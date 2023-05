Trong nửa đầu năm 2022, thị trường BĐS ghi nhận những diễn biến cả tích cực lẫn tiêu cực. Dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn cho thấy lượt tìm kiếm BĐS toàn quốc trong quý 1/2022 giảm 4% so với cùng kỳ năm 2021, riêng TP.HCM, lượng tin đăng và mức độ quan tâm đến BĐS giảm lần lượt 5% và 8%. Riêng trong tháng 5/2022, mức độ quan tâm toàn trang giảm 11%, đất và đất nền dự án là hai loại hình chịu ảnh hưởng nặng nhất với mức giảm 12%. Tại TP.HCM và các tỉnh vệ tinh, nhu cầu tìm mua đất nền cũng giảm trung bình từ 1 -20% so với cùng kỳ. Theo các chuyên gia của Batdongsan.com.vn, sự sụt giảm nhu cầu mua đất và đất nền dự án thời gian qua do loại hình này chủ yếu phục vụ nhu cầu đầu tư lướt sóng, mua đi bán lại. Tác động từ siết tín dụng vào BĐS cùng chính sách mạnh tay với phân lô bán nền của chính quyền nhiều địa phương gây ảnh hưởng mạnh đến hoạt động mua bán và làm thanh khoản loại hình này đi xuống. Tuy nhiên, với các loại hình BĐS phục vụ cho nhu cầu mua ở thực và đầu tư dài hạn, tình hình không quá ảm đạm như nhiều người lo ngại.

Chia sẻ về thị trường thời gian qua, lãnh đạo một doanh nghiệp BĐS tại TP.HCM cho biết, do ảnh hưởng từ nguồn cung chào bán bị hạn chế và giảm mạnh so với cùng kỳ kéo theo tổng lượng tiêu thụ đi xuống tạo cảm giác thanh khoản của thị trường đang rất thấp. Nhưng nếu xét thanh khoản tại các dự án căn hộ phù hợp với nhu cầu mua ở thực, tầm giá trên dưới 50 triệu/m2 chào bán thời gian qua, sức hấp thụ của thị trường không hề thấp như nhiều người vẫn nghĩ.

Theo tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn, trong quý 1/2022, TP.HCM chỉ có tầm 1.200 căn hộ chào bán nhưng xét về tỷ lệ hấp thụ dự án mới, hầu hết đều đạt mức 90%, có dự án ngay ngày công bố đã tiêu thụ khoảng 90-100%. Điều này cho thấy, lực cầu với sản phẩm căn hộ đáp ứng tốt cho nhu cầu ở thực vẫn rất cao. Tương tự, các sản phẩm biệt thự, nhà phố tại thị trường tỉnh có tầm giá khoảng 10-40 tỷ đồng vẫn được săn đón và tiêu thụ tốt. Một số sản phẩm triển khai ở các khu đô thị quy mô thậm chí xuất hiện tình trạng cháy hàng 100% ngay lúc mở bán. Điểm chung các sản phẩm này đều là được đầu tư chỉn chu và khai thác thương mại, cho thuê tốt, phù hợp đầu tư dài hạn.

Thanh khoản thị trường đối với các dự án có chất lượng tốt vẫn cao cho thấy nhu cầu của người mua không suy giảm mạnh như lo ngại.

Cụ thể, với loại hình căn hộ chung cư tại TP.HCM và Bình Dương, thị trường vẫn xuất hiện sản phẩm ghi nhận thanh khoản cao khi mở bán trong tháng 4 và tháng 5, như Nam Long chào bán thành công hai dự án căn hộ Akari Flora (Bình Tân), Flora Panorama (Bình Chánh) tầm giá 45-50 triệu/m2 với tỷ lệ tiêu thụ đạt 90-100% trong vài giờ giao dịch. MT Eastmark City (TP.Thủ Đức) của Rioland bán thành công 100% giỏ hàng giai đoạn 1 (700 căn hộ giá 36 triệu/m2) trong thời gian ngắn đưa ra thị trường; Urban Green ghi nhận 400 căn hộ (giá 55 triệu/m2) thuộc giai đoạn 1 cháy hàng khi mở bán, Vinhome Solary mở bán hết gần 10.000 căn hộ (giá 45 -50 triệu/m2) trong tháng 5 vừa qua. Trên khu vực Bình Dương, Legacy City (Thuận An) thanh khoản đạt 80%; Charm City chào bán thành công 70% nguồn hàng…các sản phẩm này có giá từ 28 -33 triệu/m2, hợp tầm tay người mua thực.

