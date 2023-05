Dự án “sạch” đếm trên đầu ngón tay

So với các thị trường vệ tinh của TP.HCM, quỹ đất Long An tuy đa dạng nhưng lại là tỉnh có lượng dự án mới triển khai thấp. Trong khi Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn ghi nhận hàng chục nghìn sản phẩm mở bán trong năm 2020, Long An có chưa đến 10 dự án bán hàng, số lượng cung nhỏ giọt, dao động trong tầm 5.000 sản phẩm. Bên cạnh đó, BĐS giao dịch tại Long An phần nhiều là đất tự do, đất nền thuộc các dự án nhỏ, số lượng vài chục lô đất. Loại hình sản phẩm nhà liền thổ từ các dự án chính thống, quy mô bài bản không nhiều.

Tìm hiểu của Batdongsan.com.vn về thị trường Long An cho thấy, số dự án nhà mở bán của tỉnh này trong năm 2020 giảm gần 40% so với cùng kỳ 2019, riêng trong 2 tháng đầu năm 2021, con số này sụt giảm đến 30%. Đây cũng là tỉnh có lượng tin rao bán nhà đất thấp nhất khu vực vệ tinh phía Nam, gói gọn trong vài dự án như Lavilla Green City, The Pearl Riverside, Hiep Phuoc Harbour View, Waterpoint, West Lakes Golf & Villas …

Quỹ đất dồi dào nhưng thực chất nguồn cung dự án hiện hữu đang chào bán tại Long An rất hạn chế.

Thực trạng khan hiếm nguồn hàng dự báo sẽ tiếp diễn trong năm 2021 khi hiện tại, chỉ có khoảng trên 5 dự án nhà liền thổ có quy mô, chất lượng và pháp lý sạch đưa ra kế hoạch mở bán, hầu hết trong số đó đều là dự án hiện hữu, chưa có nguồn cung mới. Cụ thể, tại khu vực huyện Cần Đước, dự án Long Cang Riverpark (10ha) của Phúc Land tiếp tục chào bán các sản phẩm cũ; Trần Anh Group cũng phát triển giai đoạn 4 của dự án Phúc An City và mở bán các sản phẩm còn lại từ dự án West Lakes Golf & Villas tại huyện Đức Hòa. Nguồn cung lớn, đa dạng và gây nhiều chú ý nhất tại Long An hiện nay thuộc về dự án khu đô thị Waterpoint do Nam Long Group triển khai tại huyện Bến Lức và The Sol City của Thắng Lợi Group tại huyện Cần Giuộc.

Xét về quy mô phát triển và tiện ích dịch vụ, Waterpoint hiện là dự án dẫn đầu về nguồn hàng cũng như sức mua của thị trường phía Tây. Khu đô thị quy mô 355 ha này tọa lạc ngay mặt tiền Tỉnh lộ 830, tuyến đường chính kéo dài từ thị trấn Đức Hoà đến cao tốc TP.HCM – Trung Lương và Quốc lộ 1, được chia thành nhiều phân khu với các loại hình bất động sản như nhà phố, biệt thự dòng Valora, biệt thự cỡ lớn Grand Villa và các dòng căn hộ chung cư Flora, EHome. Năm 2020 dự án này đã chào bán thành công nhiều đợt với tổng sản lượng hơn 900 sản phẩm nhà liền thổ, theo chia sẻ từ lãnh đạo Nam Long trong năm 2021 chủ đầu tư tiếp tục triển khai bán phân khu mới đồng thời hoàn thiện xây dựng và đưa loạt tiện ích dịch vụ vào vận hành. Đây cũng được xem là một trong số ít dự án đang dẫn dắt thị trường và được nhận định là sẽ tiếp tục tạo điểm nhấn nổi bật cho nguồn cung nhà đất khu Tây trong năm 2021.

