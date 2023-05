Nhà đầu tư đổ về Đức Hòa, Long An săn đất

Sức mua tăng trở lại sau dịch

So với các khu vực khác như Cần Giuộc, Bến Lức, xu hướng giao dịch nhà đất Long An có phần nghiêng về địa bàn huyện Đức Hòa trong các tháng gần đây. Bên cạnh yếu tố quỹ đất đa dạng, giá bán mềm, làn sóng phát triển công nghiệp trên địa bàn là động lực lớn thúc đẩy giới đầu tư về Đức Hòa đón đầu cơ hội.

“Phần lớn nhu cầu mua đất ở Long An hiện giờ đều tập trung ở Đức Hòa. Giới tài chính khá giả thì săn đất ở các dự án khu đô thị lớn, vốn mỏng thì săn đất dự án nhỏ, đất thổ cư, cần mua ở hay để dành thì chọn đất thổ vườn. Hiện tại Đức Hòa mới triển khai loạt dự án KCN lớn nên dân đầu tư đổ về mua đất đang đông trở lại”. Anh Nguyễn Hồng Anh, một môi giới nhà đất tại Long An chia sẻ khi được hỏi về giao dịch của thị trường này trong các tháng gần đây.

Theo tìm hiểu thực tế của Batdongsan.com.vn , nhu cầu tìm kiếm nhà đất tại thị trấn Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Hòa Khánh Đông, Hòa Khánh Nam đang tăng trong tháng 5. So với tháng 4, lượng khách tìm mua đất tăng gần 70%. Do các dự án lớn vẫn chưa tiến hành bán tập trung nên nhu cầu mua vẫn rơi vào đất thổ cư và đất nền ở các dự án nhỏ. Dù sức mua BĐS Long An giảm nhưng giao dịch nhà đất tại Đức Hòa vẫn tăng. Gần 40% nhu cầu mua đất Long An tập trung ở khu vực gần thị trấn Hậu Nghĩa, Đức Hòa, chủ yếu là mua đầu tư dài hạn hơn là đầu tư sang nhượng, lướt sóng.



Làn sóng đầu tư BĐS công nghiệp đang thúc đẩy nhà đầu tư tiến

về Đức Hòa, Long An săn đất. Ảnh minh họa

Ông Trần Minh Tuấn, một nhà đầu tư TP.HCM cho biết ông lựa chọn đất Đức Hòa để đón sóng phát triển của thị trường KCN nơi đây. Những dự án BĐS tọa lạc gần các KCN, phục vụ mục đích an cư hay đầu tư cho thuê đều có lợi thế. Bên cạnh đó, các KCN thường có các khu dân cư hình thành sẵn, vì thế BĐS khu vực này dễ chuyển nhượng, dễ bán ra hoặc cho thuê lại với giá tốt.

Giá đất cũng là một trong những yếu tố giúp Đức Hòa hút khách. Hiện tại giá đất tự do trên địa bàn này còn rất mềm, vào tầm 8-15 triệu/m2, đất dự án quy mô lớn vào tầm 16-18 triệu/m2. Nếu so với mức giá đất tại Bình Dương hay Đồng Nai, nhà đầu tư vốn mỏng sẽ chuộng BĐS Long An hơn vì tiềm năng dồi dào và vừa tầm tài chính số đông. Tuy nhiên làn sóng đầu tư đổ dồn về khu vực Đức Hòa đang kéo theo xu hướng thay đổi giá bán. Theo đó, giá đất có dấu hiệu tăng lên 18-22 triệu/m2 khi Đức Hòa có điều chỉnh quy hoạch và loạt KCN lớn đi vào vận hành.

Tận dụng thế mạnh về phát triển KCN



Long An hiện là một trong số các tỉnh đang được đẩy mạnh phát triển công

nghiệp nhờ lợi thế nhân công và quỹ đất. Ảnh minh họa

Suốt thời gian qua, loạt dự án hạ tầng giao thông cùng thế mạnh liên kết vùng và sự phát triển mạnh mẽ BĐS công nghiệp đã tạo động lực tăng trưởng cho thị trường nhà đất Long An. Loạt khu KCN hiện hữu như KCN Hải Sơn, KCN Đức Hòa, KCN Xuyên Á, KCN Tân Tạo, KCN Đức Hòa Đông… đang là đòn bẩy giúp thị trường BĐS địa phương này hút dòng tiền của người mua. Mới đây, dự án KCN Đức Hòa III – Slico có tổng diện tích hơn 195ha đã được khởi công tại huyện Đức Hòa, Long An. Đây là KCN lớn thứ ba trong cụm 13 KCN của Đức Hòa III. Chủ đầu tư định vị khu đô thị dịch vụ đáp ứng nhu cầu đặc thù cho ngành sản xuất công nghiệp phụ trợ và chế biến. Dự án này kì vọng sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghiệp phía Nam, đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của Long An.

Ông Trần Việt Khoa, P.TGĐ Hoa Khải Real nhìn nhận, loại hình BĐS công nghiệp và BĐS nhà ở luôn song hành cùng nhau. Tại các địa phương tập trung các KCN có quy mô lớn đều hình thành các khu dân cư, khu đô thị mới trong bán kính gần 5-10km tạo nên một hệ sinh thái đầy đủ phục vụ cho nhu cầu ăn ở, sinh hoạt, giải trí của đông đảo lao động làm việc tại các KCN, trong đó có cả đội ngũ chuyên gia và các thành phần lao động. Chính vì vậy, cơ hội cho BĐS công nghiệp tăng tốc cũng chính là cơ hội cho BĐS nhà ở phát triển mạnh. Vì thế, các khu vực hưởng lợi từ sự phát triển của cụm công nghiệp sẽ có lợi thế rõ nét để thu hút sức cầu của thị trường nhà ở.

“Sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu do đại dịch Covid-19 khiến nhiều NĐT quyết định dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang các khu vực khác. Việt Nam được đánh giá có nhiều cơ hội đón làn sóng đầu tư ngoại sau dịch bệnh. Giới đầu tư cá nhân muốn bắt cơ hội ở thị trường tiềm năng về công nghiệp sẽ chú ý đến Đức Hòa. Hiện tại giá đất ở Long An nói chung, khu vực Đức Hòa nói riêng còn khá “mềm” so với những tỉnh thành lân cận TP.HCM nên dân đầu tư về đây mua đất để dành với kì vọng dư địa tăng trưởng cao”, ông Khoa cho biết.

Phương Uyên