long An chỉ tăng thêm chưa đến 21% lượng tin giao dịch. Lượng quan tâm tìm kiếm giao dịch nhà đất tại Long An cũng không sôi động bằng các tỉnh lân cận, ngoại trừ huyện Đức Hòa, hầu hết các địa phương còn lại đều ghi nhận mức quan tâm tìm kiếm BĐS thấp.

Giao dịch và nguồn cung nhà đất Long An chững lại phần lớn là do chính sách siết chặt quản lý từ phía chính quyền tỉnh cộng với tâm lý e ngại rủi ro pháp lý khi đầu tư đất nền giá rẻ (dòng sản phẩm chủ yếu đang rao bán tại Long An hiện nay). Bên cạnh đó do ít nguồn cung dự án sạch và tác động từ việc siết tín dụng vào BĐS nên chỉ có những dự án được ngân hàng thẩm định và bảo trợ tài chính mới ghi nhận giao dịch.



Đất nền thổ cư trong các khu dân cư hiện hữu đã làm hạ tầng có tỷ lệ tìm mua tốt

nhất Long An trong thời gian gần đây. Ảnh: Phương Uyên

Tuy nhiên, sang quý 3, dù nguồn cung chào bán chưa cải thiện nhưng lượng quan tâm tìm kiếm BĐS tại Long An tăng mạnh trở lại, thậm chí vượt hẳn các tỉnh thành khác phía Nam. Riêng trong tháng 7 và tháng 8, mức độ quan tâm tìm mua BĐS tại Long An còn dẫn đầu thị trường các tỉnh miền Đông. Trong khi Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ ghi nhận mức độ quan tâm tìm mua nhà đất tăng từ 10-18%, thì con số này tại Long An lên đến 22%. Trong đó, sản phẩm được người dùng tìm kiếm nhiều nhất là đất nền thổ cư và đất nền dự án sổ đỏ pháp lý hoàn thiện.

Cũng theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn, nhu cầu giao dịch nhà đất Long An phân bố không đồng đều và tập trung chủ yếu tại địa bàn huyện Đức Hòa. Đức Hòa hiện là địa phương có lượng tin rao bán đất nền nhiều nhất tại Long An. Cụ thể, số lượng tin rao bán đất nền tại địa bàn Đức Hòa đang cao gấp 3 lần so với nguồn hàng giao dịch tại khu vực Cần Giuộc, gấp 4 lần so với huyện Bến Lức và hơn 5 lần lượng tin rao bán tại huyện Cần Đước. Bên cạnh lượng tin rao bán, mức độ quan tâm sản phẩm đất nền tại Đức Hòa cũng chiếm gần 50% nhu cầu tìm kiếm nhà đất tại Long An trong 2 tháng gần đây.

Sở dĩ nhà đất Đức Hòa nóng trở lại trong các tháng gần đây, chủ yếu là do nhiều thông tin hạ tầng tích cực tại khu vực này. Cụ thể, Long An hiện có 3 công trình trọng điểm đang triển khai gồm trục động lực TP.HCM – Tiền Giang – Long An; Đường 830 trục Đức Hòa – Bến Lức; Đường vành đai thành phố Long An dự kiến quý 3/2020 sẽ hoàn thành.



Dù nguồn cung nhà đất tại Long An còn đa dạng nhưng quỹ đất sạch, hoàn

thiện pháp lý rao bán lại không nhiều. Ảnh: Phương Uyên

Một cú hích nữa cho hạ tầng khu vực này là dự án mở rộng đường Trần Đại Nghĩa (thuộc huyện Bình Chánh), đấu nối vào KCN Hải Sơn với tổng mức đầu tư 6.640 tỷ đồng đã được TP.HCM đề xuất thực hiện. Dự án này sẽ giúp chia sẻ áp lực giao thông với đường tỉnh lộ 10, trục giao thông kết nối khu công nghiệp Đức Hòa – khu đô thị Sing Việt – khu công nghiệp Lê Minh Xuân cũng như kết nối với cao tốc TP.HCM – Trung Lương thông qua đường dẫn cao tốc Tân Tạo – Chợ Đệm. Đặc biệt, thông tin thị trấn Hậu Nghĩa sáp nhập với thị trấn Đức Hòa và một phần xã Đức Hòa Thượng thuộc huyện Đức Hòa được xét duyệt lên thành phố loại II trực thuộc Long An và thông tin Đức Hòa đang trong lộ trình xét duyệt lên thị xã trong năm 2020 xuất hiện gần đây cũng khiến nhà đất khu vực này thu hút hơn.

So với các huyện khác, Đức Hòa có lợi thế giáp ranh TP.HCM nên được thừa hưởng nhiều yếu tố hạ tầng, kinh tế thuận lợi của TP. Từ khu vực trung tâm huyện Đức Hòa đến ranh giới huyện Bình Chánh (TP.HCM) chỉ mất tầm 8 phút đi theo Tỉnh lộ 10. Nhiều dự án hạ tầng giao thông cũng được chú trọng đầu tư như cao tốc TP.HCM – Trung Lương, Quốc lộ 1A, Quốc lộ N2, cao tốc Bến Lức – Long Thành… Gần đây, Tập đoàn Vingroup đã đề xuất được nghiên cứu đầu tư dự án khu phức hợp đô thị, kết hợp vui chơi giải trí quy mô khoảng 900ha thuộc huyện Đức Hòa giúp nhà đất Đức Hòa lọt tầm ngắm của giới đầu tư.

Theo đề án Quy hoạch vùng TP.HCM, 3 huyện Bến Lức, Cần Giuộc, Đức Hòa của Long An sẽ là đô thị vệ tinh của TP.HCM. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ sẽ là động lực để thị trường bất động sản Long An tăng trưởng. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến nhiều nhà đầu tư lớn đổ về Long An tìm cơ hội đầu tư.

Phương Uyên

(Theo TC Thanh niên)