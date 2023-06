Nhiều nhà đầu tư đất nền vùng ven đang cố cầm cự ôm đất chờ thị trường BĐS sớm phục hồi, trong khi không ít người đành cắn răng thoát hàng với giá thấp hơn mức kỳ vọng.

Bỏ ra hơn 850 triệu đồng mua một lô đất nền Cần Giuộc , Long An từ thời điểm đầu năm 2019, mới đây chị Linh (quận Bình Tân, TP.HCM) đang nhờ môi giới quen hỗ trợ tìm khách nhượng lại vì cần gom tiền để sửa sang nhà cửa. Tuy nhiên khi biết khách hàng trả cho lô đất hơn 100m2 của mình mức giá 900 triệu đồng, chị Linh chọn gác lại kế hoạch sửa nhà, chấp nhận ôm đất chờ khi nào có giá tốt hơn thì tính tiếp.

“Biết là thị trường giờ khó mua khó bán, nhưng đầu tư 3 năm mà giờ bán ra “lời” chưa đến 50 triệu đồng thì thà cứ để đó sau này tính tiếp. 3 năm qua, mặt bằng giá nhà đất quanh khu này giờ thấp nhất cũng là 12 -13 triệu đồng/m2 mà người ta thấy mình cần bán cái “ép giá” bất chấp. May mà mình không phải chạy nợ, chỉ là cần tiền tính bán còn bị ép vậy, ai đang gánh lãi vay chắc còn mệt mỏi hơn”, chị Linh tâm sự.

Cũng đầu tư đất nền vùng ven và đang cố gồng để giữ lô đất nền TP Tân Uyên , Bình Dương, anh Quý (TP. Dĩ An) chia sẻ, lô đất anh mua năm đầu năm 2022 với giá 1,2 tỷ đồng, đến khoảng giữa năm có người trả hơn 1,5 tỷ đồng mà anh không bán vì tin sau khi lên thành phố, nhà đất Tân Uyên sẽ càng được giá. Gần đây anh muốn sang tay vì cần tiền nhưng môi giới báo giá thấp hơn cả thời điểm mua vào, anh quyết định tiếp tục ôm đất đợi thị trường phục hồi thay vì chấp nhận bị ép giá.

Theo anh Quý, khi mua lô đất trên, anh chỉ vay ngân hàng 400 triệu đồng, số tiền vay không quá nhiều nên áp lực trả nợ mỗi tháng không căng thẳng. Nhưng thấy giá đất đi xuống anh cũng rất phiền lòng vì nếu bán ra lúc này để trả khoản vay cũng tiếc, mà giữ lại thì không biết khi nào giá mới tăng trở lại. “ TP Tân Uyên chắc chắn 1 -2 năm tới sẽ phát triển mạnh không kém TP. Dĩ An, Thuận An. Vậy nên nếu không quá đuối, mình không muốn bán ra lúc này, chỉ hi vọng cuối năm nay, thị trường sẽ tốt lên”, anh Quy chia sẻ.