Thị trường nhà đất Long An trong nửa đầu quý 3/2023 ghi nhận tín hiệu phục hồi tốt nhất so với các tỉnh lân cận TP.HCM. Nhu cầu tìm mua nhà đất tăng trở lại ở hầu hết các loại hình, nhất là căn hộ chung cư và biệt thự liền kề.

Nhà Đất Long An: Nhu Cầu Mua Căn Hộ, Đất Nền Và Biệt Thự Đều Tăng

Dữ liệu nghiên cứu thị trường BĐS tháng 8/2023 của Batdongsan.com.vn công bố mới đây cho thấy, đà phục hồi của thị trường BĐS vùng ven TP.HCM đang diễn ra rõ nét. Nguồn cung và nhu cầu mua BĐS ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu đều cải thiện.

Trong đó, Long An đang là thị trường “hot” nhất khu vực Đông Nam Bộ, hầu hết các loại hình BĐS đều ghi nhận nhu cầu tìm mua phục hồi tốt hơn các địa phương khác.

Nhà đất Long An đang ghi nhận xu hướng phục hồi tốt trong quý 3/2023.

Cụ thể, nếu nhu cầu mua BĐS Bình Dương tăng 3%, Đồng Nai tăng 2%, Bình Thuận giảm 3%, Lâm Đồng giảm 8%, Bà Rịa – Vũng Tàu giảm 1% thì nhà đất Long An trong hai tháng 7 và 8/2023 liên tục có sự tăng trưởng cả ở lượng tin rao và lượt tìm mua. Riêng tháng 8/2023, lượng tin rao bán nhà đất Long An tăng 8%, nhu cầu tìm mua tăng 4% so với tháng 7.

Nhà đất Long An đang có diễn biến phục hồi khá nhanh. Xét riêng về từng phân khúc, lượng tin rao bán căn hộ Long An trong tháng 8/2023 tăng 35%; nhu cầu tìm kiếm tăng 16%. Biệt thự liền kề Long An có nhu cầu mua tăng 1,6%. Trước đó vào tháng 7, nhu cầu mua ở loại hình này cũng tăng 13% so với tháng 6 trước đó.

Tương tự, ở loại hình đất nền, tin rao bán đất nền Long An tăng 21% nhu cầu mua tăng 4% trong tháng 8/2023. Tháng 7 trước đó, lượt tìm kiếm đất nền tại Long An cũng ghi nhận tăng 4% so với tháng 6.

Về khu vực có BĐS được tìm kiếm nhiều tại Long An, ngoài huyện Thủ Thừa có dấu hiệu sụt giảm nhẹ, hầu hết các địa phương còn lại của Long An là Bến Lức, Đức Hòa, Tân An, Tân Trụ, Cần Giuộc đều ghi nhận tỷ lệ tin rao bán BĐS tăng, lần lượt từ 5 – 9%, riêng TP. Tân An có lượng sản phẩm nhà đất rao bán tăng gần 30%.

TP.Tân An cũng là địa phương ghi nhận mức độ quan tâm tìm kiếm BĐS tăng mạnh nhất tỉnh Long An, với hơn 8% trong tháng 8 và 12% trong tháng 7 trước đó. Đức Hòa, Cần Giuộc và Bến Lức cũng ghi nhận lượt tìm kiếm nhà đất tăng trung bình từ 5 – 6% trong hai tháng liên tục.

Riêng với loại hình căn hộ, nhu cầu tìm mua gần như nghiêng hoàn toàn về khu vực huyện Bến Lức do đây là thị trường duy nhất có dự án nhà cao tầng triển khai bán hàng thời gian qua.

Căn hộ cũng là phân khúc đang được quan tâm nhiều ở thị trường nhà đất Long An. Liên tục trong tháng 7 và tháng 8, nhu cầu tìm mua căn hộ chung cư Long An chỉ tăng không giảm.

Cụ thể, tháng 7/2023, lượt tìm mua chung cư Long An tăng 14% và tiếp tục tăng thêm 16% trong tháng 8 vừa qua. Ưu thế của phân khúc nhà cao tầng tại Long An là nằm gần TP.HCM, chất lượng xây dựng và bàn giao tốt, mức giá phải chăng, thu hút được nhu cầu từ nhóm khách hàng mua ở thực và cả nhà đầu tư dòng vốn có hạn.

Vì Sao Nhà Đất Long An Phục Hồi Nhanh Chóng?

Long An là một trong các thị trường BĐS phía Nam có sự nhộn nhịp ở phân khúc căn hộ và biệt thự từ quý 2/2023 đến nay. Nếu phân khúc đất nền chỉ mới nhen nhóm một vài giao dịch, dòng căn hộ tại Bến Lức, Long An đang được khá nhiều người người mua quan tâm.

Tập trung phát triển dòng sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu người mua để ở thực là yếu tố giúp thị trường BĐS Long An hoạt động ổn định.

Bên cạnh đó, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người mua, những năm qua Long An đã đa dạng nhiều loại hình, không chỉ có dự án đất nền lẻ, thị trường này đã phát triển thêm phân khúc căn hộ và biệt thự hạng sang. Đây cũng là thị trường duy nhất lân cận TP.HCM còn căn hộ mức giá từ 1 tỷ đồng/căn.

