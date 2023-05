Nhà Đầu Tư “Lướt Sóng” Mắc Cạn Trên Thị Trường

Đặc điểm của những nhà đầu tư lướt sóng là tham gia vào thị trường bất động sản với tâm lý ngắn hạn và thường tài chính chỉ được chuẩn bị cho “cuộc chơi” ngắn nên khi thị trường trầm lắng, nhóm nhà đầu tư này đuối sức. Trong bối cảnh giải ngân từ ngân hàng khó, lãi suất vay tăng, những nhà đầu tư lướt sóng đang rơi cảnh “mắc cạn”.

Nhiều nhà đầu tư tham gia "lướt sóng" thị trường đang gặp khó (ảnh minh họa)

Các tháng đầu sau Tết Nguyên đán 2022, thị trường vẫn còn hoạt động khá tốt, nhà đầu tư Phạm Thành Vinh, trú tại Đào Tấn (Ba Đình, Hà Nội) đã mạnh tay đầu tư 2 sản phẩm bất động sản là đất nền Móng Cái và đất nền Vân Đồn (Quảng Ninh). Từ các kinh nghiệm đầu tư trước đó, ông Vinh tự tin chỉ vài tháng nữa, khi yếu tố hạ tầng then chốt là cao tốc Vân Đồn – Móng Cái thông xe, giá bất động sản khu vực sẽ nhảy vọt.

Tuy nhiên, theo khảo sát của Batdongsan.com.vn , những diễn biến sau đó của thị trường đầy bất ngờ và khó đoán định: hàng loạt các yếu tố về chính sách như kiểm soát tín dụng bất động sản, kiểm soát phát hành trái phiếu và việc nhiều ông lớn đứng đầu các doanh nghiệp bất động sản như FLC, Tân Hoàng Minh… bị bắt đã khiến thị trường bất động sản lao dốc. Do đó, đầu tháng 9, cao tốc Vân Đồn – Móng Cái chính thức thông xe đã không “kích thích” được giá bất động sản khu vực nổi sóng như ông Vinh nhận định. Thị trường Vân Đồn – Móng Cái im ắng trong sự trầm lắng chung. Hiện ông Vinh vẫn đang kẹt hàng tại thị trường này và đứng ngồi không yên. Bởi lẽ, do tự tin vào thời điểm ra được hàng nên ông mạnh tay vay mượn ngân hàng và người thân. Ở thời điểm hiện tại, tín dụng ngân hàng cho bất động sản bị siết, ông không xoay được dòng tiền để đáo hạn khoản nợ cũ và đã buộc phải nhờ môi giới rao bán cắt lỗ so với giá mua vào nhưng vẫn không có khách xuống tiền.