Tương tự, với thị trường nhà liền thổ vùng vệ tinh, dù nguồn cung chào bán trong 5 tháng đầu năm có phần khan hiếm, giá bán khá cao nhưng không thiếu dự án có sức mua tốt. Tại khu Long An, Bình Dương, Đồng Nai những căn biệt thự ven sông hạng sang như The Aqua thuộc dự án Waterpoint chào mức giá từ 23 tỷ đồng/căn, Aqua City, Swan City (Biên Hòa, Đồng Nai) giá 40-60 tỷ đồng/căn, nhà phố The Standard, Sun Casa Central (Bình Dương) giá từ 8-10 tỷ đồng/căn… vẫn ghi nhận mức quan tâm của người mua khá tốt với gần 80-90% giao dịch thành công, thậm chí có sự chênh lệch về giá sang nhượng lại trên thị trường thứ cấp sau thời gian ngắn mua vào.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam, với các sản phẩm căn hộ tung ra thị trường trong khoảng giá trên dưới 50 triệu đồng/m2 tại TP.HCM sẽ là mức giá được người mua chấp nhận và thanh khoản tốt trong bối cảnh giá BĐS tục tăng giá suốt thời gian qua. Các sản phẩm này có giá và chất lượng triển khai đáp ứng tốt cho nhu cầu mua thực và đầu tư dài hạn. Với các dự án nhà liền thổ trong các khu đô thị quy mô, được đầu tư bài bản về hệ tiện ích, cảnh quan, dịch vụ vẫn nhận được sự quan tâm đáng kể của người mua dù giá bán không rẻ. Theo đó, tỷ lệ tiêu thụ tốt trên thị trường phụ thuộc vào từng dự án, chứ không phải tất cả. Nhìn chung trong bối cảnh thị trường đang đối mặt nhiều khó khăn, thanh khoản vẫn tích cực với các sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu mua thực và đầu tư dài hạn. Ngược lại, với những loại hình BĐS vốn phục vụ mục đích đầu tư, mua đi bán lại và dễ bị thổi giá, làm giá như đất nền, đất nông nghiệp hay đất rừng sẽ gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm thanh khoản thực.

Bất động sản được nhận định vẫn là kênh đầu tư được ưa chuộng trong bối cảnh thị trường tài chính nhiều biến động.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó TGĐ Batdongsan.com.vn cho rằng, nhìn bức tranh chân dung người muốn mua BĐS, với nhóm thu nhập từ 20 triệu trở lên thường sẽ sở hữu 1 bất động sản, còn nhóm thu nhập cao từ 70 triệu đồng trở lên cũng có xu hướng sở hữu từ 2 bất động sản trở lên. “Khi thu nhập của một người càng cao thì việc tiếp theo họ hướng đến là tìm một kênh đầu tư. Trong bối cảnh Việt Nam hiện không có quá nhiều kênh đầu tư ngoài chứng khoán, bất động sản, vàng. Lãi suất hiện thấp khiến nhiều người không muốn gửi tiết kiệm. Còn chứng khoán thì không phải ai cũng tham gia được và thị trường biến động rất nhanh. Do đó, nhiều người có xu hướng tìm đến nhà đất. Đồng thời, đây cũng là một kênh trú ẩn tài sản an toàn. Tuy nhiên dòng tiền thời gian tới sẽ có sự chọn lọc gắt gao hơn, xu hướng lướt sóng không còn phù hợp nên nhu cầu sẽ nghiên về các sản phẩm đáp ứng tiêu chí đầu tư dài hạn”, ông Quốc Anh cho hay.

Theo giới chuyên gia, thị trường nhà ở trong nước đang chứng kiến nguồn cầu rất lớn và động lực tăng trưởng mạnh mẽ đến từ tốc độ đô thị hóa nhanh với tỷ lệ dân số vàng. Tuy vẫn còn một số khó khăn như thủ tục pháp lý, quỹ đất, nguồn vốn đầu tư, lệch pha cung cầu, siết tín dụng… thị trường vẫn có nhiều xung lực từ loạt chính sách tài chính, tiền tệ kích cầu, đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng… sẽ tác động tích cực đến sự phát triển của thị trường thời gian tới.

Nhằm tiếp tục cung cấp các thông tin cập nhật về thị trường, Batdongsan.com.vn sẽ tổ chức sự kiện trực tiếp công bố Báo cáo thị trường BĐS quý 2/2022 sau thời gian dài dịch bệnh. Báo cáo sẽ gồm các dữ liệu về thị trường BĐS quý 2/2022 và Báo cáo tâm lý người tiêu dùng BĐS – CSS nửa cuối năm 2022, đồng thời đưa ra một số đánh giá, nhận định về tình hình thị trường hiện nay và nửa cuối năm 2022.

Báo cáo thị trường BĐS quý 2/2022 & Báo cáo Tâm lý người tiêu dùng BĐS nửa cuối năm 2022 sẽ được Batdongsan.com.vn công bố trực tiếp tại TP.HCM (Khách sạn Sheraton) và Hà Nội (Khách sạn Daewoo) lần lượt vào ngày 5/7 và 7/7. Quý vị quan tâm đến sự kiện công bố báo cáo có thể đăng ký tại đây để nhận thông tin.

Phương Uyên