Nhà đầu tư Hong Kong hào hứng với dự án Happy One Central

Hội thảo giới thiệu độc quyền Happy One Central tại Hong Kong diễn ra sôi nổi.

Được triển khai bởi các công ty bất động sản lớn và uy tín thuộc Knightsbridge Partners gồm Asia Bankers Club, Golden Emperors và Ashton Hawks, hội thảo ra mắt Happy One Central thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư Hong Kong.

Với kinh nghiệm nghiên cứu, phân phối hàng ngàn dự án căn hộ cao cấp của Việt Nam tại thị trường nước ngoài, Knightsbridge Partners sở hữu đội ngũ chuyên gia am hiểu bất động sản Việt Nam đồng thời dành nhiều thời gian nghiên cứu Luật đầu tư cũng như kinh nghiệm hướng dẫn các nhà đầu tư Hồng Kong toàn bộ quá trình đầu tư tại Việt Nam.

Anh Liu, một nhà đầu tư Hong Kong cho biết, “Tôi đã tìm hiểu nhiều về Việt Nam, đặc biệt là những khu vực có cộng đồng người nước ngoài lớn mạnh. Thông qua hội thảo do Knightsbridge Partners tổ chức, tôi đặc biệt quan tâm đến tiềm năng của Bình Dương khi luôn thuộc top đầu Việt Nam về thu hút vốn đầu tư nước ngoài và hấp dẫn các Tập đoàn lớn như LEGO, Pandora… Đầu tư bất động sản tại Bình Dương phù hợp với nhu cầu mở rộng danh mục đầu tư nước ngoài của tôi. Do đó, với sự hỗ trợ từ Knightsbridge Partners, tôi dự định sẽ bay sang Việt Nam để trực tiếp xem xét kĩ hơn về thị trường cũng như dự án Happy One Central nhằm đưa ra quyết định đầu tư”.