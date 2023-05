Dân đầu tư đổ về tìm hàng

Xu hướng đổ về Thuận An, Dĩ An săn đất để dành đang quay trở lại khi khá nhiều nhà đầu tư TP.HCM và các địa phương lân cận đổ về 2 khu vực này tìm kiếm nhà đất. Dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn cho thấy, Bình Dương tiếp tục là thị trường có mức độ quan tâm tìm kiếm bất động sản cao nhất các tỉnh phía Nam. Nhu cầu tìm mua tại Bình Dương trong quý 2/2019 tăng 64%, chủ yếu nghiêng về hai khu vực chính là Thuận An và Dĩ An. Tại TX. Dĩ An, dòng sản phẩm nhà đất có giá từ 25-35 triệu/m2 trên các phường Đông Hưng Thuận, Bình An, Bình Thắng, Dĩ An được giới đầu tư tìm mua khá nhiều. Với TX. Thuận An, khu vực phường Thuận Giao, Bình Chuẩn, Vĩnh Phú, An Phú có tầm giá từ 22-33 triệu/m2.

Theo thông tin từ các sàn phân phối tại Dĩ An và Thuận An, trong 2 tuần gần đây không chỉ lượng sản phẩm ký gửi chào bán tăng mà cả lượng khách có nhu cầu tìm hiểu nhà đất tại đây cũng tăng theo. Tìm hiểu một dự án nhà phố chuẩn bị triển khai trên khu vực đường Đào Duy Từ, dù chưa có thông tin mở bán chính thức nhưng khá nhiều khách hàng đã đặt trước với sale các nền đất đẹp. Một số dự án hiện hữu triển khai từ trước đó cũng rục rịch được giao dịch trở lại trên thị trường thứ cấp.



Hầu hết các dự án nhà liền thổ đang chào bán tại Dĩ An, Thuận An

đều có quy mô nhỏ, nguồn cung không nhiều. Ảnh minh họa

Thực tế, trước khi có thông tin lên thành phố, thị trường bất động sản Dĩ An, Thuận An từng chứng kiến làn sóng ngầm về đầu tư đất. Bởi đây là các khu vực liền kề với TP.HCM, nơi có tốc độ đô thị hóa rất mạnh, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp, khu chế xuất. Làn sóng săn đất càng mạnh hơn khi HĐND tỉnh Bình Dương chính thức công bố Nghị quyết tán thành Đề án thành lập thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An trực thuộc tỉnh.

Đại diện một SGD tại Thuận An cho rằng, việc từ thị xã lên thành phố kéo theo nhu cầu nhà ở lớn hơn, quá trình đô thị hóa sẽ diễn ra nhanh nên bất động sản phát triển ăn theo là điều dễ hiểu. Cũng theo vị này, nhà đầu tư rất nhạy bén, họ xuống tiền sớm để chờ cơ hội tăng giá và rất biết lựa chọn sản phẩm. Hiện tại, các sản phẩm đất nền có sổ đỏ trong khu vực trung tâm được ưa chuộng hơn cả.

Giá đất rục rịch tăng?

Thời gian qua, giá bất động sản Bình Dương, đặc biệt là các khu vực giáp ranh với TP.HCM như Dĩ An, Thuận An vẫn không ngừng tăng. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, một số dự án tại Dĩ An có mức giá tăng thêm từ 1-3 triệu/m2 so với đầu năm. Các lô đất rao bán thuộc khu vực trung tâm hành chính Dĩ An hiện có giá từ 60-75 triệu/m2, tăng thêm từ 5-8% so với đầu năm.



Bất động sản liền thổ vẫn là phân khúc được ưa chuộng tại các thị trường tỉnh. Ảnh minh họa

Với các sản phẩm đất nền giá rẻ, triển khai tại các địa bàn vùng rìa trung tâm, thuộc địa phận Dĩ An, đầu năm nay còn chào bán giá từ 17-25 triệu/m2 hiện đang có xu hướng tăng lên mức 19-28 triệu/m2. Một dự án đất nền trên khu vực Bình Thắng, Dĩ An thời điểm quý 1/2019 vẫn đang được giao dịch mức giá trung bình khoảng 18-24 triệu/m2 hiện có dấu hiệu nhích lên 19-26 triệu/m2. Dự án triển khai gần KCN Sóng Thần giao dịch trung bình từ mức 20 triệu/m2 hiện lên khoảng 22 triệu/m2. Riêng với loại hình đất thổ cư, đất dự án nhà phố, biệt thự tọa lạc trên các tuyến đường đẹp, tiếp giáp với TP.HCM thuộc trung tâm các phường Tân Đông Hiệp, Bình Thắng, Bình An giá từ mức 33-39 triệu/m2 hiện đang rao bán từ 37-45 triệu/m2.

Ở khu vực trung tâm TX. Dĩ An, đất nền, nhà phố đang được giao dịch trung bình 37-40 triệu/m2 hiện cũng nhích lên 38-42 triệu/m2. Trong khi đó, thông tin về việc Thuận An sẽ được quy hoạch lên đô thị loại 2 trong năm 2019 đang là đòn bẩy khiến giá đất khu vực này liên tục biến động. Đất nền khu vực nội thị Thuận An được giao dịch với giá thấp nhất 36 triệu/m2. Những lô đất nằm ở vị trí đường lớn 14m đang có giá từ 41-45 triệu/m2. Nhà đất sổ đỏ thuộc phường An Phú, Thuận Giao giá từ 25-45 triệu/m2, tăng thêm từ 1-2 triệu/m2 so với tháng 7 trước đó.

Theo nhận định của giới đầu tư, giá bất động sản tại Thuận An, Dĩ An sẽ sớm có biến động trong thời gian tới, nhất là khi các dự án lớn ra hàng, thiết lập mặt bằng giá mới cho bất động sản. Do đó, dù đã neo ở mức cao nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn chọn cách mua vào, đặc biệt khi thị trường còn nhiều tiềm năng và giá cả vẫn ở mức ổn định để có thể sinh lời như hiện nay.

Phương Uyên