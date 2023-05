Nhà Đầu Tư Có “Quay Xe” Với BĐS Khi Lãi Suất Leo Đỉnh?

Người Chọn Chuyển Hướng Sang Kênh Ngân Hàng…

Dự định ban đầu khi tích lũy là gom tiền đi đầu tư đất nền ở tỉnh, dùng tiền kiếm lời được mua căn hộ tại TP.HCM an cư, nhưng hiện tại chị Uyên (Nhà Bè, TP.HCM) chọn gửi tiền vào ngân hàng vì tính toán thấy lãi suất gửi cao hơn khả năng sinh lời nhà đất lúc này. “Một phần là do lãi suất tăng nhưng phần nhiều vẫn là do BĐS đang giảm nhiệt, mà giá bán lại vẫn cao. Đầu tư thời điểm này không chỉ có khả năng chôn vốn dài hạn, không sinh được lời mà phải chờ lâu mới có lợi nhuận. Thay vì vậy gửi ngân hàng kỳ hạn 6 tháng vừa xoay vòng tiền nhanh vừa kiếm được lợi nhuận an toàn, ổn định”, chị Uyên chia sẻ.