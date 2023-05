Nhà Đầu Tư Bắt Đầu “Cắt Lãi” Đất Nền Vùng Ven

Đầu tháng 10/2022, trong vai một người mua đất, phóng viên Batdongsan.com.vn quay lại thị trường đất nền Hưng Yên – một điểm nóng của thị trường đất nền trong 2 năm trước đó. Sự nóng sốt của thị trường khi đó là do thông tin về các siêu dự án. Một lô đất tại xã Nghĩa Trụ (Văn Giang) được môi giới chào giá 38 triệu đồng/m2. Mức giá này được quảng cáo là rẻ hơn 5 giá so với giai đoạn sốt nóng của năm ngoái là 43 triệu đồng/m2. Thế nhưng trên thực tế, chủ của lô đất này mua từ giai đoạn thị trường còn đang rục rịch thông tin, lúc làn sóng đầu tư chưa đổ về đây mạnh với giá chỉ 26 triệu đồng/m2 vào năm 2020. Do không cần tiền và kì vọng giá sẽ còn lên cao nên chủ đất đã “giữ đất, không bán”. Đến thời điểm hiện tại khi thị trường trầm thì chủ đất có việc cần đến vốn nên buộc phải rao bán với mức giá rẻ hơn 5 triệu đồng mỗi m2 so với giai đoạn nóng sốt. “Gọi là cắt lỗ nhưng chỉ là cắt lỗ so với đỉnh giá khi thị trường nóng, còn thực ra là chủ đất đang cắt lãi”, một nhà đầu tư có mối quan hệ với phóng viên tiết lộ.

Nhiều chủ đất rao bán "cắt lỗ" đất nền nhưng thực ra là "cắt lãi"

Anh Lê Ngọc An, môi giới đất nền Hà Nội cho biết, giai đoạn khó khăn, khoảng 2 tháng qua, nhiều nhà đầu tư bắt đầu rao bán cắt lỗ để đẩy hàng. Thế nhưng, chỉ là cắt lỗ so với thời kì sốt đất, còn thực ra là cắt lãi so với giá mua vào. “Đặc điểm của những nhà đầu tư cắt lãi thời điểm này là họ trường vốn từ trước nên mua được sản phẩm giá tốt thời kì đầu của thị trường. Vì trường vốn nên họ giữ đất không bán khi thị trường có sóng. Ở thời điểm hiện tại, do các lý do cá nhân cần đến tiền mặt, họ buộc phải bán ra”, anh An chia sẻ.

Cũng theo anh An, tại thị trường đất nền Hoài Đức , một lô đất mặt đường ở thị trấn Trạm Trôi (Hoài Đức), chủ đất đang nhờ anh rao bán 120 triệu đồng/m2, trong khi giá thị trường phải là 125-130 triệu đồng/m2, thời kì nóng sốt giá rao còn đạt 140-150 triệu đồng/m2. Anh gọi đây là mức giá “cắt lỗ” trên thị trường nhưng thực ra là cắt lãi với chủ đất. Vì vào cuối năm 2019, chính anh là người môi giới cho chủ đất hiện tại lô đất này. Chủ đất cũ do làm ăn thua lỗ buộc phải bán gấp để trả nợ nên giá mua thời điểm đó của lô đất chỉ là 84 triệu đồng/m2. Chính bởi vậy, giá bán thời điểm hiện tại vẫn là cao so với giá mua vào của hơn 2 năm trước và vẫn cao gấp nhiều lần so với lãi suất ngân hàng nếu đem tiền đi gửi.

Hiện tượng “cắt lãi” đang trở nên phổ biến hơn từ đầu tháng 10 đến nay khi lãi suất vay tăng

Tại thị trường đất nền Thanh Trì , một số lô đất thuộc Vĩnh Quỳnh, giá rao bán đang từ 50-52 triệu đồng/m2, thấp hơn mức giá của thời điểm đầu năm là 52-55 triệu đồng/m2. Nhưng thực tế, một số chủ đất rao bán cắt lãi bởi giá mua vào của hơn một năm trước chỉ ngoài 40 triệu đồng/m2. Anh Phan Đức Thành, môi giới đất nền tại khu vực cho biết, phần lớn chủ đất đang cắt lãi do mua thời điểm giá rẻ, tuy nhiên trường hợp chủ đất “thực sự cắt lỗ” là do mua đất vào thời kì đỉnh giá, tính lướt sóng nhưng thị trường gặp khó nên phải bán cắt lỗ

Tương tư, tại một số khu vực từng là điểm nóng đất nền một thời từ các khu vực ven Hà Nội như Đông Anh, Gia Lâm hay một số thị trường vệ tinh giáp ranh Hà Nội là Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc… thị trường cũng ghi nhận hiện tượng cắt lãi, chưa thực sự là cắt lỗ.

Một khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy hiện tượng “cắt lãi” đang trở nên phổ biến hơn từ đầu tháng 10 đến nay khi lãi suất vay tăng. Nhiều khoản vay kết thúc giai đoạn lãi suất hỗ trợ, đang phải chịu mức lãi suất mới cao hơn trước. Nhiều chủ đất do việc vay đầu tư vào sản xuất cũng phải chịu mức lãi suất cao nên quyết định bán đất để có vốn đầu tư. Tuy nhiên, anh Lê Ngọc An cho biết đây là thời điểm thị trường xuất hiện mức giá mềm hơn so với trước nhưng lượng người hỏi mua lại khá ít. Nguyên nhân là bởi với những người mua ở thì mức giá được chào bán dù rẻ hơn trước nhưng vẫn là cao so với “túi tiền”. Hơn nữa, lãi suất tăng cũng khiến người mua ở tài chính thấp “chùn tay”. Với nhóm nhà đầu tư có tiềm lực thì vẫn đang giữ tâm lý chờ đợi khi cho rằng thị trường bất động sản sẽ vẫn khó khăn thời gian tới, do đó, giá sẽ tiếp tục giảm.

Nguyễn Nam