Bàn về lý do thị trường BĐS Long An phục hồi tốt, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho rằng, nhà đất Long An đang đánh “trúng” nhu cầu của nhóm mua ở thực và đầu tư với dòng tài chính vừa phải. Đây lại đang là nhóm sức mua chủ lực của thị trường BĐS giai đoạn này.

Đất nền Long An có ưu thế giá “mềm” hơn so với các thị trường quanh TP.HCM0, dao động ở khoảng giá từ 8 – 23 triệu đồng/m2, căn hộ chỉ trên dưới 1 tỷ đồng/căn, phù hợp mua để ở và đầu tư cho thuê do nơi đây đang có rất nhiều KCN lớn triển khai.

Ngay cả giá nhà liền thổ Long An cũng chỉ từ 4,5 – 8 tỷ đồng/căn. Các biệt thự hạng sang, view sông cũng dao động từ 18 – 40 tỷ đồng/căn. Tính ra chỉ bằng một nửa so với giá loại hình này ở Bình Dương, Đồng Nai.

Ngay cả ở giai đoạn thị trường nguội lạnh hay nóng sốt, giá nhà đất Long An cũng rất ít có tình trạng tăng ảo hay giảm sâu, cắt lỗ mà luôn duy trì ổn định nhờ nhu cầu mua phần đông là đầu tư dài hạn, ít lướt sóng, đầu cơ. Biên độ tăng giá nhà đất Long An dựa trên sự tăng trưởng về nhu cầu mua và thay đổi hạ tầng, kinh tế địa phương.

Thực tế, một số dự án căn hộ, nhà phố tại Long An đang thu hút lượng lớn khách mua là người dân địa phương có nhu cầu ở thực và cả khách hàng từ TP.HCM, các tỉnh lân cận về mua ở hoặc đầu tư cho thuê.

Chẳng hạn, dự án căn hộ EHome Southgate thuộc KĐT Waterpoint Nam Long. Đây là một trong số ít căn hộ chung cư đang triển khai tại Long An và có giá từ 1 tỷ đồng/căn hộ 50m2. Tầm giá này phù hợp với nhóm khách hàng trẻ, thu nhập trung bình khoảng 15 triệu đồng/ tháng. Dự án này thu hút được sự quan tâm lớn từ khi ra mắt. Sự kiện mở bán gần đây, dự án ghi nhận doanh thu tốt với gần 100% giỏ hàng giao dịch thành công.

EHome Southgate có quy mô 4,5ha, gồm 7 block, cung cấp ra thị trường hơn 1.400 căn hộ. Trong đó, gần 400 căn hộ giai đoạn 1 đã hoàn thiện, đón hàng trăm gia đình về an cư. Giai đoạn 2 cũng đã bàn giao từ tháng 7 năm nay theo đúng cam kết và được phần lớn khách hàng đánh giá cao về chất lượng.

Batdongsan.com.vn đánh giá về thị trường nhà đất Long An.

Hay dự án Diamond City (Đức Hòa) của Thắng Lợi đang chuẩn bị tái khởi động giao dịch trong tháng 9. Đây là dự án nhà liền thổ nằm trong lõi KCN, liên kết với gần 20 KCN lớn như KCN Hựu Thạnh Idico, KCN Phú An Thạnh, KCN Hải Sơn,… giá bán chỉ từ 25 triệu đồng/m2 và được kỳ vọng trở thành điểm sáng, đáp ứng nhu cầu ở thực của hơn 200.000 chuyên gia và người lao động tại Long An.

Hạ tầng cũng là yếu tố tác động rất nhiều đến thị trường. Kế hoạch đầu tư công của Chính phủ đối với khu vực phía Nam rất nhiều từ sân bay, vành đai, các đường cao tốc kết nối Đông – Tây sẽ kéo theo xu hướng phát triển các đô thị ly tâm. Đây cũng là cơ hội cho các thị trường vùng ven như Long An tăng trưởng. Hệ thống giao thông sau khi hoàn thành chắc chắn sẽ kích hoạt sự ra đời của các khu đô thị vệ tinh theo Quy hoạch phát triển vùng đô thị TP.HCM

Long An là nơi giao thoa, kết nối các trục, hành lang phát triển kinh tế Bắc – Nam, Đông – Tây và vành đai phát triển ven biển; có các nền tảng phát triển cơ bản. Do đó, tỉnh giàu tiềm năng, tiềm lực để phát triển kinh tế đa ngành.

Thị trường BĐS (BĐS) đang có sự dịch chuyển mới về mức độ quan tâm, giá cả, tâm lý khách hàng. Qua Báo cáo quý 3 được tổ chức online vào ngày 4/10 tới đây, Batdongsan.com.vn sẽ phân tích những thay đổi này mang đến cơ hội, thách thức nào, đồng thời dự báo các xu hướng thị trường giai đoạn cuối năm.

Báo cáo thị trường BĐS quý 3/2023 của Batdongsan.com.vn:

Hình thức tổ chức: Online qua Zoom Webinar

Thời gian: lúc 9:00 AM – 11:00 AM ngày 4/10/2023

Tham khảo thông tin và đăng ký tham dự tại đây

Phương Uyên