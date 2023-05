Nhà đầu tư đổ về Cà Mau săn quỹ đất trung tâm

Vòng xoay tượng đài trung tâm thành phố Cà Mau

Cà Mau trở thành “tâm sóng mới”

Nếu trước đây, bất động sản miền Tây chỉ gắn bó với Long An, Phú Quốc… thì hiện nay thị trường lại chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của trung tâm Cà Mau.

Thực tế cho thấy, các công ty địa ốc đang mạnh dạn đổ về các đô thị vệ tinh để phát triển dự án. Những vùng đất ít được nhắc tới như Hậu Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long cũng bất ngờ góp mặt trong danh mục đầu tư. Là đô thị hạt nhân vùng Tây Nam, thủ phủ về ngành chế biến xuất khẩu thủy sản của cả nước, Cà Mau cũng không nằm ngoài làn sóng đầu tư này. Bên cạnh đó, nhờ định hướng quy hoạch trở thành đô thị loại I vào năm 2020, giao dịch tại Cà Mau ngày càng sôi động hơn với mức giá tăng đáng kể.



Bất động sản Cà Mau chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của khu trung tâm

Hiện Cà Mau là thành phố lớn thứ hai khu vực ĐBSCL chỉ sau Cần Thơ, đồng thời có tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng, thu hút nhiều nhà máy, xí nghiệp lớn như: khu công nghiệp Khánh An, khu chế biến thuỷ sản tập trung, cụm công nghiệp Khí – Điện – Đạm trở thành trung tâm công nghiệp dầu khí hàng đầu của cả nước.

Cà Mau cũng sở hữu thế mạnh vượt trội về kinh tế cảng biển. Ngoài cảng Năm Căn, dự án cảng trung chuyển container quốc tế Hòn Khoai được quy hoạch là cảng trung chuyển container quốc tế lớn tại Việt Nam, góp phần đưa nước ta trở thành mắt xích chính, mở ra cổng kết nối quan trọng trong chuỗi phân phối hàng hóa, dịch vụ.

Các dự án mang tầm cỡ quốc tế trên địa bàn giúp thu hút một lượng lớn chuyên gia, trí thức đến sinh sống và làm việc tại Cà Mau. Tuy nhiên, theo khảo sát, đa số các dự án tại TP. Cà Mau đều thuộc dạng phân lô bán nền nhỏ lẻ, các dự án quy mô trên 10ha với tiện ích cao cấp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt, bất động sản khu đô thị với chất lượng sống cao cấp hoàn toàn bị bỏ ngỏ.

Mô hình đô thị đa chức năng được săn đón

Nhiều chuyên gia khẳng định, mô thức chung trong việc phát triển khu đô thị là vị trí kết nối trung tâm, quy hoạch hoàn chỉnh, giải quyết bài toán hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông… Tọa lạc tại vị trí trung tâm thành phố, Cà Mau New City hội đủ toàn bộ tiêu chuẩn của một khu đô thị hiện đại, không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là đòn bẩy nâng tầm kinh tế, xã hội của thành phố.



Phối cảnh shophouse dự án Cà Mau New City

Ngay từ khi công bố, Cà Mau New City đã lọt tầm ngắm của cả người mua để ở và giới đầu tư khi đây là đô thị lớn nhất và duy nhất của Cà Mau với quy mô lên đến 194ha. Được biết, chủ đầu tư đã chi hàng trăm tỷ đồng để xây dựng hệ thống tiện ích đỉnh cao với 18 phân khu tiện ích bao gồm hệ thống trường các cấp, khu thương mại phức hợp, khu nhà hàng – khách sạn, khu hồ bơi – clubhouse, trung tâm y tế, quảng trường, nhà văn hóa, công viên, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời.

Điểm nhấn đặc biệt của dự án là hồ cảnh quan rộng 13ha kết hợp tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí nằm ngay trung tâm mang đến không gian sống xanh chất lượng. Kết hợp cùng 2 trung tâm giải trí phức hợp, Cà Mau New City là khu đô thị kiểu mẫu hoàn chỉnh, hiện đại được chờ đợi nhất của người dân Cà Mau nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung.

Mang tầm vóc khu đô thị hiện đại – hoàn chỉnh – kiểu mẫu, Cà Mau New City sở hữu vị trí chiến lược tại trung tâm TP. Cà Mau, án ngữ cửa ngõ Đông Bắc thành phố, ngay mặt tiền đường Trần Hưng Đạo theo tuyến Quản Lộ – Phụng Hiệp, trong tương lai sẽ là cao tốc Cà Mau – Cần Thơ. Từ dự án dễ dàng kết nối Bệnh viện Đa khoa Cà Mau (cách 500m), Khu hành chính mới của thành phố (700m), Trung tâm thương mại Sense City, Coop Mart (4km), sân bay Cà Mau (5km)…

Sở hữu nhiều yếu tố vượt trội song giá bán được Công ty CP Bất động sản Danh Khôi (DKR) – nhà phát triển dự án công bố chỉ từ 12,9 triệu/m2. Đây được đánh giá là mức giá “đáy sóng” cho giới đầu tư và phù hợp với tài chính của đại đa số cư dân tại khu vực ĐBSCL. Kết quả khảo sát giá đất vùng lõi trung tâm các thành phố trong khu vực cho thấy, giá đất tại Cần Thơ dao động từ 30-50 triệu/m2, Long An dao động 25-30 triệu/m2, các tỉnh lẻ như Bến Tre, Hậu Giang, Tiền Giang, Rạch Giá cũng đang ở ngưỡng 15-25 triệu/m2 tùy vị trí. Do đó, với mức giá khởi điểm hợp lý, Cà Mau New City hứa hẹn sẽ có biên độ tăng giá nhanh trước và sau thời kỳ lên đô thị loại I.