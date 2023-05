Tính đến hiện tại đã bỏ ra hơn 1 tỷ đồng để mua căn hộ trên khu vực phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức vào thời điểm cuối năm 2019, anh Minh Đức cho biết tính toán ban đầu là đợi khoảng cuối năm 2021 khi dự án cất nóc sẽ bán ra với mức lời dự kiến vào khoảng 10-15%. Hiện nay gia đình anh đóng đến 65% giá trị căn hộ và theo dự kiến sẽ vay trả góp phần còn lại. Song đợt dịch lần thứ tư diễn biến phức tạp kèm theo giãn cách kéo dài khiến tài chính khó khăn, thu nhập của cả vợ chồng anh đều bị giảm hơn 50%, chi phí sinh hoạt và tiền dự phòng chăm sóc sức khỏe phải dè xẻn nên không đủ tiền đóng các đợt tiếp theo. Anh phải chấp nhận bán non căn hộ để cắt lỗ thoát hàng.

Anh Đức cho biết, anh đã bán ra được căn hộ trên với mức giá rẻ hơn 5% so với giá bán hiện tại của dự án này. Tuy nhiên qua tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , so với thời điểm cuối năm 2019 khi mới chào bán, giá giao dịch thứ cấp dự án này vào giai đoan đầu năm 2021 đã tăng hơn 7-10% nhờ ăn theo việc thành lập TP. Thủ Đức. Việc anh Đức phải bán “cắt lỗ” 5% so với giá thị trường chỉ khiến nhà đầu tư này giảm một khoản lời. Nếu trừ đi các khoản thuế và phí môi giới, anh Đức chỉ bị mất lãi chứ không thâm hụt số tiền mà anh đã đổ vào đầu tư.