Nhà đầu tư không còn chuộng đầu tư xa vì Covid-19

Trong xu hướng đánh bắt xa bờ, xa xôi nhất là những cuộc viễn chinh của giới nhà giàu phía Bắc vào mua đất các thị trường phía Nam hoặc ngược lại. Tuy nhiên, xu hướng Nam tiến có phần đông đảo hơn do những năm qua thị trường phía Nam liên tục được khuấy động với những cơn sốt đất ở khu Đông, khu Tây, khu Nam và các thị trường vệ tinh giáp ranh như Đồng Nai, Long An, Bình Dương. Bên cạnh đó, khi dịch Covid-19 chưa xảy ra, với khí hậu nhiệt đới quanh năm, bất động sản nghỉ dưỡng ven biển phía Nam có lợi thế khai thác 4 mùa càng là yếu tố hút nhà đầu tư phía Bắc.

Tuy nhiên, dịch bệnh bùng nổ trong 2 năm qua với giãn cách, hạn chế di chuyển bắng máy bay… nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh tật khiến không chỉ các cuộc viễn chinh mà quá trình giao dịch của các nhà đầu tư có các suất đầu tư xa cũng gặp trở ngại. Theo các môi giới, nhiều giao dịch đã bị hủy vì chính những trở ngại do khoảng cách trong thời điểm dịch bệnh gây ra. Nhà đầu tư Trần Thành Tâm (Thanh Miện, Hải Dương) chia sẻ đợt giáp Tết năm nay, hai lô đất nền ở TP. Thủ Đức (TP.HCM) của ông có khách hỏi mua nhưng khi đó Hải Dương là tâm dịch, ông không thể di chuyển vào TP.HCM để thực hiện việc mua bán. Cả hai bên đã thống nhất được mức giá ưng ý, khách tỏ ra thông cảm và hẹn ông Tâm sẽ đợi ông bay vào TP.HCM để giao dịch khi dịch ở Hải Dương được kiểm soát. Thế nhưng quá trình chờ đợi lâu, lại được môi giới khác giới thiệu những lô đất khác ưng ý nên vị khách thất hẹn với ông Tâm. Ông Tâm khi đó khá buồn vì đúng lúc đang cần tiền gấp cho một số dự định khác. May mắn là sau Tết, thị trường đất nền TP.Thủ Đức sôi động theo cơn sốt đầu năm nên vào tháng 4, ông Tâm đã sang tên được cả 2 lô đất cho chủ khác.

Đại dịch Covid-19 kéo dài và phức tạp khiến nhiều nhà đầu tư gặp khó khăn với các suất đầu tư xa bờ.

Nhà đầu tư Nguyễn Thị Lý (Hà Đông, Hà Nội) cho biết do dịch bệnh liên tiếp nên trong 2 năm qua bà không vào được phía Nam thường xuyên như trước. Trong số bất động sản trong Nam, bà có một mảnh đất lớn tại Khánh Hòa. Tháng 3 năm nay bay vào Khánh Hòa, bà phát hiện hàng xóm khi xây nhà do không đo đạc kĩ nên đã xây lấn sang đất của bà. Quá trình giải quyết sự nhầm lẫn này khiến bà rất mệt mỏi và tốn kém do việc phải di chuyển liên tục giữa Hà Nội và Khánh Hòa. Ngoài ra, một lô đất khác của bà ở Long An, có người tự ý dựng xưởng tạm trên lô đất hơn 6 tháng nhưng bà chỉ biết khi gửi môi giới bán. Môi giới qua kiểm tra thực trạng lô đất báo lại bà. Việc ở quá xa về mặt địa lý, không quản lý được bất động sản thường xuyên khiến bà nhận ra phải đối mặt với nhiều bất cập, rủi ro khi có phát sinh không mong muốn. Đến nay do dịch bệnh phức tạp, bà vẫn chưa thể vào Khánh Hòa để giải quyết dứt điểm rắc rối với hàng xóm. Lô đất ở Long An sau đó bà phải nhờ môi giới và một người bạn can thiệp giúp để vị khách không mời dỡ xưởng đi nơi khác.

Dường như những tác động của dịch Covid-19 khiến xu hướng của giới đầu tư có sự thay đổi. Việc di chuyển bị hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh tật khiến giới đầu tư có xu hướng đánh bắt gần bờ khi chính các thị trường gần bờ cũng hứa hẹn tiềm năng từ các khu vực ven Hà Nội như Đông Anh, Hoài Đức, Gia Lâm, Quốc Oai, Thạch Thất… đến các thị trường vệ tinh như Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc…

Anh Phạm Văn Đông, một môi giới đã có chục năm trong nghề cho biết, khoảng 2 năm gần đây khách hàng đầu tư mà anh tư vấn có một lượng không nhỏ các nhà đầu tư từng chinh chiến tại các thị trường phía Nam. Dịch bệnh và sự lớn mạnh của các thị trường phía Bắc khiến nhiều người rút toàn bộ hoặc 1 phần vốn để tập trung hẳn vào các thị trường này.

Từ cuối năm 2020 đến nay, nhà đầu tư Nguyễn Thị Lý và nhà đầu tư Trần Thành Tâm cũng bắt đầu tập trung hẳn vào thị trường phía Bắc. Bà Lý cho biết dịch bệnh khiến việc di chuyển bị hạn chế khiến bà để tâm đến thị trường phía Bắc nhiều hơn. Đồng quan điểm, nhà đầu tư Trần Thành Tâm chia sẻ, dịch bệnh khiến ông không thể lặn lội vào khu vực miền Trung và miền Nam nên nhận ra cơ hội đầu tư bất động sản có ở khắp nơi. Ông nhận ra với mỗi thị trường, dù chỉ là thị trường các tỉnh nhỏ lẻ vẫn có những tiềm năng nhất định, quan trọng là nhà đầu tư phải nhìn ra. “Khu vực thị trấn, trung tâm phố huyện của một số tỉnh chỉ cần có quy hoạch mới rõ ràng, có định hướng phát triển tương lai… đều là những mảnh đất màu mỡ, hứa hẹn dòng tiền đầu tư sinh sôi”, ông Tâm cho biết.

Duy Bách