Nhu cầu mua BĐS đều đặn tăng

Long An được đánh giá là một thị trường trầm lắng, không sôi động nhiều như Bình Dương, Đồng Nai do nhu cầu đầu tư lướt sóng thấp, chủ yếu thu hút khách hàng có sở thích mua đất để dành hay người mua để an cư. Thế nhưng chính lợi thế này đang khiến Long An là địa phương có giao dịch nhà đất bình ổn và ít biến động nhất sau cơn sốt đất cũng như tác động từ dịch bệnh.

Theo tìm hiểu thực tế của Batdongsan.com.vn , trong quý 1/2021, Long An là tỉnh ghi nhận biến động về giá nhà đất ổn định nhất và ít xuất hiện tình trạng “sốt ảo” nhất so với các thị trường lân cận TP.HCM. Cụ thể, mức độ quan tâm tìm kiếm nhà đất tại Long An tăng gần 24% so với cùng kỳ. Đặc biệt đây cũng là thị trường có nhiều dự án nhà phố/biệt thự liền kề thu hút được nhu cầu tìm mua cao so với các tỉnh lân cận. cử Hiệp Phước Harbour View, Daresco Residence, Waterpoint Nam Long, The Sol City… đều có doanh số mở bán khả quan trong quý vừa qua.

Nhu cầu mua ở thực cao đang là cứu cánh giúp giao dịch nhà đất tại Long An duy trì ổn định bất chấp dịch bệnh. Ảnh minh họa

Điểm chung ở những dự án thu hút được sự quan tâm của người mua là những khu đô thị quy mô, có chất lượng xây dựng tốt và tích hợp được nhiều yếu tố tiện ích sống, phù hợp mua đầu tư dài hạn và ở thực. Chính vì vậy những dự án đã hoặc đang ở trong giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao và bắt đầu chào đón cư dân vào ở có sức mua tăng cao hơn so với sản phẩm đang trong giai đoạn triển khai.

Cụ thể, tại một số dự án đang chào bán tại Long An như khu đô thị Waterpoint của Nam Long Group, trong đợt chào bán mới đây nhất ghi nhận 80% sản phẩm tiêu thụ thành công. Một số dự án khác như Sol City, West Lakes Golf & Villa cũng ghi nhận sức mua thực tốt, giao dịch duy trì gần 60-70% dù thời điểm đầu năm thị trường đối mặt nhiều khó khăn.

Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc bộ phận nhà ở CBRE Việt Nam, BĐS khu Tây nói chung, Long An nói riêng đang được hưởng lợi thế từ yếu tố hạ tầng rất tốt, là lý do hút nhà đầu tư đổ về đón đầu thời gian gần đây. Ngoài ra, quỹ đất dồi dào, giá mềm cũng đang là lợi thế của tỉnh này. Một yếu tố khác là nguồn cung dự án Long An từ năm 2020 đến nay tuy ít nhưng chất. Điểm qua một số dự án tiềm năng tại thị trường này đều được triển khai bởi các ông lớn BĐS với những đô thị cao cấp như Waterpoint 355ha (Bến Lức); West Lakes Golf & Villa (Đức Hòa), E.City Tân Đức (Đức Hòa) và gần đây nhất là The Sol City (Cần Giuộc)… Hầu hết các dự án đều có pháp lý sạch, quy mô xây dựng lớn và sản phẩm chào bán tầm giá phù hợp nhu cầu thị trường.

Ít chịu cạnh tranh nhờ lợi thế giá

Giá BĐS liền thổ tại Long An liên tục tăng trong các năm vừa qua, nhất là ở 4 thị trường trọng điểm là Bến Lức, Đức Hòa, Cần Giuộc và Tân An. Cụ thể, theo tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn, riêng trong 3 tháng đầu năm 2021, giá BĐS rao bán tại 4 địa phương trên có xu hướng tăng trung bình từ 15-30% tùy khu vực. Trong đó, Bến Lức và Tân An có xu hướng tăng từ 17-22%, Đức Hòa cũng tăng gần 14% so với thời điểm cuối năm 2020. Hiện nay tầm giá đất nền tại Long An đang vào khoảng từ 15-20 triệu/m2, nhà liền thổ khoảng 2,5 -3 tỷ đồng, riêng dòng sản phẩm biệt thự ven sông triển khai trong các đô thị lớn cũng có giá ước khoảng 5-6 tỷ đồng, mềm hơn nhiều nếu so với các địa phương lân cận TP.HCM.

Giá nhà đất nhiều địa phương tăng quá nhanh đang tạo ra lợi thế cho Long An trong cuộc cạnh tranh thu hút nhu cầu mua thực. Ảnh minh họa

Ông Neil Macgregor, Giám Đốc Điều Hành, Savills Việt Nam đã đưa ra những nhận định về tiềm năng và sức hấp dẫn của tỉnh Long An cũng như phân tích những yếu tố khiến khu vực này trở thành tâm điểm đầu tư của thị trường khu Tây trong tương lai. Theo đó, Long An có tốc độ tăng trưởng đạt tới 10,36%, nằm trong nhóm các tỉnh hàng đầu cả nước. Năm 2020 dù chịu ảnh hưởng của đại dịch, Long An vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng 5,91%. Với những chỉ số tích cực vượt xa mong đợi và đà tăng trưởng hồi phục sau dịch được dự đoán ổn định trong những năm tới, Long An tiếp tục thu hút sự quan tâm cao từ những nhà đầu tư và làn sóng FDI không ngừng chảy về tỉnh.

Trong cùng khu vực Đông Nam Bộ, Bình Dương là tỉnh được săn đón trong suốt hai thập kỷ vừa qua, hiện tại nguồn cung quỹ đất tại đây đang ngày một khan hiếm với mặt bằng giá tăng cao. Điều này đã mở ra cơ hội cho Long An vươn lên như một điểm đến hấp dẫn mới. Với tầm tài chính từ 4-5 tỷ đồng rất khó để mua nhà liền thổ ở TP.HCM nhưng lại dễ dàng sở hữu được một căn biệt thự/nhà phố sân vườn cao cấp tại Long An. Dòng tiền đang chảy vào thị trường này là dễ hiểu vì kì vọng sinh lợi bền vững ở các thị trường có lợi thế về giá mềm, hạ tầng giao thông đầu tư mạnh như Long An là rất lớn.

Dự đoán về tương lai gần của tỉnh, ông Neil Macgregor chia sẻ, Long An sở hữu vị trí chiến lược ngay giữa TP.HCM và các tỉnh thành còn lại của Đồng Bằng Sông Cửu Long, thêm vào đó là tiến độ hoàn thiện của các cơ sở hạ tầng giao thông trong khu vực như đường cao tốc Trung Lương và đường Vành Đai 3, việc định hướng phát triển vùng trọng điểm kinh tế ở các tỉnh phía Nam, Long An sẽ hưởng được nhiều lợi ích và tiếp tục đà phát triển như đã chứng kiến trong những năm gần đây.

Phương Uyên