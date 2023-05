Nhà đầu tư đang chờ thời điểm quay lại với thị trường BĐS

Dòng tiền chờ quay lại thị trường

Ngay thời điểm chỉ thị giãn cách xã hội kết thúc, thị trường nhà đất nhanh chóng tái khởi động sau hơn 4 tháng “nghỉ ngơi”. Hàng loạt ông lớn BĐS công bố kế hoạch triển khai dự án mới cùng với đó là các chính sách khuyến khích mua nhà được xem là động thái bơm máu cần thiết để BĐS bắt nhịp trở lại. Sau hơn một quý ngủ đông, bên cạnh những nhà đầu tư BĐS thận trọng, có động thái nghe ngóng chờ các tín hiệu rõ rệt từ thị trường, không ít nhà đầu tư mong muốn sớm bắt nhịp để trở lại với thị trường.

Anh Lê Hữu Trung, một nhà đầu tư BĐS lâu năm tại quận 2, TP.HCM, cho biết không có ý định “ngủ đông” hết năm 2020 mà đang tích cực tìm kiếm sản phẩm để đầu tư trong quý 3 tới đây. Nhà đầu tư này chia sẻ, trong suốt mùa dịch anh gần như không tham gia vào hoạt động mua bán BĐS, không phải do lo sợ thị trường đóng băng hay thời gian sau nhà đất giảm sức hút, nguyên nhân chính là không tìm được sản phẩm thích hợp để xuống tiền. Chính vì vậy ngay sau khi dịch được kiểm soát, thông tin có nhiều dự án mới triển khai đang khiến anh hào hứng.



Giới đầu tư đang chờ những động thái mới từ nguồn cung để quay lại với thị trường trong các quý tới.

“Những nhà đầu tư hướng đến con đường đầu tư dài hạn sẽ không quá lo lắng việc dịch bệnh khiến thị trường giảm sức hút. Với nhà đầu tư bảo trì tốt dòng tiền sẽ muốn nhanh chóng trở lại khi thị trường khởi sắc. Nhu cầu đầu tư là rất lớn và BĐS vẫn là kênh lựa chọn hàng đầu so với các loại hình khác”, anh Trung chia sẻ.

Tác động từ dịch Covid- 19 có thể gây ảnh hưởng ngắn hạn lên giao dịch BĐS do tâm lý thủ dòng tiền. Tuy nhiên về lâu về dài, nhu cầu an cư, đầu tư đất của người dân vẫn sẽ tăng cao và khó có chuyện suy giảm. BĐS sẽ vẫn luôn là kênh đầu tư hấp dẫn, mang lại lợi nhuận tốt và thanh khoản rộng. Báo cáo thị trường tháng 4/2020 của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy, trong tháng giãn cách xã hội, trong khi lượng sản phẩm BĐS chào bán trên toàn quốc giảm gần 35%, nhu cầu tìm kiếm nhà đất không hề giảm, thậm chí ở phân khúc nhà ở đáp ứng nhu cầu thực là chung cư, lượt tìm kiếm dự án còn tăng thêm 6% so với 3 tháng trước đó. Đặc biệt, sau thời điểm 23/4 khi nới lỏng giãn cách xã hội, lượng tin rao bán BĐS và nhu cầu tìm kiếm nhà đất đã tăng đột biến trở lại với mức tăng gần 73% so với thời điểm tháng 3.