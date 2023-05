Nhà đất Khánh Hòa bớt nóng

Theo đó, loại hình "nóng" nhất Khánh Hòa thời gian qua là đất nền ghi nhận lượt tìm kiếm giảm khoảng 6% so với tháng 3 mặc dù lượng tin đăng tăng thêm 7%. Thực tế, từ cuối năm 2021 đất nền Khánh Hòa đã sốt cục bộ tại một số địa phương như Cam Lâm, Cam Ranh, Diên Khánh, Ninh Hòa, những địa phương khác dù không có thông tin mới về quy hoạch cũng tăng giá ăn theo. Sau một thời gian sốt đất, giá nhiều nơi đã được đẩy lên vùng "nóng" và đây cũng là lý do khiến mức độ quan tâm giảm nhiệt. Không chỉ đất nền, loại hình nhà riêng và nhà mặt phố cũng ghi nhận lượt tìm kiếm giảm lần lượt 5% và 9%. Chỉ có loại hình chung cư bán đi ngược xu hướng giảm khi ghi nhận lượt tìm kiếm tăng khoảng 10% so với tháng 3.

Mức độ quan tâm hầu hết các loại hình bất động sản tại Khánh Hòa đều giảm so với tháng 3/2022. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy mức độ quan tâm nhà đất bán tại Khánh Hòa sụt giảm ở toàn thị trường, với hầu hết các loại hình và các địa phương, đặc biệt là điểm nóng Cam Ranh và Cam Lâm. Cụ thể, lượt tìm kiếm bất động sản Cam Ranh giảm khá sâu khoảng 27%, Cam Lâm khoảng 22%. Vị trí tiếp theo là Khánh Vĩnh với mức giảm khoảng 17%. Các địa phương khác như Diên Khánh, Nha Trang cũng có lượt quan tâm giảm nhẹ khoảng 1-3%.

Đáng chú ý, thị trường bất động sản Vạn Ninh sau các đợt sốt đất liên quan quy hoạch khu kinh tế Vân Phong đã khá im ắng trong mấy tháng qua lại ghi nhận mức độ quan tâm tăng 12%. Đặc biệt lượng tin rao bán bất động sản Vạn Ninh tăng hơn 35%. Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, diễn biến này liên quan đến quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040 tầm nhìn 2050. Sau khi tổ chức Hội đồng thẩm định vào tháng 1/2022, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Vân Phong dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6/2022 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trước khi ra thông tin chính thức, thời điểm này bất động sản Vạn Ninh nhận được sự quan tâm rất lớn của nhà đầu tư.

Loại hình bất động sản cho thuê tại Khánh Hòa tiếp tục phục hồi. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Nếu thị trường nhà đất bán tại Khánh Hòa có một tháng giảm nhiệt cả về lượng tin đăng và mức độ quan tâm thì thị trường bất động sản cho thuê lại hồi phục khá tốt. Cụ thể, loại hình căn hộ cho thuê ghi nhận mức độ quan tâm tăng mạnh nhất thị trường với hơn 12%, vị trí sát nút là cửa hàng, mặt bằng cho thuê với mức tăng 11%. Nhà riêng cho thuê và nhà mặt phố cho thuê cũng có mức độ quan tâm tăng lần lượt 8% và 2%. Diễn biến này cho thấy bất động sản thương mại dịch vụ tại Khánh Hòa, đặc biệt là Nha Trang vẫn đang tiếp tục hồi phục mạnh mẽ, nhất là sau khi Khánh Hòa mở cửa du lịch trở lại vào tháng 3. Mặc dù khách du lịch quốc tế chưa quay trở lại nhưng lượng khách nội địa cũng đã đổ về Khánh Hòa mùa cao điểm du lịch, giúp các hoạt động cho thuê căn hộ dịch vụ, hoạt động buôn bán sôi động hơn kéo nhu cầu thuê tăng cao hơn.

