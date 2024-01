Nhà đất Long An đang ghi nhận nhu cầu tìm mua rục rịch tăng trở lại ở loại hình đất nền giá rẻ và căn hộ chung cư tầm giá 1 tỷ đồng.

Nhà Đất Long An Chuyển Biến Tốt Với Đất Nền, Căn Hộ

Báo cáo thị trường BĐS tháng 10/2023 của Batdongsan.com.vn cho thấy, nhu cầu tìm kiếm nhà đất Long An đang có diễn biến tích cực với nhiều loại hình có lượt quan tâm tăng trưởng tốt. Dù vậy nguồn cung BĐS tại thị trường này vẫn còn khá hạn chế, nhất là với căn hộ và nhà liền thổ.

Nhà đất Long An ghi nhận nhu cầu tìm kiếm tăng nhẹ trong tháng 10/2023. Ảnh: Trần Anh Group.

Theo đó, lượt tìm mua căn hộ chung cư Long An tăng 13% trong tháng 10, đất nền cũng tăng 10% và biệt thự nhà phố có nhu cầu mua tăng 3%, nhà riêng tăng 6% và kho xưởng rao bán tăng gần 9% so với tháng 9 trước đó.

Cũng theo báo cáo của Batdongsan.com.vn, Đức Hòa và Bến Lức đang là hai thị trường được người mua nhà đất Long An quan tâm nhiều nhất. Cụ thể, lượt tìm mua nhà đất Đức Hòa dẫn đầu, vượt xa các thị trường khác và tiếp tục tăng trưởng gần 12% so với tháng trước. Trong đó, loại hình đất nền và đất thổ cư giá từ 1-2 tỷ đồng được quan tâm nhiều.

Huyện Bến Lức cũng có nhu cầu tìm mua tăng 15% so với tháng trước, chủ yếu tập trung vào loại hình căn hộ và đất nền dưới 2 tỷ đồng do đây là thị trường hiếm hoi có dự án chung cư cao tầng đang mở bán.

Một số khu vực khác cũng ghi nhận lượng quan tâm nhà đất tăng như Tân Trụ (+26%), Cần Đước (+ 15,7%) Tân An (+15), tuy nhiên xét về tổng thể thì tỷ lệ tìm kiếm nhà đất các khu vực trên khá thấp so với hai địa phương “nóng” còn lại của Long An.

Không chỉ bất động sản bán, nhu cầu thuê nhà đất Long An cũng có diễn biết tăng trong tháng vừa qua. Theo đó, lượng tìm thuê kho bãi, nhà xưởng Long An tăng 35,5%, nhà riêng tăng 40%, nhà phố mặt tiền đường tăng 46%. Tuy nhiên nhu cầu thuê căn hộ Long An lại giảm hơn 7%.

Xét về nguồn cung, ngoài đất nền có ghi nhận tăng trưởng cung rao bán 11%, tháng vừa qua, các loại hình BĐS còn lại là căn hộ, biệt thự liền kề, đất nền dự án rao bán đều có lượng cung giảm. Mức giảm trung bình từ 3-5%.

Huyện Đức Hòa và Bến Lức là hai khu vực có nguồn cung nhà đất chào bán tăng (khoảng 10%) trong tháng 10. Các thị trường còn lại như Tân Trụ, Tân An, Cần Giuộc, Thủ Thừa đều giảm từ 5-9% so với tháng trước.

Trong thời gian qua, thị trường nhà đất Long An cũng khá khan hiếm nguồn hàng mở bán. Hầu hết các dự án rao bán tại đây là dự án cũ triển khai mở bán đợt tiếp theo.

Trong tháng 10, chỉ có duy nhất một dự án nhà cao tầng đang triển khai tạo hiệu ứng tích cực tại thị trường này là Ehome Soutgate của CĐT Nam Long Group. Dự án này thuộc loại hình căn hộ bình dân, giá bán chỉ từ 1 tỷ đồng/căn, phục vụ nhu cầu mua để ở thực.

Dự án này đang mở bán giai đoạn mới với chính sách thanh toán 30% chia nhỏ thành 5 đợt đến khi nhận nhà. Trong đó, thanh toán đợt đầu 10% ký hợp đồng mua bán, cho vay 65% giá trị sản phẩm, không trả lãi suất trước khi nhận nhà. Kể từ khi bàn giao (quý 4/2023), khách hàng chỉ trả lãi suất cố định 6%/năm. Tổng số tiền cả gốc lẫn lãi khách hàng trả ở mức 7 triệu đồng/tháng, tương đương giá thuê nhà trung bình hiện nay. Ra mắt lần đầu năm 2021, đến nay, hơn 700 căn hộ EHome Southgate đã bàn giao, đón nhiều gia đình về an cư.

Chuyển Biến Tích Cực Từ Các Dự Án Mới

Sức nóng của thị trường nhà đất Long An bên cạnh tầm giá phải chăng, phù hợp với nhu cầu thực, việc địa phương này đang chuẩn bị có dự án lớn được triển khai cũng giúp thị trường “xôn xao” hơn dịp cuối năm.

Video đánh giá thị trường Long An của Batdongsan.com.vn

Mới đây thông tin Công ty cổ phần Phát triển Thành Phố Xanh (trực thuộc Vinhomes) đã được chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa – Đức Hòa tại thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An khiến nhiều nhà đầu tư tại thị trường này phấn khởi.

Theo đó, dự án này có tổng diện tích khoảng 197,2 ha, tổng vốn đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng (khoảng 1,15 tỷ USD). Dự kiến triển khai dự án từ đầu năm sau và hoàn thành vào năm 2028.

Hơn nữa, nhiều công trình giao thông trọng điểm kết nối với TP.HCM cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động trong vòng 5 năm tới… Điều này được các thành viên thị trường kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng, góp phần đưa tỉnh này có những bước chuyển mình ngoạn mục trong thời gian tới.

Ngoài ra, Long An cũng có một lợi thế so với các khu vực khác là thị trường này ít xuất hiện tình trạnh “sốt ảo” nhà đất, giá bất động sản Long An tăng trưởng ổn định và dựa trên giá trị thực. Ngay cả trong giai đoạn thoái trào hiện tại, những khu vực đáp ứng nhu cầu thực tại Long An vẫn ít có tình trạng cắt lỗ, giảm giá sâu 30-40% như địa phương khác.

Vì vậy, các nhà đầu tư chuộng hướng đi an toàn và dài hạn, chấp nhận cuộc chơi đường dài vẫn ưa chuộng nhà đất Long An và xem đây là một trong những khu vực tiềm năng để xuống tiền trong giai đoạn nền kinh tế nói chung và bất động sản nói riêng nhiều biến động.

Phương Uyên