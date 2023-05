Nương theo sóng hạ tầng là xu hướng được nhiều nhà đầu tư BĐS ưa chuộng và đang là kim chỉ nam của giới đầu tư BĐS gần đây. Thị trường BĐS nhiều địa phương có biến động quy hoạch vẫn đang ghi nhận nhu cầu giao dịch BĐS gia tăng và tầm giá biến động trong bối cảnh thị trường nhiều thách thức. Mới đây, nhà đầu tư có xu hướng đổ về Tân Phước Khánh (TX. Tân Uyên) khi thông tin địa phương này được chính quyền duyệt đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông và các tiện ích xã hội.

Cụ thể, theo báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được HĐND tỉnh Bình Dương chấp thuận, Tân Phước Khánh dự kiến đầu tư hơn 16,2 ha đất, với tổng ngân sách hơn 373 tỷ đồng để phát triển các công trình, dự án giao thông. Trong đó, tập trung nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 746 (đoạn từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba giao với tuyến đường Đài Liệt sỹ Tân Phước Khánh), lộ giới quy hoạch từ 35,5m – 42m. Hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương đã nhận mốc và đang thực hiện công tác đo đạc diện tích nhằm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Nhà đầu tư vẫn chuộng xu hướng nương theo làn sóng hạ tầng khi đầu tư bất động sản.

Địa phương còn đẩy mạnh nâng cấp các tuyến đường giao thông đối ngoại như ĐT 747B với lộ giới quy hoạch 74m, trục đường kết nối cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn, đại lộ Uyên Hưng – Thủ Dầu Một, ĐT 743. Ngoài ra các tuyến giao thông đối nội quan trọng, kết nối với các trục đường chính đô thị và các khu phố như đường Trịnh Công Sơn (Tân Phước Khánh 10 cũ), đường LKV 13… cũng được chính quyền địa phương đầu tư quy hoạch mở rộng lộ giới lên tới 28m.

Nhiều yếu tố cộng hưởng từ đầu tư nâng cấp hạ tầng đưa Tân Phước Khánh thu hút lượng lớn nhu cầu mua nhà đất đổ về. Nhiều dự án nổi bật đang triển khai tại thị trường này như khu nhà phố The Standard của chủ đầu tư An Gia (quy mô khoảng 374 sản phẩm) ghi nhận lực cầu tốt do liền kề trục đường ĐT 746, tuyến Vành Đai 3 dễ dàng di chuyển đến các thành phố, thị xã, các khu công nghiệp, kho bãi logistics. Bên cạnh đó, các dự án đất nền khác triển khai từ trước đó tại địa bàn như Tân Phước Khánh Village, KDC Thái Bình Dương, KDC Nam Tân Uyên, Time New City, Casa Mall cũng nhộn nhịp mua bán trở lại với tầm giá có biến động tăng nhẹ so với đầu năm.

Ở thị trường nhà đất khu Tây, Tập đoàn Nam Long cho biết đang chuẩn bị mở bán giai đoạn 2 dự án khu căn hộ EHome Southgate tại KĐT Waterpoint Bến Lức (Long An) ngay trong tháng Ngâu khi ghi nhận nhu cầu mua từ khách hàng tích cực hơn dự kiến. Với mức giá khoảng 1 tỷ đồng/căn, dự án này vẫn được đầu tư, thiết kế chỉn chu, tối ưu công năng sử dụng, quy hoạch hiện đại, nhiều tiện ích và môi trường sống trong lành, an ninh cho cư dân.

