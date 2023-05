Có 800 triệu đồng tiền để dành, chưa biết đầu tư kinh doanh vào đâu nên chị Thục Anh (Biên Hòa, Đồng Nai) quyết định đi mua đất với tâm lý “ăn chắc mặc bền”. Với chị, đầu tư chứng khoán hơi mông lung, kinh doanh thì phải có kinh nghiệm lại đòi hỏi phải tập trung thời gian, công sức. Chỉ có mua đất là vừa đảm bảo không mất vốn cũng có nhiều khả năng sẽ kiếm được lời cao. Vậy nên chị chọn đổ hết tiền nhàn rỗi vào mua đất nền.

“Đất lên giá nhanh quá, quanh quanh khu mình sống giờ giá đất tăng mấy chục phần trăm chỉ sau có 1 -2 năm. Người ta nhiều tiền đi mua đất cả hecta, mình ít thì mua tầm mấy chục mét để đó. Cũng không phải mục tiêu lướt sóng kiếm lời gì nên lô đất nào vị trí ổn, sổ đỏ đàng hoàng, giá phải chăng thì mua để dành. Mua đất lời nhiêu chưa tính nhưng chắc khó mà thua lỗ, nhất là mình mua để dành về lâu về dài”, chị Thục Anh cho hay.

Cũng chọn bến đỗ dài hạn là loại hình đất nền, anh Nguyễn Văn Tuấn, một khách hàng TP.HCM đang tìm đất tại Long An cho biết, với tài chính dưới 1 tỷ đồng, chỉ có về mấy tỉnh mua đất đất nền chứ rất khó mua căn hộ, nhà riêng tại thành phố.. Vợ chồng anh đã tích góp gần 4 năm nay mới được số tiền 900 triệu đồng với dự định mua nhà mà ở Sài Gòn chưa kiếm được dự án phù hợp. Lo lắng vì tiền có thể mất giá, anh Long để dành mua đất và cũng không đủ tiền mua trong các dự án lớn mà chỉ mua đất thổ cư ở các dự án nhỏ hoặc trong khu dân cư..

Thị trường vùng ven luôn là điểm đến ưa chuộng của nhà đầu tư thích tích lũy loại hình đất nền giá rẻ.

“Về Đức Hòa, Cần Giuộc chịu khó kiếm vẫn có nhiều nền đất 70m2 -100m2, có sổ đỏ đàng hoàng mà giá tầm 800 -900 triệu đồng. Các lô này không nằm ở trung tâm nhưng vẫn trong phạm vi khu dân cư hiện hữu, có người sinh sống, có đường xá, điện nước và chợ trường đông đúc, tôi mua để dành về lâu về dài”, anh Tuấn chia sẻ.

Không giống những nhà đầu tư nhiều vốn, có kinh nghiệm, những nhà đầu tư nhỏ không ngại khai phá các thị trường mới. Họ là những người có nguồn tiền để dành vừa phải, chưa định hướng được con đường đầu tư kinh doanh, lại lo sợ lạm phát khiến tiền mất giá và chọn gửi tiền vào đất nền, nhất là đất nền giá rẻ ở vùng ven với kỳ vọng vừa bảo toàn tài sản vừa có thể kiếm lời từ đất trong bối cảnh giá BĐS tăng nhiều nơi.

Tìm hiểu thực tế thị trường, Batdongsan.com.vn thấy khá nhiều nhà đầu tư nhỏ từ TP. Hồ Chí Minh về Long An, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Phan Thiết, Lâm Đồng tìm mua đất nền. Tầm tài chính được hỏi mua nhiều nhất là các sản phẩm đất có giá trị từ 600 triệu đến 1 tỷ đồng. Tại các huyện Đức Hòa, Cần Giuộc, Cần Đước (Long An); Long Thành, Xuân Lộc, Long Thành, Thống Nhất, Trảng Bom (Đồng Nai) và Châu Đức, Đất Đỏ, Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) hiện còn khá nhiều quỹ đất nền với tầm giá bán từ 7,5 -9 triệu đồng/m2 nên nhà đầu tư nhỏ, vốn liếng không nhiều có xu hướng tìm về đây mua. Với nhóm khách mua đất nền giá rẻ, tiêu chí chính vẫn cần lưu ý số một là vị trí có nằm trong khu vực có đầy đủ đường xá, điện nước, khu dân cư hiện hữu và kết nối giao thông thuận lợi không và thứ hai là pháp lý cần có sổ đỏ, sổ hồng để tránh các rủi ro.

Báo cáo NCTT quý 1/2022 của Batdongsan.com.vn cho thấy, nhu cầu tìm kiếm đất nền tại nhiều tỉnh thành trên cả nước có xu hướng tăng mạnh trong các tháng đầu năm. Cụ thể, lượt tìm kiếm đất nền Khánh Hòa tăng 48%, Bình Thuận tăng 44%, Long An, Bình Phước tăng 7%, Tây Ninh tăng 48% so với cùng kỳ 2021. Riêng trong tháng 3, nhu cầu mua đất nền tại các tỉnh vệ tinh của TP.HCM như Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu có xu hướng tăng mạnh. Theo đó, lượt khách tìm kiếm đất nền Bà Rịa – Vũng Tàu tăng 38%, tại Bình Dương tăng 62%, Long An tăng 66% và Đồng Nai cũng tăng 39%. Đất nền cũng là loại BĐS dẫn đầu về tăng trưởng nhu cầu mua ở hầu hết thị trường vệ tinh lân cận TP. Hồ Chí Minh, vượt nhà riêng, nhà phố và căn hộ chung cư. Giá đất nền được tìm mua nhiều rơi vào khoảng từ 7 -15 triệu đồng/m2.

Với tầm tài chính từ 700 -900 triệu đồng, nhà đầu tư vẫn có thể tìm kiếm các sản phẩm đất nền tại thị trường tỉnh.

Lạm phát cùng với biến động giá vàng, giá xăng dầu khiến người dân tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn. Theo các chuyên gia, thị trường đang xuất hiện làn sóng các nhà đầu tư lâu năm với lợi thế vốn lớn giữ tài sản có giá trị cao trong khi người ít tiền chạy về vùng xa mua nhà đất chống trượt giá. Trong bối cảnh các đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội khan hiếm quỹ đất phục vụ cho các dự án phát triển nhà ở, dòng vốn đầu tư đã chuyển dịch từ khu vực đô thị lớn sang các khu vực vùng ven các thành phố lớn. Sự phát triển mạnh của hạ tầng cùng xu hướng tăng giá đất ở nhiều địa phương đang khiến nhu cầu mua đất nền làm tài sản trú ẩn vẫn được ưa chuộng trong năm 2022. Tuy nhiên, để tránh các rủi ro, người mua cần xem xét kỹ pháp lý cũng như quy hoạch vùng trước khi xuống tiền, tránh mua theo trào lưu hoặc thiếu xem xét tiềm năng dài hạn hay giá trị thực của khu vực đó.

Phương Uyên