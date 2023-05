Nhà đất không ngừng tăng giá, giải pháp nào để an cư?

Phải có kế hoạch tích lũy sớm

Trong bối cảnh thu nhập hiện nay khi lương điều chỉnh không kịp với tốc độ tăng giá của hàng hóa trên thị trường thì việc mua nhà ở với chi phí cao sẽ được mọi người cân nhắc rất kỹ.

Với thế hệ ở độ tuổi trên 40 thì sau thời gian dài đi làm đã bắt đầu tích luỹ được khoản tài chính kha khá. Nhóm đối tượng này thường cảm nhận rõ sức ỳ của bản thân và ưu tiên lựa chọn nơi ở gần hệ thống hạ tầng tiện ích công cộng như bệnh viện, chợ, trường học cho con cái và nơi làm,… để đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu của bản thân và gia đình. Cho nên, người trên 40 tuổi khi đi mua nhà để ở luôn có xu hướng sẵn sàng chấp nhận mua giá cao để lựa chọn các dự án gần khu trung tâm.



Tích luỹ sớm là phương án tối ưu nếu muốn mua nhà

Tuy nhiên, với người trẻ tuổi ở độ tuổi trên dưới 30 tuổi thì việc mua nhà phải tính toán và cân nhắc thật kĩ. Lứa tuổi này, nhu cầu hưởng thụ, tiêu xài cho bản thân rất cao, trong khi nguồn thu nhập vẫn còn hạn chế, vì vậy tích lũy thường không đáng kể nên việc mua nhà khó thực hiện.

Có thể thấy câu chuyện tích luỹ với người trẻ cần sớm nghiêm túc thực hiện ngay từ khi bắt đầu đi làm. Dù rằng việc tích luỹ không đơn giản khi sống tại TP.HCM với mọi chi phí từ thuê nhà ở, phương tiện đi lại, chi tiêu bản thân, ăn uống,… đều đắt đỏ. Song, với mặt bằng giá nhà ở chưa có dấu hiệu nào sẽ giảm thì phương án tích luỹ rất ý nghĩa, nhất là với những người tự lập, không có sự hỗ trợ tài chính từ phía gia đình.

Ban đầu ở nhà nhỏ, không nhất thiết phải ở trung tâm

Các dự án diện tích căn hộ nhỏ, giá trên dưới 1 tỷ đồng và có khoảng cách không quá xa trung tâm TP.HCM ngày càng ít dần. Điều này thể hiện rõ nguồn cung căn hộ tầm trung vừa túi tiền trên thị trường trong thời gian qua. Đơn cử, trong năm 2018, tại khu Đông TP.HCM các dự án Bcons với số lượng hơn 1.400 căn hộ từ hai dự án Bcons Suối Tiên và Bcons Miền Đông có giá trên dưới 1 tỷ đồng được đưa ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu này.

Như thông tin từ phía Công ty Cổ phần Địa ốc Bcons cho biết, thanh khoản của các căn hộ Bcons rất tốt, bởi sản phẩm đáp ứng được các tiêu chí và nhu cầu của số đông người mua nhà. Cụ thể, căn hộ nằm giáp ngay TP.HCM nên dù mọi người làm việc tại Bình Dương hay TP.HCM đều thích hợp mua để ở, đi lại khá thuận tiện. Thêm vào đó, diện tích thiết kế có nhiều sự lựa chọn với tiện ích đầy đủ, giá tầm hơn 20 triệu đồng/m2, mức giá được cho là đột phá nhất trên thị trường nhà ở hiện nay.



Sản phẩm căn hộ Bcons thu hút khách hàng trẻ mua an cư

Cũng theo chủ đầu tư Bcons, phần lớn khách hàng mua căn hộ Bcons có độ tuổi khá trẻ, họ có nhu cầu mua để ở, ngoài khoản tiền tự tích luỹ hoặc gia đình hỗ trợ một phần, phần còn lại được Bcons kết nối với ngân hàng để vay mua thêm và nằm trong khả năng thanh toán của họ.

Thêm vào đó, các căn hộ Bcons có mức giá hợp lý nên rất được thị trường quan tâm và đón nhận. Sức hút của căn hộ Bcons càng lớn khi trong thời gian qua, giá cả trên thị trường nhà ở không ngừng tăng. Nếu so sánh thời điểm tháng 7/2019 này với cùng kỳ năm trước 2018, có thể nhận thấy mức giá nhà ở đã chênh nhau rất nhiều. Nhìn vào giao dịch tại vài dự án căn hộ trên đường Phạm Văn Đồng khu vực giáp Dĩ An, Bình Dương sẽ thấy rõ sự khác biệt, giá đã tăng rất mạnh. Hiện tại, các dự án ở khu vực này đều đang có giá bán dao động khoảng từ 2 – 3 tỷ đồng/căn.

Trong khi đó, cách TP.HCM chỉ vài km nhưng giá nhà đất ở trung tâm Dĩ An rẻ hơn nhiều. Đây là lý do Dĩ An hiện đang thu hút rất đông người mua nhà để an cư, đặt biệt là người trẻ tuổi và người có thu nhập trung bình. Ngoài người lao động đang làm việc tại địa phương, rất nhiều người làm việc ở các quận TP.HCM lân cận Dĩ An cũng tìm đến mua.



Các dự án Bcons đầu tư có vị trí rất thuận tiện

Như vậy, mức giá căn hộ Bcons trên dưới 1 tỷ đồng rất phù hợp với những ai có kế hoạch mua nhà khi trong tay đã có khoản tiền mặt tầm từ 500 – 600 triệu đồng. Với khoản tiền này, người mua chỉ cần vay thêm ngân hàng số tiền còn lại là đã có thể dễ dàng mua được căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Bcons với diện tích rộng rãi. Song cũng với số tiền 500 – 600 triệu, nếu đi mua nhà ở TP.HCM thì khá khó khăn khi mức giá căn hộ tại đây đang từ 2-3 tỷ đồng/căn, nghĩa là số tiền phải vay ngân hàng lớn hơn rất nhiều.

Trong bối cảnh giá nhà đất tăng cao, khi muốn mua nhà, các bạn trẻ cần cân nhắc khả năng tài chính, lên kế hoạch mua nhà sớm để có sự chuẩn bị, tiếp đó lựa chọn sản phẩm phù hợp, không nhất thiết phải ở thật gần trung tâm. Đây là những bước đầu tiên để các bạn trẻ sớm thực hiện giấc mơ an cư lạc nghiệp và không bị áp lực trả nợ sau khi mua nhà, ảnh hưởng đến cuộc sống.