Được biết, đây là dự án căn hộ chung cư quy mô đầu tiên tại Long An , thị trường vốn không quá “thân quen” với loại hình nhà cao tầng nhưng lại ghi nhận tỷ lệ tiêu thụ đạt 100% trong đợt mở bán giai đoạn 1 trước đó. Theo chia sẻ từ chủ đầu tư, gần 50% khách mua là đến từ TP.HCM, yếu tố khiến khách đánh giá cao dự án bên cạnh chất lượng sản phẩm, hạ tầng cũng là một ưu thế lớn. Long An hiện đang triển khai hàng loạt dự án giao thông lớn như cao tốc Bến Lức – Long Thành, mở rộng quốc lộ 50, trục TP.HCM – Long An – Tiền Giang, Vành đai 3, Vành đai 4, đường Lương Hòa – Bình Chánh, đường Bến Lức – Thành Lợi và trục đô thị Tân An – Bến Lức… giúp kéo khoảng cách của Long An gần TP.HCM hơn và thúc đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển kinh tế, đô thị hóa của Long An. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều khách hàng từ TP.HCM mạnh tay về Long An săn BĐS có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Theo chuyên gia, bên cạnh tiềm năng hạ tầng, cần đánh giá thêm yếu tố về dân sinh và tiện ích sống khi đầu tư bất động sản.

Tương tự, làn sóng săn nhà đất “ăn theo” tuyến Vành đai 3 cũng bùng nổ mạnh ở cả TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An trong các tháng qua. Với chiều dài hơn 76 km đi qua 4 tỉnh, Vành đai 3 tạo hành lang kết nối các kho cảng, các đô thị lớn sẽ tạo động lực phát triển mạnh cho thị trường BĐS. Loạt dự án phát triển dọc trục đường này như SwanPark, SwanBay, Paragon, King Bay, Angel Island (Đồng Nai) hay tại khu vực TP.HCM là các dự án Vinhomes Grand Park , MT Eastmark City, The 9 Stellars, Palm Marina, The Eastgate, Đông Tăng Long… tích cực bán hàng các giai đoạn tiếp để tận dụng sức nóng từ hạ tầng và đều ghi nhận thanh khoản tốt trong 6 tháng đầu năm. Sự quan tâm của nhà đầu tư đến sản phẩm nhà đất gắn với Vành đai 3 tăng rõ nét khi giá đất trên các tuyến đường phụ nối về vành đai 3 cũng tăng tích cực và giao dịch sôi động hơn trong vài tháng qua. Ở hướng Long An, Đồng Nai , Bình Dương cũng có cả chục dự án bám theo Vành đai 3 được nhiều nhà đầu tư chú ý.

Theo bà Trần Thị Cẩm Tú, TGĐ Công ty BĐS EximRS, hạ tầng luôn là yếu tố then chốt, các dự án BĐS sẽ được triển khai rất nhiều và thanh khoản luôn tốt khi xây dựng được mạng lưới hạ tầng giao thông có kết nối thuận lợi. Khi hạ tầng phát triển thị trường sẽ được tiếp cận ở nhiều hướng khác nhau, khách hàng có nhiều cơ hội hơn, nhu cầu gia tăng và giá trị BĐS cũng tăng theo.

Bà Tú nhấn mạnh có thể nói hạ tầng tới đâu, BĐS lên tới đó nhưng khi lựa chọn đầu tư theo hướng đón đầu quy hoạch hạ tầng, nhà đầu tư cần xem xét kỹ pháp lý và rà soát lại quy hoạch của địa phương. Trong bối cảnh hiện tại, nên xác định chiến lược đầu tư trong trung – dài hạn vì các dự án hạ tầng giao thông lớn thường có điểm rơi kéo dài, không phải khu vực nào nơi tuyến đường đi qua cũng có tiềm năng tăng giá. Một yếu tố quan trọng khác không thể bỏ qua khi đầu tư bám theo hạ tầng cần tìm hiểu tiềm năng phát triển dân sinh của khu vực. Giá trị BĐS chỉ tăng tại những khu vực, dự án được hình thành các khu đô thị, khu dân cư với đầy đủ các tiện ích dân sinh như chợ, bệnh viện, trường học, công viên…, chứ không hẳn cứ gần các cơ sở hạ tầng thì sẽ hưởng lợi.

Phương Uyên

>> Biến động giá bất động sản Đồng Nai 5 năm (2017-2021)

>> Vì sao giá bất động sản tăng nóng nhưng không có "bong bóng"?

>> Người mua BĐS vẫn sẽ "xuống tiền" với sản phẩm phù hợp