Nguồn cung ít nhưng "chất"

Do ít hàng bán nên các doanh nghiệp khu Tây cũng không “làm thị trường” rầm rộ như những dự án khu Đông. Tuy nhiên không vì vậy mà giao dịch nhà đất khu vực này nhạt nhòa. Nếu nhìn vào lượng hàng, thị trường có vẻ trầm lắng, kém phát triển so với các tỉnh lân cận TP.HCM nhưng xét trên nhu cầu mua và tỷ lệ giao dịch, thị trường này lại đang rất “nóng”. Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, dù gặp khó khăn trong việc bán hàng nhưng trong năm 2020, hấu hết các dự án mở bán tại Long An đều có tỷ lệ tiêu thụ đạt từ 70-80%, con số ấn tượng so với tình trạng khó khăn của toàn khu vực. Xét trên khả năng thanh khoản và mức độ quan tâm, nhà đất khu Tây mà cụ thể là Long An luôn duy trì mức độ quan tâm trên 90%.

Một trong những nguyên nhân tạo nên thành công của thị trường này là nguồn cung tuy ít nhưng chất lượng. Các dự án được chào bán của một vài ông lớn BĐS như Nam Long, Trần Anh, Thắng Lợi có sức mua từ 70-90% đều có điểm chung là những dự án đô thị quy mô lớn, vị trí tốt, đầu tư hạ tầng, dịch vụ bài bản và phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín, pháp lý vững chắc, xây dựng theo tiến độ cam kết.

Nhu cầu tìm mua nhà đất tại Long An hiện cao hơn khá nhiều so với lượng sản phẩm chào bán hiện hữu

Ông Nguyễn Minh Quang, Giám đốc Sales & Marketing Nam Long Group khẳng định, hầu hết các dự án mà Nam Long triển khai trên khu vực phía Tây như Waterpoint, Akari đều ghi nhận nhu cầu mua tốt. Số khách đặt tiền giành quyền mua cao gấp 5 lần lượng hàng bán ra. Mặc dù Nam Long khống chế mỗi người đặt tiền giành quyền mua không quá 2 suất nhưng trong đợt đặt mua tháng 11/2020, số lượng khách đặt chỗ trước pre-sales đã gấp 3, 4 lần lượng hàng có thể bán ra.

“Thị trường Long An khá thành công khi phát triển mô hình các khu dân cư, đô thị đa tiện ích quy mô lớn. Những dự án này có quy hoạch bài bản, hình thành những khu đô thị có sức sống, không chỉ cung cấp các sản phẩm nhà ở chất lượng mà còn cung cấp hàng loạt các dịch vụ, tiện ích sống cao cấp, thiết thực cho dân cư. Thay vì phát triển nhỏ lẻ, Long An với lợi thế quỹ đất đang đi theo hướng phát triển các đại đô thị và người mua nhà cũng dần chuyển dịch từ nhà đất tự do sang ưa chuộng các sản phẩm này”.

Ngoài ra ông Quang cho biết, các sản phẩm bất động sản trong các khu đô thị thông minh luôn có sức thanh khoản cao gấp 2 lần so với các dự án thông thường. Đây cũng là điểm thu hút nhiều nhà đầu tư từ các tỉnh và thành phố đổ về giao dịch, xem đây như quỹ để dành.

Nếu khu Đông và khu Nam thu hút giới đầu tư với nhiều dự án được triển khai dựa trên hạ tầng giao thông đầu tư mạnh thì khu Tây phát triển theo nền tảng hạ tầng dân số cơ học đông, nhiều trung tâm giao thương và công nghiệp mang đến sự tiện nghi về cuộc sống và công việc. Xét đà tăng tại khu Tây, giới chuyên gia cho rằng giá khu Tây hiện nay trung bình từ 30-40 triệu/m2 vẫn khá hợp lý so với khu Đông hay khu Nam, khu Tây đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực về nhà ở của người dân theo mặt bằng chung về thu nhập bình quân cũng là khu vực "ăn chắc mặc bền" cho các nhà đầu tư thận trọng, đề cao sự an toàn trong bối cảnh kinh tế có nhiều xáo trộn bởi Covid-19.

Phương Uyên